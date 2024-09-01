Зеленского просят уменьшить мобилизационный возраст до 50 лет: петиция собрала необходимые подписи
Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет набрала необходимые 25 тысяч голосов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующую петицию, которая была зарегистрирована на сайте Офиса президента.
Петицию зарегистрировал 5 июля Андрей Азаров.
"Обращение к президенту Украины уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического положения в стране", - говорится в тексте петиции.
Сейчас она ожидает рассмотрения.
Напомним, что 2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявлял, что по состоянию на сейчас острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет.
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вони мають виконавчу дисципліну, менше скиглять, рідше відмовляються виконувати наказ, коротше кажучи повна протилежність +/- 20річним.
Тому іх так ******* гребти в армію.