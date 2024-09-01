В Харькове снова взрывы, - Терехов
Вечером 1 сентября в Харькове прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове был взрыв! Будьте осторожны", - сообщил Терехов.
Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.
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Так у них, ольгигцев, выделен бюджет. Они преспокойно могут позволить себе украинские VPN. Под американскими, теоретически, могут прифронтовые жители от Старлинка выходить. Немецкие, или действительно, или бесплатный VPN для кацапов. Хотите, я ща в Испанию перееду?
Не можна жити як раніше вдаючи що в нас мир і спокій.
харківʼянам , які залишились без домівки + діти 🙁