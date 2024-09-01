Один человек пострадал в результате удара россиян по Херсону
Около 19:00 1 сентября оккупанты с дрона атаковали центр города Херсона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко.
В результате удара пострадал 79-летний мужчина, который был возле дома. Его доставили в больницу. Сейчас медики дообследуют раненого.
Как сообщалось ранее, днем 1 сентября 2024 года войска РФ обстреляли Херсон. Под вражеский удар попала 42-летняя женщина.
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