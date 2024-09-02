РФ ніколи не відмовлялась від мирних переговорів, але треба "розібратися з українськими бандитами" на Курщині, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною про мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", - зазначив президент країни-окупанта.

За словами Путіна, РФ "розбереться з українськими бандитами в Курській області", які "прагнули дестабілізувати обстановку в прикордонні".

Також диктатор сказав, що влада України нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що "не хоче проводити президентські вибори".

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