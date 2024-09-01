Россия должна возместить Украине нанесенный войной ущерб, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в 85-ю годовщину начала Второй мировой войны подчеркнул важность возмещения агрессором нанесенного войной ущерба, вспомнив в этом контексте и Украину.

Об этом польский лидер сказал во время мероприятий в Велюне - городе, который в 1941 году первым подвергся воздушной бомбардировке со стороны Люфтваффе, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Дуда напомнил, что во время войны Польша понесла огромные материальные и человеческие потери, которые не были компенсированы. По подсчетам польских экспертов, материальные потери страны в результате немецкой агрессии превышают $1,5 триллиона. Более 70% этой суммы - это компенсация за человеческие потери, поскольку во время войны страна потеряла 5 миллионов человек.

Политик подчеркнул, что Германия многократно просила прощения за причиненные Польше обиды, и "в христианском измерении поляки простили немцам".

"Мы много раз слышали слово - "простите", мы много раз слышали просьбы об извинениях, и в человеческом, христианском смысле я думаю, что большинство поляков простили... Но прощение и признание вины - это одно, а возмещение ущерба - другое", - сказал глава Польского государства.

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В этом контексте Дуда заявил, что в будущем Россия должна возместить Украине нанесенный войной ущерб.

"Мы бы не хотели, чтобы Украине пришлось восстанавливаться за свой счет, как это делала Польша на протяжении 40 лет. Украина будет нуждаться в поддержке, но прежде всего потребует компенсации и возмещения нанесенного ущерба, что является абсолютной обязанностью агрессора, то есть России", - сказал польский президент.

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