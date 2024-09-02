РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно "разобраться с украинскими бандитами" на Курщине, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной о мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны", - отметил президент страны-оккупанта.
По словам Путина, РФ "разберется с украинскими бандитами в Курской области", которые "стремились дестабилизировать обстановку в приграничье".
Также диктатор сказал, что власти Украины якобы не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что "не хотят проводить президентские выборы".
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