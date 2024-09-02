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Новости Война
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РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров, но нужно "разобраться с украинскими бандитами" на Курщине, - Путин

Путін про переговори з Україною

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы никогда не отказывалась от переговоров с Украиной о мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но надо разобраться с бандитами, которые проникли на территорию страны", - отметил президент страны-оккупанта.

По словам Путина, РФ "разберется с украинскими бандитами в Курской области", которые "стремились дестабилизировать обстановку в приграничье".

Также диктатор сказал, что власти Украины якобы не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что "не хотят проводить президентские выборы".

Также читайте: Тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность, - Песков

Автор: 

путин владимир (31236) россия (95454) переговоры с Россией (960)


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Топ комментарии
+54
А з кацапськими бандитами на території України не хочеш розібратися?!!! Чума на твою родину!!!
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02.09.2024 11:14
+51
Сюрєалізм якийсь. Це вже навіть не смішно. Невже в росії не лишилось героя, який проламає цьому дебілу голову молотком?
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02.09.2024 11:14
+34
У старого маразматика біполярка. Які, в сраку, переговори, після твоїх обстрілів цивільних, гандон ти ботоксний? За таке твої Маскву і Підєр треба на нуль помножити, а потім і переговоримо, де твою тушу закопати. Разом з твоєю конякою, яка, сподіваюся, здохла в муках.
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02.09.2024 11:16
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та в тебе вже й деменція почалась, ну таке, буває, добре хоч ще пам'ятаєш сказати, що ідеш .
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04.09.2024 16:20 Ответить
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