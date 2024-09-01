Войска РФ обстреляли Купянск: два человека ранены

1 сентября около 09:10 враг в очередной раз обстрелял жилую застройку Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, горела кровля многоквартирного дома, хозяйственные постройки и гаражи. В результате попадания взрывчатых ранений получили два местных жителя. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ обстреляли полицейскую машину в Купянске: погиб правоохранитель Александр Попович.