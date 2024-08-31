Спікер Сейму Польщі Головня: Розбіжності з Україною щодо історії будуть і після її вступу в ЄС
Дискусії Варшави та Києва стосовно спільної історії триватимуть і після того, як Україна приєднається до Європейського Союзу.
Про це на безпековій конференції Globsec у Празі сказав маршалок польського Сейму Шимон Головня, відповідаючи на питання "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.
Він заявив, що Україна має стати членом Євросоюзу, попри розбіжності з Польщею щодо Волинської трагедії.
"Але ми і надалі матимемо деякі розбіжності між нами і українцями щодо Волині, щодо нашої історії. Там ми матимемо їх, і ми обговорюватимемо їх і надалі, але вже у безпечній екосистемі Євросоюзу", - сказав маршалок Сейму Польщі.
Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.
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а сруться з питань історії лише ті, які історію ніколи не вивчали, здебільшого це політики
Але дiвчинка росте, набирается сил, не зважаючи на тяжке дитинство...
Іншими словами, ти просуваєш тут кацапські наративи з кацапських сайтів і тобі точно "на ***".
Вони гієна європи, хто б це не сказав - йому респект!
А Черчіль казав:
- ох, не ту свиню ми зарізали..
це вже не кажучи про конфлікти кроманьйонців і неандертальців
Коли ********* двоє, - виграє третій.
Польша не может конкурировать с Украиной на международном рынке, поскольку себестоимость производства у нас значительно ниже. Теперь их не устраивает поток дешевой агропродукции из Украины, которая, по их словам, разрушает рынок ягод.
Например, сейчас за килограмм малины они получают от 6,5 до 7 злотых (70-75 грн). Это ниже уровня рентабельности.
І топай нахір.
Режим Пілсудського був фашизмом дефакто!! І це треба писати в підручниках
Тобто шантаж вступом-не вступом до ЄС - нє пройдьот !!
Аналогічно не змінять свою думку і поляки .
То ж історичні питання краще не чіпати взагалі . Що було те загуло , все крапка
Більше буде користі . Обом країнам .
Якщо розібратися, то до тих час незрозуміло, що вони хочуть.
Тільки пиз..ь, а про що не зрозуміло. Скоріше за все це політичний шантаж.