РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11374 посетителя онлайн
Новости
437 0

Войска РФ обстреляли Купянск: два человека ранены

Наслідки урару РФ по Куп’янську

1 сентября около 09:10 враг в очередной раз обстрелял жилую застройку Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Как отмечается, горела кровля многоквартирного дома, хозяйственные постройки и гаражи. В результате попадания взрывчатых ранений получили два местных жителя. Пострадавших мужчину и женщину госпитализировали.

Также смотрите: Последствия вечернего удара РФ по Харькову: враг бил ракетой "Гром-Е1". ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ обстреляли полицейскую машину в Купянске: погиб правоохранитель Александр Попович.

Автор: 

обстрел (27043) Купянск (624)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 