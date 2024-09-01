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Россия должна возместить Украине нанесенный войной ущерб, - Дуда

Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в 85-ю годовщину начала Второй мировой войны подчеркнул важность возмещения агрессором нанесенного войной ущерба, вспомнив в этом контексте и Украину.

Об этом польский лидер сказал во время мероприятий в Велюне - городе, который в 1941 году первым подвергся воздушной бомбардировке со стороны Люфтваффе, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Дуда напомнил, что во время войны Польша понесла огромные материальные и человеческие потери, которые не были компенсированы. По подсчетам польских экспертов, материальные потери страны в результате немецкой агрессии превышают $1,5 триллиона. Более 70% этой суммы - это компенсация за человеческие потери, поскольку во время войны страна потеряла 5 миллионов человек.

Политик подчеркнул, что Германия многократно просила прощения за причиненные Польше обиды, и "в христианском измерении поляки простили немцам".

"Мы много раз слышали слово - "простите", мы много раз слышали просьбы об извинениях, и в человеческом, христианском смысле я думаю, что большинство поляков простили... Но прощение и признание вины - это одно, а возмещение ущерба - другое", - сказал глава Польского государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость польской военной помощи Украине – около 3 млрд дол., - Дуда

В этом контексте Дуда заявил, что в будущем Россия должна возместить Украине нанесенный войной ущерб.

"Мы бы не хотели, чтобы Украине пришлось восстанавливаться за свой счет, как это делала Польша на протяжении 40 лет. Украина будет нуждаться в поддержке, но прежде всего потребует компенсации и возмещения нанесенного ущерба, что является абсолютной обязанностью агрессора, то есть России", - сказал польский президент.

Также читайте: Без независимости Украины трудно представить безопасность стран Центральной Европы, - Дуда

 

Автор: 

компенсации (479) Польша (8407) россия (95454) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+2
типовий касапізм у виконані трампіського бота особливо на фоні того, як поводив себе рижий клоун на кладовищі
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01.09.2024 19:38
+2
Основной посыл пламенной речи Германия должна платить, а не только каяться. А Украина здесь второй темой идет.
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01.09.2024 20:37
+1
Пофантазировать то можно...Ситуация на сегодня, репарациями не пахнет.
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01.09.2024 18:20
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Таких грошей не існує, а путлер вдавиться за 2 копійки.
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01.09.2024 18:07 Ответить
Коли Європа ПОВНІСТЮ усвідомить ( ще до перемоги Трампа, прости господи) - що їй піднімати Україну після перемогинад рашкою, ДО ВИБОРІВ ТРАМПА, то вона й почне діяти активніше на полі виборів у США для перемоги того ж Нетрампа ,
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01.09.2024 18:09 Ответить
Я не вірю , що немає шляхів для дипломатичних активних дій без порушення закону про втручання в вибори. Ще є час для дипломатичних дій.
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01.09.2024 18:12 Ответить
Байден та Камала https://youtu.be/tiLBlmnDjqM?t=64 працюють
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01.09.2024 19:06 Ответить
типовий касапізм у виконані трампіського бота особливо на фоні того, як поводив себе рижий клоун на кладовищі
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01.09.2024 19:38 Ответить
в нього завтра річниця реєстрації на цензорі - воно працює
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01.09.2024 19:45 Ответить
Два інших, взагалі нічого не сказали, чому не віддали шану, як це прийнято.

Так, в новині збрехали, що президент Байден до 2го вересня відпочиває?

Я бачив його пояснення, що його попросили рідні загиблих, та один з поранених в тому випадку.
Як Трамп там себе поводив?
З відео посиланням будь ласка
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01.09.2024 20:09 Ответить
"Клоуни" не змогли сказати "особливо на фоні того, як поводив себе .... на кладовищі"

"https://www.foxnews.com/politics/biden-who-skipped-arlington-event-vacation-trashed-trump-june-declining-cemetery-visit Пана Трампа запросила принаймні одна , я думаю, можливо, кілька сімей покласти вінок в Арлінгтоні, і це, безперечно, спосіб визнати жертву та втрату. Але це було особисте запрошення сімей, і, звичайно, Я дозволю йому поговорити про це та про його готовність це зробити", - сказав Кірбі.

Інші відпочивають


Мабуть раніше заборони на фото не існувало?



https://www.youtube.com/watch?v=XfA5znjsRJs Самі придумали , тепер "деякі родини Gold Star виступають проти адміністрації Харріса-Байдена."
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02.09.2024 19:29 Ответить
Це дест 1 трлн $
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01.09.2024 18:11 Ответить
розбіглась
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01.09.2024 18:11 Ответить
Розказав би ще як, то ціни б не було!
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01.09.2024 18:17 Ответить
Пофантазировать то можно...Ситуация на сегодня, репарациями не пахнет.
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01.09.2024 18:20 Ответить
Поляки до сих пір хочуть з німців вовни настригти, але чомусь забувають, що у 1939 їх країну також ділили кацапи і чомусь до них у поляків претензій немає...
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01.09.2024 18:32 Ответить
Ключове слово "МАЄ"
Але не заплатить....
Тільки після перемоги України!
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01.09.2024 18:37 Ответить
Яке там ще бомбардування в 1941 році, виправляйте на 1939 рік ...
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01.09.2024 18:44 Ответить
Просто піздьош...,
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01.09.2024 19:21 Ответить
Для відшкодування касапами завданих ними збитків для початку їх потрібно перемогти та змінити там владу. Щоб вони опинились під тимчасовою окупацією, та дерашизацією, яко було з Німеччиною в 1945-49-х роках.
Інакше - ніяк.
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01.09.2024 19:41 Ответить
А для цього потрібно 6 армій
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01.09.2024 19:49 Ответить
ото ж бо. Причому армій - союзників, таких самих експедиційних корпусів, якими вони нищили фашизм в 1943-45 роках.
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02.09.2024 09:06 Ответить
Сам себе противоречит. Первый признак что пора с политики уходить. Слишком общая тема спустя десятки лет. рф никаких репараций платить нам не станет. Даже не возможен вариант, когда фрг уже в 90гг нашим кое где дожившим чуть кинула по 700---800 евро. Кого угнали в германию на работы, молодёжь тех лет войны. Пару историй реально знаю, при оранжевой системе это чуть пошло. Ох там и настрадался народ. Как при выдаче юлиной ,тысячи. Кстати и в догон---по вкладам совка все 14 республик тему утрясли и давно, понятно что не всех устроило или как хотелось. У нас повыдавали после диких очередей бумаги очередные, даже банковские карточки Ощада, сказали ждите, как только, так сразу отсыпят корму вволю. Лет 12-14 назад было это или ранее. Что поразительно---идеальная тишина с тех пор. Как бы косатая опять старый козырь рваный не вкинула---попрут на выборы между воронками петляя.
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01.09.2024 19:55 Ответить
Основной посыл пламенной речи Германия должна платить, а не только каяться. А Украина здесь второй темой идет.
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01.09.2024 20:37 Ответить
 
 