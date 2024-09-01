Рашисты обстреляли Херсон: ранена женщина
Днем 1 сентября 2024 года войска РФ обстреляли Херсон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, под вражеский удар попала 42-летняя женщина, которая находилась на улице. Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также осколочное ранение ноги.
Бригада "экстренки" доставила пострадавшую в больницу для оказания медпомощи.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в пригороде Херсона отключили газ из-за повреждения сети.
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