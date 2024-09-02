Оккупанты продвинулись в Харьковской и Донецкой областях, - ISW

Аналитики фиксируют продвижение российских захватчиков в районе Глубокого, на юго-восток от Купянска и Покровска, а также на юго-запад от Донецка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска недавно продвинулись к северу от Харькова. Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в пределах западного Глубокого. В то же время перемещения врага вблизи Глубокого являются спорадическими из-за действий украинских беспилотников. Продолжались бои под Липцами и в Волчанске.

Враг недавно незначительно продвинулся на юго-восток от Купянска. Геолокационные кадры, опубликованные 31 августа, показывают, что россияне недавно незначительно продвинулись на юго-запад от Песчаного. Российские войска также осуществили наземные атаки на север вблизи Синьковки, Колысинковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки, Берестового, возле Твердохлебового, Грековки, Макеевки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского, в районе Серебрянского леса. В то же время глава Минобороны РФ заявил о захвате Синьковки.

1 сентября оккупанты продолжили наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденных наступлений не совершили. В Минобороны РФ 1 сентября заявили об оккупации Выемки (к юго-востоку от Северска), хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления. Бои шли возле Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки, Спорного, Раздоловки и Звановки.

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Российские захватчики 1 сентября продолжали наступательные действия на направлении Часова Яра, но продвижения не осуществили. Продолжались бои в восточной части Часова Яра, возле Калиновки и в направлениях Майское и Марково, возле Ивановского, Белой Горы, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Враг 1 сентября продолжил наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных наступлений не совершил. Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись на 800 метров в Дружбе в направлении Дачное, чтобы провести штурм Торецка с севера, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения.

Российские войска недавно продвинулись в Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на запад от Михайловки и в пределах центральной Долиновки, вероятно, захватили поселения. Аналитики Института изучения войны не нашли подтверждения того, что российские войска действуют в Селидово, несмотря на многочисленные заявления россиян в течение последних нескольких дней, что войска РФ продвинулись в пределах населенного пункта.

Оккупанты продолжали наступательные действия к западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. В Генштабе Украины сообщали, что 31 августа и 1 сентября российские войска вели наступательные действия вблизи Красногоровки и Георгиевки.

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Российский блогер утверждал, что войска РФ укрепили свои позиции в пределах и к северу от Константиновки и в западной Парасковиевке на участке шириной 6,1 км и глубиной 1,93 км. Российские источники утверждали, что части морской пехоты РФ якобы оттеснили ВСУ в направлении Угледара, и недавно активизировали наступательные действия в этом районе.

31 августа и 1 сентября российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области вблизи Работино и северо-восточнее Работино возле Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. 1 сентября российские оккупанты совершили два штурма на неустановленных участках Херсонского направления.