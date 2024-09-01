Уничтожены 8 из 11 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 01 сентября 2024 года противник снова атаковал Украину - применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, на этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.
Что удалось сбить украинской ПВО?
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито восемь ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.
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Hulio
показать весь комментарий01.09.2024 09:56 Ответить Мне нравится 0
Огусто
показать весь комментарий01.09.2024 09:59 Ответить Мне нравится 0
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Виталий #548501
показать весь комментарий01.09.2024 10:48 Ответить Мне нравится 0
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