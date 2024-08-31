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Спикер Сейма Польши Головня: Разногласия с Украиной относительно истории будут и после ее вступления в ЕС

Спікер Сейму Польщі Головня: Розбіжності з Україною щодо історії будуть і після її вступу в ЄС

Дискуссии Варшавы и Киева относительно общей истории будут продолжаться и после того, как Украина присоединится к Европейскому Союзу.

Об этом на конференции по безопасности Globsec в Праге сказал маршалок польского Сейма Шимон Головня, отвечая на вопрос "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что Украина должна стать членом Евросоюза, несмотря на разногласия с Польшей относительно Волынской трагедии.

"Но мы и в дальнейшем будем иметь некоторые разногласия между нами и украинцами относительно Волыни, относительно нашей истории. Там мы будем иметь их, и мы будем обсуждать их и в дальнейшем, но уже в безопасной экосистеме Евросоюза", - сказал маршалок Сейма Польши.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без решения вопроса о Волынской трагедии 1943 года.

Читайте также: Украине нужно урегулировать проблемные исторические вопросы с Польшей для членства в ЕС, - Туск

Автор: 

Польша (8405) Евросоюз (17107) Волынская трагедия (200)


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Топ комментарии
+30
Сралин с Гитлером разделили Польшу, а этим дебилам виноват Бандера.
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31.08.2024 21:23
+18
Допоки Польща не вибачиться за «пасіфікацію, що передувала решті подій.
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31.08.2024 21:21
+18
історики і так за одним столом. Більш того, історики на 99,9 відсотків погоджуються один з одним.

а сруться з питань історії лише ті, які історію ніколи не вивчали, здебільшого це політики
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31.08.2024 21:31
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Кожен пише свою історію - цих істориків би за один стіл
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31.08.2024 21:20 Ответить
історики і так за одним столом. Більш того, історики на 99,9 відсотків погоджуються один з одним.

а сруться з питань історії лише ті, які історію ніколи не вивчали, здебільшого це політики
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31.08.2024 21:31 Ответить
політики то історію знають, принаймні у польщі на відміну від наших. Проблема в тому, що польські політики намагаються догодити бідному класу в Польщі, а ось вони то історію не знають, як їм такі ж недосвідчені родичі та друзі розповіли так вони і дкмають усе життя. Такі люди є і в нас, і в інших країнах, не лише на росії як ми звикли вважати
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31.08.2024 23:55 Ответить
Все учат Украину как ей жить. А поляки белые и пушистые.
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31.08.2024 23:12 Ответить
То есть само вступление в ЕС уже не обговаривается, говорит так что решение окончательное
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31.08.2024 21:20 Ответить
Допоки Польща не вибачиться за «пасіфікацію, що передувала решті подій.
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31.08.2024 21:21 Ответить
Саме тому, що Польща, на той час, контролювала території України де стався злочин. На відміну від 1943 року, коли територія контролювалася ІІІ рейхом.
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31.08.2024 21:30 Ответить
Сралин с Гитлером разделили Польшу, а этим дебилам виноват Бандера.
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31.08.2024 21:23 Ответить
проти німців і кацапів перти ссикотно, а ось Україна для них - девочка для битья
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01.09.2024 01:56 Ответить
Поки що дiвчинка биття...🙄😏
Але дiвчинка росте, набирается сил, не зважаючи на тяжке дитинство...
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01.09.2024 03:59 Ответить
Правду сказав Уінстон Черчіль .- польща то є Європейська гієна .
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31.08.2024 21:23 Ответить
Так, коли Україна у важкому становищі і залежна від них воні починають пірья розпускати герої.
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31.08.2024 22:01 Ответить
Де він це сказав? Вказуй джерело якщо цитуєш Черчиля, або іди на ***!
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31.08.2024 22:20 Ответить
Мені стало цікаво звідки ти міг взяти цю тезу. Знайшов. Цю фразу використав https://ukraina.ru/20191223/ 23.12.2019 року без вказівки джерела кацапський пропагандист Василий Стоякин на сайті "Украина.ру" в статті "«Гиена Европы». Почему Черчилль так называл Польшу и что происходит сегодня"

Іншими словами, ти просуваєш тут кацапські наративи з кацапських сайтів і тобі точно "на ***".
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31.08.2024 22:36 Ответить
Значить Черчіль був прав .
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31.08.2024 22:49 Ответить
Тобі навіть в голову не приходить що Черчиль взагалі такого не казав... Кацапи часто користуються таким прийомом (посилання на авторитет) для впливу на тупих і безграмотних лаптєногих.
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31.08.2024 23:07 Ответить
Якщо італійською мовою задати питання:"Хто назвав Польщу гієною Європи?", то Вікі відповідає "Черчіль".Правда,не дуже зрозуміло,коли саме він цю фразу сказав,бо версій є дві: у 1939,коли Німеччина окупувала Польщу і Черчіль нагадав їм "а пам'ятаєте,як рік тому ви брали участь у розчленуванні Чехословаччини?"Або,ця фраза була сказана у 1946, бо зразу по війні поляки збиралися у банди, захоплювали німецькі села і проголошували їх територією Польщі.Ось,москалі підтримають другу версію.
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31.08.2024 23:41 Ответить
В електронній версії мемуарів Черчиля Winston S. Churchill "The Gathering Storm" (2009 рік) на сторінці 311 Черчиль пише що Польща захоплювала землі Чехословаччини з "апетитом гієни", тобто жадібно. Це все. Ніколи і ні в якому інше контексті Черчиль не називав Польщу "гієною Європи". Цю фразу використовував Геббельс на нацистському радіо приписуючи її Черчилю для виправдання нападу і розділу Польщі. Зараз ідейні спадкоємці фашистів - кацапи ***** - продовжують справу Гітлера і, зокрема Мєдвєдєв, заявляють про необхідність повного знищення Польщі як "гієни Європи".
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01.09.2024 00:27 Ответить
Тобто,"гієна" в сторону Польщі таки було сказано.Сама Біблія була редагована,то що тоді говорити про версію мемуарів Черчіля за 2009 рік!Італійські історики звинувачують Черчіля,у тому,що він втягнув Муссоліні в війну і наводять свої докази,яких в офіційній історії нема.То я так собі думаю,що італійські історики або не читали мемуарів Черчіля, або читали,але не дуже їм довіряють.НБ,"історію пишуть переможці".А Черчіль-був переможцем тої війни,тому в його мемуарах лишнього слова бути не може.Ну,а то що москаль вчепився в цю фразу,так не було би цієї-знайшли би іншу.Поляки,що до війни,що після війни вели настільки негарно,що "гієна Європи" це ще для них- дипломатичний комплімент.
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01.09.2024 01:30 Ответить
це щось змінює, хто сказав? чого ви причепилися??
Вони гієна європи, хто б це не сказав - йому респект!
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01.09.2024 01:57 Ответить
Черчиль і Геббельс - історичні персони. Тобто як такі вони в одній категорії, але якщо згадати за що вони боролися і які ідеї відстоювали то це діаметрально протилежні особи. Приписувати Черчилю те що пропагували німецькі фашисти не можна.
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01.09.2024 03:28 Ответить
Ось, що думають самі польські посадовці https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/08/4/7167005/ Політика гієн та шакалів.
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01.09.2024 08:09 Ответить
Черчіль так не казав! бо в Лондоні є пам'ятник польським пілотам
А Черчіль казав:
- ох, не ту свиню ми зарізали..
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31.08.2024 23:06 Ответить
Вінстон Черчіль - в українській мові англійська літера w пишеться через "в".
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01.09.2024 08:10 Ответить
Як ви вже за..ли зі своїми вимогами курви. Ви **** забули скільки нашого люду знищили бл..ді ідіть на х.й
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31.08.2024 21:25 Ответить
Розбіжності - нормальне явище, сподіваюсь ворожнечі на історичних подіях не буде, істориків закликаю не розпалювати, діди в минулому і вони могли помилятися
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31.08.2024 21:27 Ответить
Розбіжності Польщі з Україною в трактуванні історії є і будуть. Але є багато написаного на цю тему відомими і нейтральними американськими, німецькими, англійськими............. істориками.
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31.08.2024 21:30 Ответить
а з монголами і татарами у нас ще більше претензій.

це вже не кажучи про конфлікти кроманьйонців і неандертальців
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31.08.2024 21:36 Ответить
у істориків немає розбіжностей звісно якщо вони справжні історики , бо історики виносять свій вердикт на підставі кількох джерел інформації , бажано неупереджених .
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31.08.2024 21:40 Ответить
Є таке село Свинарин Володимир-Волинського району, саме там у квітні 1943 завязався клубок нинішнього міждержавного протистояння.
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31.08.2024 21:38 Ответить
Немає ніякого "міждержавного протистояння" , є спроби певних недополітиків на цьому набрати собі бали .
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31.08.2024 21:42 Ответить
І поляки, і українці замовчують тему пацифікації і методів її впровадження.
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31.08.2024 21:38 Ответить
Який сенс цю тему зараз роздмухувати? У нас є спільний ворог.
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01.09.2024 03:23 Ответить
Добре, що у Польській владі залишись і адекватні люди, а не тільки українофобська наволочь типу цього камиша.
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31.08.2024 21:40 Ответить
Всі, хто розпалюють ворожнечу між Польщею і Україною, насправді підіграють *****.
Коли ********* двоє, - виграє третій.

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31.08.2024 21:40 Ответить
Час минає, З огляду на історію, на події скажемо так - тих часів, можна робити різні висновки. Але те що стосується обговорюваних подій, то Вина за те, що трапилося тоді, повинна повністю лягти на кацапів! Бо Це ЗЛО!!! котре сіє тільки морок та жах!!! , як у ті часи, так і зараз. і саме до такого рішення, повинні прийти сторони,
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31.08.2024 22:08 Ответить
Поляки у цьому дуже схожі на кацапів: і у тих і в тих є свій "історичний мозоль" - Україна Ні тим, ні тим вона до кінця так і не покорилася І ті, і ті на ній "обламали зуби" Саме тому їм зручно мать під боком Україну - завжди є на кого звалить всі свої "негаразди" - як економічні, так і політичні Згадай - як тільки політичні партії в Польщі чи РОсії починають "обсираться" - відразу спливають "образи" та починаються "звинувачення" України! Чи у "Волинській різні" - чи у "развале СРСР"! Чому так? Бо і у тих, і у тих є свій "фантомний біль" - "імперськість мислення"! У кацапні - "Великароссия" А у поляків - "Великопольска ад можа да можа"!
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01.09.2024 07:09 Ответить
Цей чоловік висловився ,насправді, геть з іншою сентенцією , ніж, наприклад, нещодавно польський міністр оборони .Той просто сказав, що Україна в Євросоюз не вступить ніколи...Хоча...можливо, саме він сказав правду.
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31.08.2024 21:41 Ответить
Польские фермеры https://east-fruit.com/uk/novyny/**********-malyna-ne-daye-spokoyu-polskym-ahrariyam-protesty-na-kordoni-mozhut-vidnovytys/ планируют возобновить протесты на границе с Украиной

Польша не может конкурировать с Украиной на международном рынке, поскольку себестоимость производства у нас значительно ниже. Теперь их не устраивает поток дешевой агропродукции из Украины, которая, по их словам, разрушает рынок ягод.

Например, сейчас за килограмм малины они получают от 6,5 до 7 злотых (70-75 грн). Это ниже уровня рентабельности.
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31.08.2024 21:41 Ответить
Ну у нас іще простіше , ягідники просто викорчовують , бо утримувати холодильники стало збитковою справою , а за кілограм свіжої дають 25-30 грн що не покриває навіть витрат на збір , не те що на вирощування .
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31.08.2024 21:45 Ответить
Во понеслось завелось у пшеков! Явно выборы скоро. Зерно тварьё посыпать на насыпь перестали, так песню завыли хором про то, что лучше не копать. Там грязи и гамна на две стороны валом хватит.
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31.08.2024 21:42 Ответить
Пше пше пше.
І топай нахір.
Режим Пілсудського був фашизмом дефакто!! І це треба писати в підручниках
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31.08.2024 21:53 Ответить
Пшеки, давайте копнем трішки глибше історію. Що ви робили на території України раніше? Чи історія починається в 1943 році?
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31.08.2024 21:56 Ответить
Ну так звичайно що - будуть . Бо щоб там не заявляла українська влада під тиском поляків , і попри будь які їхні хотєлки , і все інше , в мене наприклад , як і в кожного українця , буде завжди свій погляд - стосовно волинської трагедії , і інших історичних подій в житті України і Польщі . І він може полякам дуже й дуже не сподобатись .
Тобто шантаж вступом-не вступом до ЄС - нє пройдьот !!
Аналогічно не змінять свою думку і поляки .
То ж історичні питання краще не чіпати взагалі . Що було те загуло , все крапка
Більше буде користі . Обом країнам .
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31.08.2024 21:58 Ответить
Плили, плили, а на березі всрались. Круте на нас чекає вступлення до ЄС. І це ще не кажуть подробиць вступу до НАТО.
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31.08.2024 21:58 Ответить
Гениальный дипломат Кулеба разворошил в Польше осиное гнездо. Но в украинских СМИ об этом ничего не пишут.
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31.08.2024 22:34 Ответить
Чомусь коли починають переписувати підручники історії, то потім доводиться переписувати і підручники географії.
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31.08.2024 22:47 Ответить
Кому вступати в ЄС, вирішують не Польща з Венгрією. Вони самі там "не приший пиз..і рукав"!
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31.08.2024 22:55 Ответить
Сталося так, що поляки повірили совєтам, що вони ніби-то за них, і стали здавати українців, що воювали за вільну Україну комунякокацапам. Через це загинуло не тільки багато наших воїнів. Поляки здавали комунякокацапам родичів наших воїнів, котрих комунякокацапи вбивали сім'ями- від дорослого до немовляти. Щоб захиститися та захистити своїх рідних наші процідити поляків. Як тут прийти до порозуміння, якщо рогами упиратися в те, щоб визначити винуватця серед українців чи поляків, якщо винні кацапи?
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31.08.2024 23:22 Ответить
Україну приймуть в Євросоюз- як рак на горі свисне… кому ви вірите
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01.09.2024 00:31 Ответить
що то в путіна прутень медом намазаний, чи як ,стільки вилазить бажаючих взяти за щоку.
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01.09.2024 00:40 Ответить
у важкий час війни пшеки надумали влаштувати ембарго з блокуванням кордонів та висипанням збіжжя в болото. А тепер ще й Волинь нам вішають, хоча поляки в тих подіях не були пасивними жертвами
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01.09.2024 04:23 Ответить
Корчинського послом, він всі питання розрулить
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01.09.2024 07:56 Ответить
Кожна погань вилазить та починає дзявкати які в нас мають бути герої, яка має бути історія, може, вже досить бути ганчірками та слати це сміття подалі? Чи так і будем з похиленими головами все це терпіти?
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01.09.2024 08:15 Ответить
Про те що поляки вимагають щось відносно героїв, розповідають українські "князькі".
Якщо розібратися, то до тих час незрозуміло, що вони хочуть.
Тільки пиз..ь, а про що не зрозуміло. Скоріше за все це політичний шантаж.
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01.09.2024 08:24 Ответить
Копаясь в историческом гавне вы ничего, кроме говна, не выкопаете!
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01.09.2024 09:34 Ответить
 
 