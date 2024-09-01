Одна людина постраждала внаслідок удару росіян по Херсону
Близько 19:00 1 вересня окупанти з дрона атакували середмістя Херсона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.
Внаслідок удару постраждав 79-річний чоловік, який був біля будинку. Його доправили до лікарні. Зараз медики дообстежують пораненого.
Як повідомлялось раніше, вдень 1 вересня 2024 року війська РФ обстріляли Херсон. Під ворожий удар потрапила 42-річна жінка.
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