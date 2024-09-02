РФ ніколи не відмовлялась від мирних переговорів, але треба "розібратися з українськими бандитами" на Курщині, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною про мир.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів, але треба розібратися з бандитами, які проникли на територію країни", - зазначив президент країни-окупанта.
За словами Путіна, РФ "розбереться з українськими бандитами в Курській області", які "прагнули дестабілізувати обстановку в прикордонні".
Також диктатор сказав, що влада України нібито не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що "не хоче проводити президентські вибори".
Топ коментарі
+54 Валерій Кваша
показати весь коментар02.09.2024 11:14
+51 Anna Berlovska #523180
показати весь коментар02.09.2024 11:14
+34 Светлана Круп
показати весь коментар02.09.2024 11:16
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Lex Lexton
показати весь коментар04.09.2024 16:20 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль