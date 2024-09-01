В Харькове снова взрывы, - Терехов

Вечером 1 сентября в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове был взрыв! Будьте осторожны", - сообщил Терехов.

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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