Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік до 50 років: петиція зібрала необхідні підписи
Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідну петицію, яку було зареєстровано на сайті Офісу президента.
Петицію зареєстрував 5 липня Андрій Азаров.
"Звернення до президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні", - йдеться у тексті петиції.
Наразі вона очікує на розгляд.
Нагадаємо, що 2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років.
Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що станом на зараз гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вони мають виконавчу дисципліну, менше скиглять, рідше відмовляються виконувати наказ, коротше кажучи повна протилежність +/- 20річним.
Тому іх так ******* гребти в армію.