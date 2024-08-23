За $25 тыс. торговали "белыми" военными билетами: В Днепре задержаны адвокат и его сообщница. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, который еще является и действующим адвокатом, а также его гражданской сообщнице. Они организовали бизнес на уклонистах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

За услугу брали по 25 тысяч долларов

Как отмечается, фигуранты подыскивали мужчин, которые не желали служить, и предлагали им несколько схем избежания военной службы. Для того, чтобы потенциальные клиенты охотно платили, их запугивали многочисленными рейдами работников ТЦК.

"Дороже всего было получить так называемый "белый" военный билет. Стоимость такой услуги дельцы оценивали в 25 тыс. долларов США. За эти деньги они обещали уладить дела с "нужными" людьми в военкоматах и получить решение ВВК, которое признает призывника непригодным к службе", - сообщили в ГБР.





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Дешевле оценивали приобретение за 150 долларов США незаполненного бланка повестки с соответствующими печатями. Это позволяло призывникам свободно передвигаться, в частности через блок-посты. В случае встречи с представителями ТЦК покупатели таких бланков говорили, что их и так уже вызывают в военкомат.

Сообщников задержали "на горячем"

Во время получения аванса за белый билет мужчина и его сообщница задержаны "с поличным". Проведены неотложные следственные действия. У фигурантов изъято более полумиллиона гривен. Также следственные действия состоялись в служебных кабинетах двух районных ТЦК и СП города Днепр.





Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.