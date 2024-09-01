Зеленського просять зменшити мобілізаційний вік до 50 років: петиція зібрала необхідні підписи

Петиція до президента України Володимира Зеленського із закликом зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на відповідну петицію, яку було зареєстровано на сайті Офісу президента.

Петицію зареєстрував 5 липня Андрій Азаров.

"Звернення до президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років, з метою поліпшення економічного стану в країні", - йдеться у тексті петиції.

Наразі вона очікує на розгляд.

Нагадаємо, що 2 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявляв, що станом на зараз гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку немає.

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