Війська РФ обстріляли Куп’янськ: дві людини поранені

1 вересня близько 09:10 ворог вчергове обстріляв житлову забудову Куп'янська Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

Як зазначається, горіла покрівля багатоквартирного будинку, господарчі споруди та гаражі. Внаслідок влучання вибухових поранень дістали два місцеві мешканця. Потерпілих чоловіка та жінку ушпиталили.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ обстріляли поліцейську автівку в Куп’янську: загинув правоохоронець Олександр Попович.