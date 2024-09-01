У Харкові знову лунають вибухи, - Терехов
Ввечері 1 вересня в Харкові пролунали вибухи.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні", - повідомив Терехов.
Раніше Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Топ коментарі
+7 Yura B
показати весь коментар01.09.2024 19:55
+6 швеллер
показати весь коментар01.09.2024 20:50
+3 Ksenia VB
показати весь коментар01.09.2024 20:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так у них, ольгигцев, выделен бюджет. Они преспокойно могут позволить себе украинские VPN. Под американскими, теоретически, могут прифронтовые жители от Старлинка выходить. Немецкие, или действительно, или бесплатный VPN для кацапов. Хотите, я ща в Испанию перееду?
Не можна жити як раніше вдаючи що в нас мир і спокій.
харківʼянам , які залишились без домівки + діти 🙁