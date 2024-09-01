Росія має відшкодувати Україні завдані війною збитки, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда у 85-ту річницю початку Другої світової війни наголосив на важливості відшкодування агресором завданих війною збитків, згадавши у цьому контексті й Україну.
Про це польський лідер сказав під час заходів у Велюні - місті, яке 1941 року першим зазнало повітряного бомбардування з боку Люфтваффе, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Дуда нагадав, що під час війни Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат, які не було компенсовано. За підрахунками польських експертів, матеріальні втрати країни внаслідок німецької агресії перевищують $1,5 трильйона. Понад 70% цієї суми - це компенсація за людські втрати, адже під час війни країна втратила 5 мільйонів людей.
Політик наголосив, що Німеччина багаторазово просила вибачення за завдані Польщі кривди, і "у християнському вимірі поляки пробачили німцям".
"Ми багато разів чули слово "вибачте", ми багато разів чули прохання про вибачення, і в людському, християнському сенсі я думаю, що більшість поляків пробачили… Але прощення та визнання провини - це одне, а відшкодування шкоди - інше", - сказав глава Польської держави.
У цьому контексті Дуда заявив, що у майбутньому Росія повинна відшкодувати Україні завдані війною збитки.
"Ми б не хотіли, щоб Україні довелося відбудовуватися за власний рахунок, як це робила Польща упродовж 40 років. Україна потребуватиме підтримки, але перш за все вимагатиме компенсації та відшкодування завданих збитків, що є абсолютним обов’язком агресора, тобто Росії", - сказав польський президент.
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Так, в новині збрехали, що президент Байден до 2го вересня відпочиває?
Я бачив його пояснення, що його попросили рідні загиблих, та один з поранених в тому випадку.
Як Трамп там себе поводив?
З відео посиланням будь ласка
"https://www.foxnews.com/politics/biden-who-skipped-arlington-event-vacation-trashed-trump-june-declining-cemetery-visit Пана Трампа запросила принаймні одна , я думаю, можливо, кілька сімей покласти вінок в Арлінгтоні, і це, безперечно, спосіб визнати жертву та втрату. Але це було особисте запрошення сімей, і, звичайно, Я дозволю йому поговорити про це та про його готовність це зробити", - сказав Кірбі.
Інші відпочивають
Мабуть раніше заборони на фото не існувало?
https://www.youtube.com/watch?v=XfA5znjsRJs Самі придумали , тепер "деякі родини Gold Star виступають проти адміністрації Харріса-Байдена."
Але не заплатить....
Тільки після перемоги України!
Інакше - ніяк.