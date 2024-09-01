Росія має відшкодувати Україні завдані війною збитки, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда у 85-ту річницю початку Другої світової війни наголосив на важливості відшкодування агресором завданих війною збитків, згадавши у цьому контексті й Україну.

Про це польський лідер сказав під час заходів у Велюні - місті, яке 1941 року першим зазнало повітряного бомбардування з боку Люфтваффе, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дуда нагадав, що під час війни Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат, які не було компенсовано. За підрахунками польських експертів, матеріальні втрати країни внаслідок німецької агресії перевищують $1,5 трильйона. Понад 70% цієї суми - це компенсація за людські втрати, адже під час війни країна втратила 5 мільйонів людей.

Політик наголосив, що Німеччина багаторазово просила вибачення за завдані Польщі кривди, і "у християнському вимірі поляки пробачили німцям".

"Ми багато разів чули слово "вибачте", ми багато разів чули прохання про вибачення, і в людському, християнському сенсі я думаю, що більшість поляків пробачили… Але прощення та визнання провини - це одне, а відшкодування шкоди - інше", - сказав глава Польської держави.

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У цьому контексті Дуда заявив, що у майбутньому Росія повинна відшкодувати Україні завдані війною збитки.

"Ми б не хотіли, щоб Україні довелося відбудовуватися за власний рахунок, як це робила Польща упродовж 40 років. Україна потребуватиме підтримки, але перш за все вимагатиме компенсації та відшкодування завданих збитків, що є абсолютним обов’язком агресора, тобто Росії", - сказав польський президент.

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