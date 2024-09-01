Знищено 8 із 11 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 01 вересня 2024 року противник знову атакував Україну - застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда - Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.
Що вдалося збити українській ППО?
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.
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Hulio
показати весь коментар01.09.2024 09:56 Відповісти Мені подобається 0
Огусто
показати весь коментар01.09.2024 09:59 Відповісти Мені подобається 0
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Виталий #548501
показати весь коментар01.09.2024 10:48 Відповісти Мені подобається 0
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