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Стефанишина о переговорах относительно членства Украины в ЕС: Начались двусторонние встречи по скринингу законодательства

Ольга Стефанішина

Переговоры по всем направлениям по вступлению Украины в ЕС вложены в график на 2024-2025 годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина.

"Мы полностью открыли весь переговорный процесс 25 июня этого года. Это означает, что мы можем вести переговоры по любому количеству направлений будущего соглашения о вступлении Украины в ЕС, в зависимости от того, насколько способна и Украина, и Еврокомиссия это делать", - сказала она.

По ее словам, этот процесс не откладывали в "долгий ящик" и уже с 8 июля, после открытия переговоров, начались двусторонние встречи по скринингу законодательства.

"И уже все двусторонние переговоры по всем направлениям, они вложены в определенный календарь 24-25 года", - пояснила Стефанишина

Вице-премьер рассказала, что переговоры открываются кластерами, это означает по 6-7 разделов, в соответствии с направлением.

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"В 2025 году мы точно начнем переговоры по кластеру "фундаментальные правила". Это блок, без которого невозможно говорить о каких-либо политических решениях. Нам надо быть готовыми юридически стать частью единого рынка и соответствовать политическим критериям верховенства права. Это работа, которая продолжается сейчас и 2025 год может быть отмечен тем, что мы перейдем к этапу уже финализации переговорных позиций по всем разделам", - добавила Стефанишина.

Автор: 

членство в ЕС (1007) Стефанишина Ольга вице-премьер (244)


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Топ комментарии
+6
Високопосадовиця з обмеженим словниковим запасом, чи інтелектом? Що вона вкладаж у поняття "скринінг"? Скринінг (від англ. screening - «відбір, сортування») може означати навіть стратегію при вагітності. Наприклад "Скринінг під час вагітності виявляє можливість хромосомних аномалій або вроджених вад розвитку в майбутнього малюка". Я можу лише здогпдуватись, що тнфанішина має на увазі ревізію, чи дослідження українського законодавства на предмет сумісності з європейським. От чому українські чиновники навіть англійську щнають краще, ніж державну українську?
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02.09.2024 12:39
+5
Так ви ж щось там вже скрінили рік тому? Отак і в усьому. Напи₴дять з три короба, а через деякий час те ж саме по другому колу.
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02.09.2024 12:31
+4
я вибачаюсь але Імператор Кращебвтік Конституцією *ОПу витирає
Ви там не забудьте це заскрініть
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02.09.2024 12:35
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Правила форума Совет форумчан
Так ви ж щось там вже скрінили рік тому? Отак і в усьому. Напи₴дять з три короба, а через деякий час те ж саме по другому колу.
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02.09.2024 12:31 Ответить
я вибачаюсь але Імператор Кращебвтік Конституцією *ОПу витирає
Ви там не забудьте це заскрініть
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02.09.2024 12:35 Ответить
36 груп перемовників налягли на пера і гроші
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02.09.2024 12:37 Ответить
Високопосадовиця з обмеженим словниковим запасом, чи інтелектом? Що вона вкладаж у поняття "скринінг"? Скринінг (від англ. screening - «відбір, сортування») може означати навіть стратегію при вагітності. Наприклад "Скринінг під час вагітності виявляє можливість хромосомних аномалій або вроджених вад розвитку в майбутнього малюка". Я можу лише здогпдуватись, що тнфанішина має на увазі ревізію, чи дослідження українського законодавства на предмет сумісності з європейським. От чому українські чиновники навіть англійську щнають краще, ніж державну українську?
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02.09.2024 12:39 Ответить
а навіщо жруна впихнув, одразу й так видно, що зебіл внюмецький із опою в дупі.
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02.09.2024 12:57 Ответить
Вони жодної не знають, окрім кацапської.
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02.09.2024 15:29 Ответить
Бл.дство ***********, як ви вже затрахали мозок своїми перлами про: проданих собак, бракованих дітей, анал-табу, корабельних піхв, а тут до патужних кейсів ще СКРИНІНГ законодавства.
Зебіло-курви, тлумачний словник вам у пательню макітри б запхати.
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02.09.2024 12:43 Ответить
дуже цікаво, а що вона говорить відносно правової держави
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02.09.2024 12:44 Ответить
Коли нема конкретної роботи, Зельоні напускають туману а з ним і вонючого газу.
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02.09.2024 13:00 Ответить
Як казав метр Лесь Подервянскiй-"Скорость охуэвающа"
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02.09.2024 13:12 Ответить
Бред сивой кобылы !
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02.09.2024 13:19 Ответить
Я не розумію одного - навіщо ЦН репостить цей сраний білий шум.
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02.09.2024 13:39 Ответить
знов несуть дичину в вуха куколдам..
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02.09.2024 13:41 Ответить
Что эта тупая ze-********** ермаковская там (в кабмине) делает??? "Скринингом" они сейчас начнут заниматься, твари продажные
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02.09.2024 16:37 Ответить
 
 