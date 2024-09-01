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Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік до 50 років: петиція зібрала необхідні підписи

Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік до 50 років: петиція зібрала необхідні підписи

Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідну петицію, яку було зареєстровано на сайті Офісу президента.

Петицію зареєстрував 5 липня Андрій Азаров.

"Звернення до президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні", - йдеться у тексті петиції.

Наразі вона очікує на розгляд.

Нагадаємо, що 2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що станом на зараз гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає. 

Читайте також: Резерви ЗСУ збільшилися у 2,5 раза завдяки новому закону про мобілізацію, - Міноборони

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) мобілізація (3044) петиція (320)


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Топ коментарі
+49
Багато людей які виросли в совку, через тоталітарний характер держави в якій вони виросли мають спеціальності і вміють багато. А молодь це "менеджери", "економісти", поліцейські та креативні люди (тобто люди які нічого не вміють) або просто нероби.
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01.09.2024 23:44
+39
А ТЦК проти, старих легше ловити, а молоді скоро бігають
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01.09.2024 23:31
+38
Взагалі то ,до 40 років людина ще воїн, а вже після 40, купа болячок вилазить, зір починає падати, реакція і витримка вже не та, великий ризик інфарктів і інсультів. Ну хай ще до 50 не всі, але хто тримає форму,то ще якось може бути воїном. А після 50 то жах, одиниці можуть воювати, це вже не воїн а дідо з купою хвороб. А в тилу нема вже кому працювати, от як раз від дідів 50+ було б більше толку від роботи в тилу, водіїв бракує, багато ДТП, а ті що 50, якраз можуть бути вправними, урівноваженними водіями.
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01.09.2024 23:46
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А хто цілий рік буде захищати твоїх вилупків, папаша. Тьотя Мотя?
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03.09.2024 16:14 Відповісти
І програти війну, а потім ті молоді підуть з бурятами воювати з НАТО ?
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03.09.2024 02:55 Відповісти
Ну, от 60 до 50 слишком много, возможно сделают с 60 до 55
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02.09.2024 14:10 Відповісти
Татаров всіх ворогів повбиває разом з безглуздою,і це тільки два з шести крутих менеджерів,а якщо інщі підуть бити чиченців,то нам 50річні точно не потрібні будуть.
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02.09.2024 15:12 Відповісти
тут надо в комплексе, если понижать до 50, то и понижать до 20... если хотим иметь государство - надо это делать....
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02.09.2024 15:40 Відповісти
Невже не зрозуміло що влада хоче знищити людей передпенсійного віку щоб неплатити пенсії
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02.09.2024 15:55 Відповісти
Це не так. Компенсація за загиблого родині складає 15 000 000 грн. Порахуйте по 10 000 грн. пенсії на місяць, яку мало хто отримує. Це 120 000 на рік. Пішов на пенсію у 40 років ( теж майже фантастика на пенсію у 10 000 грн.). Прожив на пенсії 50 років і помер у 90 ( це тех фантастика). *******. Боти нам брешуть
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02.09.2024 16:13 Відповісти
Не слышал, чтобы кому-то выплатили эту компенсацию.
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02.09.2024 19:21 Відповісти
Дбають за рашку, щоб як прийде рашка,то не тратилася на пенсію? Бо діди війну не витянуть, то вже видно під Покровськом. А молодих і силовиків, зновуж таки, бережуть як ресурс для рашки для війни з НАТО?
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03.09.2024 03:00 Відповісти
Никогда не служил. Всегда был клоуном... 73 процентные избиратели... Вы хотели такого спасителя от войны?
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02.09.2024 16:17 Відповісти
Все очень просто. Не было еще ни одной войны из миллиона войн в истории человечества, когда не воевали молодые и здоровые, а воевали только больные старики. Это явный подрыв оборонособности старны, предательство Родины президентом и депутатами.
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02.09.2024 19:19 Відповісти
Звичайно, 60 років зараз і 60 років колись, всередині 20 століття це велика різниця: тоді 60-літній вже був фактично дідом, а зараз деякі 60-літні "бабусі" влаштовують еротичні фотосесії (і дивитись на це не гидко). Хоча в кожному випадку треба підходити індивідуально: від когось і в 40-річному віці в армії користі буде мало (чисто через фізичні кондиції). Хоча навіть під час 2-ї світової категорія 60+ теж на фронті зустрічалася (правда, здебільшого в допоміжних підрозділах). Мій батько, який воював на тій війні, завжди стверджував, що її виграли 30-50- літні, вони переважали в РККА (просто тому, що молодші категорії були вибиті в 41-42 рр.). Хоча, коли я прочитав заголовок, то думав, що мова йде про зниження не верхньої, а нижньої планки. Звичайно, мабуть, не до 18 років, але до 21-22 було б в самий раз -- це згідно власного досвіду безпосереднього командування строковиками в якості молодшого офіцера (погодьтеся, бігати з автоматом і рюкзаком в 21 рік і в 31 це дещо різне, особливо якщо ці зайві 10 років не надто були присвячені здоровому способу життя).
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02.09.2024 22:50 Відповісти
Когда тебе 60 лет стукнет - сделаешь эротическую фотосессия, ага.
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03.09.2024 01:12 Відповісти
Чоловіки 50+ застали раддянські часи, а отже служили в армії (в Україні це вважалося принизливим ),
вони мають виконавчу дисципліну, менше скиглять, рідше відмовляються виконувати наказ, коротше кажучи повна протилежність +/- 20річним.
Тому іх так ******* гребти в армію.
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10.09.2024 17:12 Відповісти
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