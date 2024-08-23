РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10228 посетителей онлайн
Новости Фото
4 725 7

За $25 тыс. торговали "белыми" военными билетами: В Днепре задержаны адвокат и его сообщница. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, который еще является и действующим адвокатом, а также его гражданской сообщнице. Они организовали бизнес на уклонистах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

За услугу брали по 25 тысяч долларов

Как отмечается, фигуранты подыскивали мужчин, которые не желали служить, и предлагали им несколько схем избежания военной службы. Для того, чтобы потенциальные клиенты охотно платили, их запугивали многочисленными рейдами работников ТЦК.

"Дороже всего было получить так называемый "белый" военный билет. Стоимость такой услуги дельцы оценивали в 25 тыс. долларов США. За эти деньги они обещали уладить дела с "нужными" людьми в военкоматах и получить решение ВВК, которое признает призывника непригодным к службе", - сообщили в ГБР.

ДБР викрило адвоката з Дніпра, який організував бізнес на ухилянтах
ДБР викрило адвоката з Дніпра, який організував бізнес на ухилянтах

Смотрите также: $45 тыс. за помощь уклонистам: СБУ задержала в Киеве адвоката. ФОТО

Дешевле оценивали приобретение за 150 долларов США незаполненного бланка повестки с соответствующими печатями. Это позволяло призывникам свободно передвигаться, в частности через блок-посты. В случае встречи с представителями ТЦК покупатели таких бланков говорили, что их и так уже вызывают в военкомат.

Сообщников задержали "на горячем"

Во время получения аванса за белый билет мужчина и его сообщница задержаны "с поличным". Проведены неотложные следственные действия. У фигурантов изъято более полумиллиона гривен. Также следственные действия состоялись в служебных кабинетах двух районных ТЦК и СП города Днепр.

ДБР викрило адвоката з Дніпра, який організував бізнес на ухилянтах
ДБР викрило адвоката з Дніпра, який організував бізнес на ухилянтах

Задержанным сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Читайте также: В Житомире разоблачен адвокат, "женивший" военнообязанных с женщинами с инвалидностью, - прокуратура

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к преступной схеме.

ДБР викрило адвоката з Дніпра, який організував бізнес на ухилянтах

Автор: 

адвокат (1431) Днепр (4417) мобилизация (2761) ГБР (2985) подозрение (490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нема чого ціни завищувати і та ще й створювати конкуренцію тецекунам )))
показать весь комментарий
23.08.2024 14:31 Ответить
Попит породжує пропозицію. Допоки існуватимуть дядьки "ачояхайіншіслужать", доти будуть брати хабарі.
показать весь комментарий
23.08.2024 16:13 Ответить
З такими темпами скоро за те шоб відмазатись прийдеться продавати душу
показать весь комментарий
23.08.2024 14:43 Ответить
А в начале войны белый билет можно было купить за штуку баксов. А в 14-м году вообще некоторые приплачивали, шоб их признали годными для армии.
показать весь комментарий
23.08.2024 14:51 Ответить
І вже давно возять гроші багажниками. А шож там в опі - грузовими літаками?
показать весь комментарий
23.08.2024 15:00 Ответить
За $25к можна вже персональний Апач до Румунії замовити а не якийсь стрьомний білий білет, який поставить під сумнів пеший-ліпший перевіряючий - від блок-поста до погран-застави.
показать весь комментарий
23.08.2024 15:11 Ответить
Їм загрожує до 8 років тюрми... Ця країна здуріла! В час активних бойових дій, шмарам які своїми діями принесли значне погіршення боєздатності - 8 років???? У цієї країни майбутнього нема....
показать весь комментарий
23.08.2024 16:58 Ответить
 
 