Рашисти обстріляли Херсон: поранено жінку
Вдень 1 вересня 2024 року війська РФ обстріляли Херсон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як зазначається, під ворожий удар потрапила 42-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ноги.
Бригада "екстренки" доставила потерпілу до лікарні для надання меддопомоги.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у передмісті Херсону відключили газ через пошкодження мережі.
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