Спикер Сейма Польши Головня: Разногласия с Украиной относительно истории будут и после ее вступления в ЕС
Дискуссии Варшавы и Киева относительно общей истории будут продолжаться и после того, как Украина присоединится к Европейскому Союзу.
Об этом на конференции по безопасности Globsec в Праге сказал маршалок польского Сейма Шимон Головня, отвечая на вопрос "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что Украина должна стать членом Евросоюза, несмотря на разногласия с Польшей относительно Волынской трагедии.
"Но мы и в дальнейшем будем иметь некоторые разногласия между нами и украинцами относительно Волыни, относительно нашей истории. Там мы будем иметь их, и мы будем обсуждать их и в дальнейшем, но уже в безопасной экосистеме Евросоюза", - сказал маршалок Сейма Польши.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз без решения вопроса о Волынской трагедии 1943 года.
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а сруться з питань історії лише ті, які історію ніколи не вивчали, здебільшого це політики
Але дiвчинка росте, набирается сил, не зважаючи на тяжке дитинство...
Іншими словами, ти просуваєш тут кацапські наративи з кацапських сайтів і тобі точно "на ***".
Вони гієна європи, хто б це не сказав - йому респект!
А Черчіль казав:
- ох, не ту свиню ми зарізали..
це вже не кажучи про конфлікти кроманьйонців і неандертальців
Коли ********* двоє, - виграє третій.
Польша не может конкурировать с Украиной на международном рынке, поскольку себестоимость производства у нас значительно ниже. Теперь их не устраивает поток дешевой агропродукции из Украины, которая, по их словам, разрушает рынок ягод.
Например, сейчас за килограмм малины они получают от 6,5 до 7 злотых (70-75 грн). Это ниже уровня рентабельности.
І топай нахір.
Режим Пілсудського був фашизмом дефакто!! І це треба писати в підручниках
Тобто шантаж вступом-не вступом до ЄС - нє пройдьот !!
Аналогічно не змінять свою думку і поляки .
То ж історичні питання краще не чіпати взагалі . Що було те загуло , все крапка
Більше буде користі . Обом країнам .
Якщо розібратися, то до тих час незрозуміло, що вони хочуть.
Тільки пиз..ь, а про що не зрозуміло. Скоріше за все це політичний шантаж.