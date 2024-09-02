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Новини Війна
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Окупанти просунулися у Харківській та Донецькій областях, - ISW

ЗСУ

Аналітики фіксують просування російських загарбників у районі Глибокого, на південний схід від Куп'янська та Покровська, а також на південний захід від Донецька.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в межах західного Глибокого. Водночас переміщення ворога поблизу Глибокого є спорадичними через дії українських безпілотників. Тривали бої під Липцями та у Вовчанську.

Ворог нещодавно незначно просунувся на південний схід від Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 серпня, показують, що росіяни нещодавно незначно просунулися на південний захід від Піщаного.Російські війська також здійснили наземні атаки на північний поблизу Синьківки, Колисинківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки, Берестового, біля Твердохлібового, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського, Тернів і Торського, в районі Серебрянського лісу. Водночас глава Міноборони РФ заявив про захоплення Синьківки.

1 вересня окупанти продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. В Міноборони РФ 1 вересня заявили про окупацію Виїмки (на південний схід від Сіверська), хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цієї заяви. Бої тривали біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки, Спірного, Роздолівки та Званівки.

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Російські загарбники 1 вересня продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але просування не здійснили. Тривали бої у східній частині Часового Яру, біля Калинівки та в напрямках Майське і Маркове, біля Іванівського, Білої Гори, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Ворог 1 вересня продовжив наступальні дії на Торецькому напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на 800 метрів у Дружбі у напрямку Дачне, щоб провести штурм Торецька з півночі, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Російські війська нещодавно просунулися в Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Михайлівки та в межах центральної Долинівки, ймовірно, захопили поселення. Аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтвердження того, що російські війська діють у Селидовому, попри численні заяви росіян протягом останніх кількох днів, що війська РФ просунулися в межах населеного пункту.

Окупанти продовжували наступальні дії на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. У Генштабі України повідомляли, що 31 серпня та 1 вересня російські війська вели наступальні дії поблизу Красногорівки та Георгіївки.

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Російський блогер стверджував, що війська РФ зміцнили свої позиції в межах та на північ від Костянтинівки та в західній Парасковіївці на ділянці шириною 6,1 км та глибиною 1,93 км. Російські джерела стверджували, що частини морської піхоти РФ начебто відтіснили ЗСУ у напрямку Вугледару, і нещодавно активізували наступальні дії в цьому районі.

31 серпня та 1 вересня російські війська продовжували наземні атаки на заході Запорізької області поблизу Роботиного та на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було. 1 вересня російські окупанти здійснили два штурми на невстановлених ділянках Херсонського напрямку.

Автор: 

бойові дії (3760) ISW (653)


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Ось і вір агалітикам,коли дані пишуть з блогів орків без підтвердження. Читала рано,було реально моторошно, наразі забагато публікацій без ґрунту
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02.09.2024 07:32 Відповісти
я вообще те дирстейты нахер бы послал,эти фиксации "продвижений" на 100 метров за неделю просто не стоят даже внимания,другое дело покровск направление,там реально у кацев есть продвижения
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02.09.2024 08:23 Відповісти
@ "Зведення на ранок 2 вересня:

Вугледарський напрямок.
На схід і на південний схід від Водяного тривають бойові зіткнення вздовж лісосмуг і в районі ставка «Мильний».
За Вугледаром противник продовжує завдавати ударів ствольною та реактивною артилерією. Під Вугледаром маневрені групи зс рф провели розвідку боєм.
Противник опублікував кадри атаки мотострілецьким підрозділом шахти «Південнодонбаська №1». Російський десант, що спішився, робить спроби закріпитися в забудові. Результат бою на уточненні.
📍47.790653, 37.289429

На Курахівському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій у районі Костянтинівки, Георгіївки та Красногорівки.

Покровський напрямок.
Продовжуються важкі зіткнення в районі Галицинівки, Українська, Селидового та Гродівки.

Під Торецьком російські війська захопили садове товариство «Шахтар», зайнявши ділянку завширшки до 1.42 км на глибину до 800 метрів."
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02.09.2024 07:50 Відповісти
Зе, как обычно, гундосит на камеру патриотические речи. Но вот понятие «победа» для Зе выглядит очень просто - ОСТАТЬСЯ У ВЛАСТИ! Вот его цель и смысл жизни. Кстати, как и у Пыни на московии. И для достижения этой цели, то есть своей победы, Зе будет танками давить украинцев. И его рабы это поддержат и одобрят.

Ну а последнее интервью венценосного Зе - вообще шедевр. Только я не понял, когда Татаров и Малюк чеченцев убивали в Киеве в 2022, в феврале и марте, где Арестович был? В тыл московитам ходил и чеченцев приводил этим двум богатырям?

Правильно Лещенко лизал сиятельную задницу. От Владимира Великого до Владимира Зеленского. Деградация и распад.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Украина не победит московитов, пока есть президент Зеленский и его слуги.
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02.09.2024 08:41 Відповісти
 
 