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Новини
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Росія має відшкодувати Україні завдані війною збитки, - Дуда

Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда у 85-ту річницю початку Другої світової війни наголосив на важливості відшкодування агресором завданих війною збитків, згадавши у цьому контексті й Україну.

Про це польський лідер сказав під час заходів у Велюні - місті, яке 1941 року першим зазнало повітряного бомбардування з боку Люфтваффе, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дуда нагадав, що під час війни Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат, які не було компенсовано. За підрахунками польських експертів, матеріальні втрати країни внаслідок німецької агресії перевищують $1,5 трильйона. Понад 70% цієї суми - це компенсація за людські втрати, адже під час війни країна втратила 5 мільйонів людей.

Політик наголосив, що Німеччина багаторазово просила вибачення за завдані Польщі кривди, і "у християнському вимірі поляки пробачили німцям".

"Ми багато разів чули слово "вибачте", ми багато разів чули прохання про вибачення, і в людському, християнському сенсі я думаю, що більшість поляків пробачили… Але прощення та визнання провини - це одне, а відшкодування шкоди - інше", - сказав глава Польської держави.

Читайте також: Якщо ми дозволимо Україні програти, то це наблизить війну Росії проти НАТО, - Дуда

У цьому контексті Дуда заявив, що у майбутньому Росія повинна відшкодувати Україні завдані війною збитки.

"Ми б не хотіли, щоб Україні довелося відбудовуватися за власний рахунок, як це робила Польща упродовж 40 років. Україна потребуватиме підтримки, але перш за все вимагатиме компенсації та відшкодування завданих збитків, що є абсолютним обов’язком агресора, тобто Росії", - сказав польський президент.

Читайте також: Без незалежності України важко уявити безпеку країн Центральної Європи, - Дуда

 

Автор: 

компенсації (690) Польща (8491) росія (65052) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+2
типовий касапізм у виконані трампіського бота особливо на фоні того, як поводив себе рижий клоун на кладовищі
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01.09.2024 19:38
+2
Основной посыл пламенной речи Германия должна платить, а не только каяться. А Украина здесь второй темой идет.
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01.09.2024 20:37
+1
Пофантазировать то можно...Ситуация на сегодня, репарациями не пахнет.
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01.09.2024 18:20
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Таких грошей не існує, а путлер вдавиться за 2 копійки.
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01.09.2024 18:07 Відповісти
Коли Європа ПОВНІСТЮ усвідомить ( ще до перемоги Трампа, прости господи) - що їй піднімати Україну після перемогинад рашкою, ДО ВИБОРІВ ТРАМПА, то вона й почне діяти активніше на полі виборів у США для перемоги того ж Нетрампа ,
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01.09.2024 18:09 Відповісти
Я не вірю , що немає шляхів для дипломатичних активних дій без порушення закону про втручання в вибори. Ще є час для дипломатичних дій.
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01.09.2024 18:12 Відповісти
Байден та Камала https://youtu.be/tiLBlmnDjqM?t=64 працюють
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01.09.2024 19:06 Відповісти
типовий касапізм у виконані трампіського бота особливо на фоні того, як поводив себе рижий клоун на кладовищі
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01.09.2024 19:38 Відповісти
в нього завтра річниця реєстрації на цензорі - воно працює
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01.09.2024 19:45 Відповісти
Два інших, взагалі нічого не сказали, чому не віддали шану, як це прийнято.

Так, в новині збрехали, що президент Байден до 2го вересня відпочиває?

Я бачив його пояснення, що його попросили рідні загиблих, та один з поранених в тому випадку.
Як Трамп там себе поводив?
З відео посиланням будь ласка
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01.09.2024 20:09 Відповісти
"Клоуни" не змогли сказати "особливо на фоні того, як поводив себе .... на кладовищі"

"https://www.foxnews.com/politics/biden-who-skipped-arlington-event-vacation-trashed-trump-june-declining-cemetery-visit Пана Трампа запросила принаймні одна , я думаю, можливо, кілька сімей покласти вінок в Арлінгтоні, і це, безперечно, спосіб визнати жертву та втрату. Але це було особисте запрошення сімей, і, звичайно, Я дозволю йому поговорити про це та про його готовність це зробити", - сказав Кірбі.

Інші відпочивають


Мабуть раніше заборони на фото не існувало?



https://www.youtube.com/watch?v=XfA5znjsRJs Самі придумали , тепер "деякі родини Gold Star виступають проти адміністрації Харріса-Байдена."
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02.09.2024 19:29 Відповісти
Це дест 1 трлн $
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01.09.2024 18:11 Відповісти
розбіглась
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01.09.2024 18:11 Відповісти
Розказав би ще як, то ціни б не було!
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01.09.2024 18:17 Відповісти
Пофантазировать то можно...Ситуация на сегодня, репарациями не пахнет.
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01.09.2024 18:20 Відповісти
Поляки до сих пір хочуть з німців вовни настригти, але чомусь забувають, що у 1939 їх країну також ділили кацапи і чомусь до них у поляків претензій немає...
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01.09.2024 18:32 Відповісти
Ключове слово "МАЄ"
Але не заплатить....
Тільки після перемоги України!
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01.09.2024 18:37 Відповісти
Яке там ще бомбардування в 1941 році, виправляйте на 1939 рік ...
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01.09.2024 18:44 Відповісти
Просто піздьош...,
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01.09.2024 19:21 Відповісти
Для відшкодування касапами завданих ними збитків для початку їх потрібно перемогти та змінити там владу. Щоб вони опинились під тимчасовою окупацією, та дерашизацією, яко було з Німеччиною в 1945-49-х роках.
Інакше - ніяк.
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01.09.2024 19:41 Відповісти
А для цього потрібно 6 армій
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01.09.2024 19:49 Відповісти
ото ж бо. Причому армій - союзників, таких самих експедиційних корпусів, якими вони нищили фашизм в 1943-45 роках.
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02.09.2024 09:06 Відповісти
Сам себе противоречит. Первый признак что пора с политики уходить. Слишком общая тема спустя десятки лет. рф никаких репараций платить нам не станет. Даже не возможен вариант, когда фрг уже в 90гг нашим кое где дожившим чуть кинула по 700---800 евро. Кого угнали в германию на работы, молодёжь тех лет войны. Пару историй реально знаю, при оранжевой системе это чуть пошло. Ох там и настрадался народ. Как при выдаче юлиной ,тысячи. Кстати и в догон---по вкладам совка все 14 республик тему утрясли и давно, понятно что не всех устроило или как хотелось. У нас повыдавали после диких очередей бумаги очередные, даже банковские карточки Ощада, сказали ждите, как только, так сразу отсыпят корму вволю. Лет 12-14 назад было это или ранее. Что поразительно---идеальная тишина с тех пор. Как бы косатая опять старый козырь рваный не вкинула---попрут на выборы между воронками петляя.
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01.09.2024 19:55 Відповісти
Основной посыл пламенной речи Германия должна платить, а не только каяться. А Украина здесь второй темой идет.
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01.09.2024 20:37 Відповісти
 
 