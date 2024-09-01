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У Харкові знову лунають вибухи, - Терехов

Харків (фото ілюстративне)

Ввечері 1 вересня в Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні", - повідомив Терехов.

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Читайте: Удар РФ по Харкову: понад 40 постраждалих, серед них 7 дітей, пошкоджено ТЦ, об’єкт спортивної інфраструктури та будинки (оновлено)

Автор: 

вибух (4444) Харків (5581)


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Топ коментарі
+7
Якщо нема чого висрати, то краще стулить пельку та пройти далі.
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01.09.2024 19:55
+6
На що сподіваються харків'яни? Не маємо права задавати таке питання, якщо самі не живемо в Харкові.
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01.09.2024 20:50
+3
Висирають тобі кацапи на голову
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01.09.2024 20:19
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Потрібно протриматись пів року там легше стане
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01.09.2024 19:47 Відповісти
В якому плані стане легше?
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01.09.2024 20:19 Відповісти
Можеш персонально капітулювати прямо зараз.
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01.09.2024 20:18 Відповісти
Він вже капітулював
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01.09.2024 20:52 Відповісти
Знищать місто
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01.09.2024 19:50 Відповісти
Якщо нема чого висрати, то краще стулить пельку та пройти далі.
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01.09.2024 19:55 Відповісти
Висирають тобі кацапи на голову
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01.09.2024 20:19 Відповісти
Обратите внимание---все самые матёро-смелые и в жупанах сидят очень далеко и под другим флагом. Если отслеживать или память хорошая иногда ник менют, потом опять флажок из спокойных мест. Впервые за всю жизнь сегодня непроизвольно рука левая трястись начала. Это после уже 6-примерно прилёта, а тут рядом с тем спортивным домиком. Возраст тоже конечно причина, но это в первый раз. Товарищ тут сосед рядом в ином доме, пенс, должен был сторожевать сутки-трое, завтра заступать его смена. Вот так бывает. Я на этом форуме давно. И считаю, что с чужим флагом тут регистрации быть не должно. Хотя бы с 22г. И только под своими именами и фамилией. Тогда точно будем знать кто с нами до концами. Одного не знаю---не мало станет.
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01.09.2024 20:52 Відповісти
И считаю, что с чужим флагом тут регистрации быть не должно
Так у них, ольгигцев, выделен бюджет. Они преспокойно могут позволить себе украинские VPN. Под американскими, теоретически, могут прифронтовые жители от Старлинка выходить. Немецкие, или действительно, или бесплатный VPN для кацапов. Хотите, я ща в Испанию перееду?
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01.09.2024 23:01 Відповісти
Я по правде говоря слабак в теме этой. Не технарь совсем. Та и возраст. Лет 6-7 назад кого то крепко достал или может какую группу ещё в эпоху однокласников, так мне пришлось диск в ноуте поменять, как то его там сплющило, кто делал, сказал что такая месть возможна. И с новым мне регистрацию прицепили США и флажок само собой. Ох и вой подняли в сети кто меня знал! Тогда чуть стал как бы понимать, но попросил сменить на наш. Хотя Америку знаю чуть с 1974г , работал на паслайнерах ЧМП в ресторане, имел с ними дело в баре конечно. По работе. Та с многими. Но схему то понимаю, а учится как бы поздно и не лезет. Куй с ними со всеми конюхами, конокрадами!
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02.09.2024 15:28 Відповісти
Спасибо
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02.09.2024 15:42 Відповісти
Воно їм стане поперек гірла.
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01.09.2024 20:20 Відповісти
Треба вертатись до реальності. Вони ******** і знищують, а ми нічим не відповідаємо. І в мене питання, чому Харків не готували до війни, знову.
Не можна жити як раніше вдаючи що в нас мир і спокій.
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01.09.2024 20:23 Відповісти
хто б його готував ?? Зе чи інші посіпаки Гепи та Допи ?
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01.09.2024 20:27 Відповісти
Тому я не розумію на що сподіваються харків'яни. На диво! На геній Зеленського?
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01.09.2024 20:30 Відповісти
та не на що вони не сподіваються ... на вдачу, на Бога, який носить форму ЗСУ ..
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01.09.2024 20:36 Відповісти
Під керівництвом дуралеїв? Тут самі ЗСУ рятувати треба
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01.09.2024 21:11 Відповісти
Тут до белгорода 50 км! Какие коменты!? С 24 февраля по осень 22 г тут был капец. Вот как днями сейчас. Что особо доставало, так то что твари примерно или точно ровно в 4 утра лупили каждое утро, месяца два первых и осенью тогда опять. Здесь очень сложно по причине географии расположения. Только по факту официального мира станет нормально. Остальные варианты---демагогия. С-300 время подлёта 50 сек---1 мин.
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02.09.2024 15:34 Відповісти
Сцуки западные дайте самолеты!
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01.09.2024 20:01 Відповісти
То вони ж дали? Один лише втрачено наразі.
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01.09.2024 20:30 Відповісти
Самолеты то дали. А вот ракеты, если и есть, то нельзя применять по РФ. Будет же эскалация...
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01.09.2024 20:46 Відповісти
1100 км фронту. Заборонили застосовувати?
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01.09.2024 21:00 Відповісти
Тоді нехай клоун воює своєю зброєю, якої немає. Задовбали.
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01.09.2024 21:06 Відповісти
Не потрібно сваритися , а краще подумати , чим ми можемо допомогти
харківʼянам , які залишились без домівки + діти 🙁
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01.09.2024 20:49 Відповісти
На що сподіваються харків'яни? Не маємо права задавати таке питання, якщо самі не живемо в Харкові.
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01.09.2024 20:50 Відповісти
По ТЕЦ-2 в Есхар прилетіло. Кацапи відос виклали.
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01.09.2024 21:02 Відповісти
Мені здається, що харків'яни навчилися жити у війні: працювати, відпочивати, здобувати освіту, відвідувати дитячі садки ....
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01.09.2024 21:14 Відповісти
Скорее привыкли , ну и конечно посещать ТРЦ и прочие места где куча людей - нужно без детей, и соблюдая осторожность, к счастью есть несколько ТГ каналов, где можно хотя бы за пару минут узнать что есть угроза, и по какому району. а не та бесполезная сирена , которая завывает уже после удара. или воет когда городу нет никакой опасности
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01.09.2024 21:48 Відповісти
Харьковчане просто титаны. Жить в таких условиях это город герой конечно
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01.09.2024 22:37 Відповісти
 
 