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Новости Война
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Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях, - ISW

ЗСУ

Аналитики фиксируют продвижение российских захватчиков в районе Глубокого, на юго-восток от Купянска и Покровска, а также на юго-запад от Донецка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска недавно продвинулись к северу от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в пределах западного Глубокого. В то же время перемещения врага вблизи Глубокого являются спорадическими из-за действий украинских беспилотников. Продолжались бои под Липцами и в Волчанске.

Враг недавно незначительно продвинулся на юго-восток от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 31 августа, показывают, что россияне недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Песчаного. Российские войска также осуществили наземные атаки на север вблизи Синьковки, Колысинковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки, Берестового, возле Твердохлебового, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского, в районе Серебрянского леса. В то же время глава Минобороны РФ заявил о захвате Синьковки.

1 сентября оккупанты продолжили наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили. В Минобороны РФ 1 сентября заявили об оккупации Выемки (к юго-востоку от Северска), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления. Бои шли возле Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Раздоловки и Звановки.

Также смотрите: Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня-Погребки в Курской области, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики 1 сентября продолжали наступательные действия на направлении Часова Яра, но продвижения не осуществили. Продолжались бои в восточной части Часова Яра, возле Калиновки и в направлениях Майское и Марково, возле Ивановского, Белой Горы, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Враг 1 сентября продолжил наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных наступлений не совершил. Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 800 метров в Дружбе в направлении Дачное, чтобы провести штурм Торецка с севера, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российские войска недавно продвинулись в Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на запад от Михайловки и в пределах центральной Долиновки, вероятно, захватили поселения. Аналитики Института изучения войны не нашли подтверждения того, что российские войска действуют в Селидово, несмотря на многочисленные заявления россиян в течение последних нескольких дней, что войска РФ продвинулись в пределах населенного пункта.

Оккупанты продолжали наступательные действия к западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. В Генштабе Украины сообщали, что 31 августа и 1 сентября российские войска вели наступательные действия вблизи Красногоровки и Георгиевки.

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Российский блогер утверждал, что войска РФ укрепили свои позиции в пределах и к северу от Константиновки и в западной Парасковиевке на участке шириной 6,1 км и глубиной 1,93 км. Российские источники утверждали, что части морской пехоты РФ якобы оттеснили ВСУ в направлении Угледара, и недавно активизировали наступательные действия в этом районе.

31 августа и 1 сентября российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области вблизи Работино и северо-восточнее Работино возле Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. 1 сентября российские оккупанты совершили два штурма на неустановленных участках Херсонского направления.

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боевые действия (4005) ISW (493)


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Ось і вір агалітикам,коли дані пишуть з блогів орків без підтвердження. Читала рано,було реально моторошно, наразі забагато публікацій без ґрунту
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02.09.2024 07:32 Ответить
я вообще те дирстейты нахер бы послал,эти фиксации "продвижений" на 100 метров за неделю просто не стоят даже внимания,другое дело покровск направление,там реально у кацев есть продвижения
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02.09.2024 08:23 Ответить
@ "Зведення на ранок 2 вересня:

Вугледарський напрямок.
На схід і на південний схід від Водяного тривають бойові зіткнення вздовж лісосмуг і в районі ставка «Мильний».
За Вугледаром противник продовжує завдавати ударів ствольною та реактивною артилерією. Під Вугледаром маневрені групи зс рф провели розвідку боєм.
Противник опублікував кадри атаки мотострілецьким підрозділом шахти «Південнодонбаська №1». Російський десант, що спішився, робить спроби закріпитися в забудові. Результат бою на уточненні.
📍47.790653, 37.289429

На Курахівському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Костянтинівки, Георгіївки та Красногорівки.

Покровський напрямок.
Продовжуються важкі зіткнення в районі Галицинівки, Українська, Селидового та Гродівки.

Під Торецьком російські війська захопили садове товариство «Шахтар», зайнявши ділянку завширшки до 1.42 км на глибину до 800 метрів."
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02.09.2024 07:50 Ответить
Зе, как обычно, гундосит на камеру патриотические речи. Но вот понятие «победа» для Зе выглядит очень просто - ОСТАТЬСЯ У ВЛАСТИ! Вот его цель и смысл жизни. Кстати, как и у Пыни на московии. И для достижения этой цели, то есть своей победы, Зе будет танками давить украинцев. И его рабы это поддержат и одобрят.

Ну а последнее интервью венценосного Зе - вообще шедевр. Только я не понял, когда Татаров и Малюк чеченцев убивали в Киеве в 2022, в феврале и марте, где Арестович был? В тыл московитам ходил и чеченцев приводил этим двум богатырям?

Правильно Лещенко лизал сиятельную задницу. От Владимира Великого до Владимира Зеленского. Деградация и распад.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
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02.09.2024 08:41 Ответить
 
 