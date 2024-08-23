За $25 тис. торгували "білими" військовими квитками: У Дніпрі затримано адвоката та його спільницю. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, який ще є і чинним адвокатом, а також його цивільній спільниці. Вони організували бізнес на ухилянтах.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За послугу брали по 25 тисяч доларів

Як зазначається, фігуранти підшукували чоловіків, які не бажали служити, та пропонували їм кілька схем уникнення військової служби. Для того, аби потенційні клієнти охоче платили, їх залякували численними рейдами працівників ТЦК.

"Найдорожче було отримати так званий "білий" військовий квиток. Вартість такої послуги ділки оцінювали у 25 тис. доларів США. За ці гроші вони обіцяли владнати справи з "потрібними" людьми у військкоматах та отримати рішення ВЛК, яке визнає призовника непридатним до служби", - повідомили у ДБР.





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Дешевше оцінювали придбання за 150 доларів США незаповнений бланк повістки з відповідними печатками. Це давало змогу призовникам вільно пересуватися, зокрема через блок-пости. У разі зустрічі з представниками ТЦК покупці таких бланків говорили, що їх і так вже викликають до військкомату.

Спільників затримали "на гарячому"

Під час одержання авансу за білий квиток чоловіка та його спільницю затримано "на гарячому". Проведено невідкладні слідчі дії. У фігурантів вилучено понад півмільйона гривень. Також слідчі дії відбулися у службових кабінетах двох районних ТЦК та СП міста Дніпро.





Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до злочинної схеми.