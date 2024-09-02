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РФ ніколи не відмовлялась від мирних переговорів, але треба "розібратися з українськими бандитами" на Курщині, - Путін

Путін про переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною про мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", - зазначив президент країни-окупанта.

За словами Путіна, РФ "розбереться з українськими бандитами в Курській області", які "прагнули дестабілізувати обстановку в прикордонні".

Також диктатор сказав, що влада України нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що "не хоче проводити президентські вибори".

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Автор: 

путін володимир (23785) росія (65052) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+54
А з кацапськими бандитами на території України не хочеш розібратися?!!! Чума на твою родину!!!
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02.09.2024 11:14
+51
Сюрєалізм якийсь. Це вже навіть не смішно. Невже в росії не лишилось героя, який проламає цьому дебілу голову молотком?
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02.09.2024 11:14
+34
У старого маразматика біполярка. Які, в сраку, переговори, після твоїх обстрілів цивільних, гандон ти ботоксний? За таке твої Маскву і Підєр треба на нуль помножити, а потім і переговоримо, де твою тушу закопати. Разом з твоєю конякою, яка, сподіваюся, здохла в муках.
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02.09.2024 11:16
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та в тебе вже й деменція почалась, ну таке, буває, добре хоч ще пам'ятаєш сказати, що ідеш .
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04.09.2024 16:20 Відповісти
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