Рашисты обстреляли Херсон: ранена женщина

Днем 1 сентября 2024 года войска РФ обстреляли Херсон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, под вражеский удар попала 42-летняя женщина, которая находилась на улице. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение ноги.

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Бригада "экстренки" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в пригороде Херсона отключили газ из-за повреждения сети.