Спікер Сейму Польщі Головня: Розбіжності з Україною щодо історії будуть і після її вступу в ЄС

Дискусії Варшави та Києва стосовно спільної історії триватимуть і після того, як Україна приєднається до Європейського Союзу.

Про це на безпековій конференції Globsec у Празі сказав маршалок польського Сейму Шимон Головня, відповідаючи на питання "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Україна має стати членом Євросоюзу, попри розбіжності з Польщею щодо Волинської трагедії.

"Але ми і надалі матимемо деякі розбіжності між нами і українцями щодо Волині, щодо нашої історії. Там ми матимемо їх, і ми обговорюватимемо їх і надалі, але вже у безпечній екосистемі Євросоюзу", - сказав маршалок Сейму Польщі.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.

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