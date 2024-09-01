Рашисти обстріляли Херсон: поранено жінку

Вдень 1 вересня 2024 року війська РФ обстріляли Херсон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, під ворожий удар потрапила 42-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ноги.

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Бригада "екстренки" доставила потерпілу до лікарні для надання меддопомоги.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у передмісті Херсону відключили газ через пошкодження мережі.