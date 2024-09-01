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Новини Війна
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Знищено 8 із 11 "Шахедів", - Повітряні сили

Атака Шахедів

У ніч на 01 вересня 2024 року противник знову атакував Україну - застосував балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та одинадцять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда - Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.

Також читайте: Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили (доповнено)

Що вдалося збити українській ППО?

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Автор: 

дрони (4662) Повітряні сили (2621)


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А шо наші роблять в Курській області, якщо звідти по Україні "Іскандери" запускають ?
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01.09.2024 09:56 Відповісти
Пишуть. що лаврушка, кінь-голова вже всьо!!!
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01.09.2024 09:59 Відповісти
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01.09.2024 10:48 Відповісти
 
 