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Новости Война
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Уничтожены 8 из 11 "Шахедов", - Воздушные силы

Атака Шахедів

В ночь на 01 сентября 2024 года противник снова атаковал Украину - применил баллистическую ракету "Искандер-М" из Курской области и одиннадцать ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, на этот раз оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг запустил "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы

Что удалось сбить украинской ПВО?

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито восемь ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Автор: 

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А шо наші роблять в Курській області, якщо звідти по Україні "Іскандери" запускають ?
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01.09.2024 09:56 Ответить
Пишуть. що лаврушка, кінь-голова вже всьо!!!
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01.09.2024 09:59 Ответить
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01.09.2024 10:48 Ответить
 
 