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Зеленского просят уменьшить мобилизационный возраст до 50 лет: петиция собрала необходимые подписи

Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік до 50 років: петиція зібрала необхідні підписи

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую петицию, которая была зарегистрирована на сайте Офиса президента.

Петицию зарегистрировал 5 июля Андрей Азаров.

"Обращение к президенту Украины уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического положения в стране", - говорится в тексте петиции.

Сейчас она ожидает рассмотрения.

Напомним, что 2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что по состоянию на сейчас острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20301) мобилизация (2753) петиция (356)


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Топ комментарии
+49
Багато людей які виросли в совку, через тоталітарний характер держави в якій вони виросли мають спеціальності і вміють багато. А молодь це "менеджери", "економісти", поліцейські та креативні люди (тобто люди які нічого не вміють) або просто нероби.
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01.09.2024 23:44
+39
А ТЦК проти, старих легше ловити, а молоді скоро бігають
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01.09.2024 23:31
+38
Взагалі то ,до 40 років людина ще воїн, а вже після 40, купа болячок вилазить, зір починає падати, реакція і витримка вже не та, великий ризик інфарктів і інсультів. Ну хай ще до 50 не всі, але хто тримає форму,то ще якось може бути воїном. А після 50 то жах, одиниці можуть воювати, це вже не воїн а дідо з купою хвороб. А в тилу нема вже кому працювати, от як раз від дідів 50+ було б більше толку від роботи в тилу, водіїв бракує, багато ДТП, а ті що 50, якраз можуть бути вправними, урівноваженними водіями.
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01.09.2024 23:46
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А хто цілий рік буде захищати твоїх вилупків, папаша. Тьотя Мотя?
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03.09.2024 16:14 Ответить
І програти війну, а потім ті молоді підуть з бурятами воювати з НАТО ?
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03.09.2024 02:55 Ответить
Ну, от 60 до 50 слишком много, возможно сделают с 60 до 55
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02.09.2024 14:10 Ответить
Татаров всіх ворогів повбиває разом з безглуздою,і це тільки два з шести крутих менеджерів,а якщо інщі підуть бити чиченців,то нам 50річні точно не потрібні будуть.
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02.09.2024 15:12 Ответить
тут надо в комплексе, если понижать до 50, то и понижать до 20... если хотим иметь государство - надо это делать....
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02.09.2024 15:40 Ответить
Невже не зрозуміло що влада хоче знищити людей передпенсійного віку щоб неплатити пенсії
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02.09.2024 15:55 Ответить
Це не так. Компенсація за загиблого родині складає 15 000 000 грн. Порахуйте по 10 000 грн. пенсії на місяць, яку мало хто отримує. Це 120 000 на рік. Пішов на пенсію у 40 років ( теж майже фантастика на пенсію у 10 000 грн.). Прожив на пенсії 50 років і помер у 90 ( це тех фантастика). *******. Боти нам брешуть
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02.09.2024 16:13 Ответить
Не слышал, чтобы кому-то выплатили эту компенсацию.
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02.09.2024 19:21 Ответить
Дбають за рашку, щоб як прийде рашка,то не тратилася на пенсію? Бо діди війну не витянуть, то вже видно під Покровськом. А молодих і силовиків, зновуж таки, бережуть як ресурс для рашки для війни з НАТО?
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03.09.2024 03:00 Ответить
Никогда не служил. Всегда был клоуном... 73 процентные избиратели... Вы хотели такого спасителя от войны?
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02.09.2024 16:17 Ответить
Все очень просто. Не было еще ни одной войны из миллиона войн в истории человечества, когда не воевали молодые и здоровые, а воевали только больные старики. Это явный подрыв оборонособности старны, предательство Родины президентом и депутатами.
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02.09.2024 19:19 Ответить
Звичайно, 60 років зараз і 60 років колись, всередині 20 століття це велика різниця: тоді 60-літній вже був фактично дідом, а зараз деякі 60-літні "бабусі" влаштовують еротичні фотосесії (і дивитись на це не гидко). Хоча в кожному випадку треба підходити індивідуально: від когось і в 40-річному віці в армії користі буде мало (чисто через фізичні кондиції). Хоча навіть під час 2-ї світової категорія 60+ теж на фронті зустрічалася (правда, здебільшого в допоміжних підрозділах). Мій батько, який воював на тій війні, завжди стверджував, що її виграли 30-50- літні, вони переважали в РККА (просто тому, що молодші категорії були вибиті в 41-42 рр.). Хоча, коли я прочитав заголовок, то думав, що мова йде про зниження не верхньої, а нижньої планки. Звичайно, мабуть, не до 18 років, але до 21-22 було б в самий раз -- це згідно власного досвіду безпосереднього командування строковиками в якості молодшого офіцера (погодьтеся, бігати з автоматом і рюкзаком в 21 рік і в 31 це дещо різне, особливо якщо ці зайві 10 років не надто були присвячені здоровому способу життя).
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02.09.2024 22:50 Ответить
Когда тебе 60 лет стукнет - сделаешь эротическую фотосессия, ага.
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03.09.2024 01:12 Ответить
Чоловіки 50+ застали раддянські часи, а отже служили в армії (в Україні це вважалося принизливим ),
вони мають виконавчу дисципліну, менше скиглять, рідше відмовляються виконувати наказ, коротше кажучи повна протилежність +/- 20річним.
Тому іх так ******* гребти в армію.
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10.09.2024 17:12 Ответить
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