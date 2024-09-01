У Харкові знову лунають вибухи, - Терехов

Ввечері 1 вересня в Харкові пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні", - повідомив Терехов.

Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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