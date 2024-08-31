Спикер Сейма Польши Головня: Разногласия с Украиной относительно истории будут и после ее вступления в ЕС

Дискуссии Варшавы и Киева относительно общей истории будут продолжаться и после того, как Украина присоединится к Европейскому Союзу.

Об этом на конференции по безопасности Globsec в Праге сказал маршалок польского Сейма Шимон Головня, отвечая на вопрос "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что Украина должна стать членом Евросоюза, несмотря на разногласия с Польшей относительно Волынской трагедии.

"Но мы и в дальнейшем будем иметь некоторые разногласия между нами и украинцами относительно Волыни, относительно нашей истории. Там мы будем иметь их, и мы будем обсуждать их и в дальнейшем, но уже в безопасной экосистеме Евросоюза", - сказал маршалок Сейма Польши.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без решения вопроса о Волынской трагедии 1943 года.

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