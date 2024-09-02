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Стефанішина про перемовини щодо членства України в ЄС: Почалися двосторонні зустрічі по скрінінгу законодавства

Ольга Стефанішина

Перемовини по всіх напрямках щодо вступу України до ЄС вкладені в графік на 2024-2025 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю РБК-Україна.

"Ми повністю відкрили весь переговорний процес 25 червня цього року. Це означає, що ми можемо вести переговори по будь-якій кількості напрямків майбутньої угоди про вступ України до ЄС, залежно від того, наскільки спроможна і Україна, і Єврокомісія це робити", - сказала вона.

За її словами, цей процес не відкладали в "довгий ящик" і вже з 8 липня, після відкриття переговорів, почалися двосторонні зустрічі по скрінінгу законодавства.

"І вже всі двосторонні переговори по всіх напрямках, вони вкладені в певний календар 24-25 року", - пояснила Стефанішина

Віцепрем'єрка розповіла, що переговори відкриваються кластерами, це означає по 6-7 розділів, відповідно до напрямку.

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"У 2025 році ми точно почнемо переговори по кластеру "фундаментальні правила". Це блок, без якого неможливо говорити про будь-які політичні рішення. Нам треба бути готовими юридично стати частиною єдиного ринку і відповідати політичним критеріям верховенства права. Це робота, яка триває зараз і 2025 рік може бути відзначений тим, що ми перейдемо до етапу вже фіналізації переговорних позицій по всім розділам", - додала Стефанішина.

Автор: 

членство в ЄС (1244) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+6
Високопосадовиця з обмеженим словниковим запасом, чи інтелектом? Що вона вкладаж у поняття "скринінг"? Скринінг (від англ. screening - «відбір, сортування») може означати навіть стратегію при вагітності. Наприклад "Скринінг під час вагітності виявляє можливість хромосомних аномалій або вроджених вад розвитку в майбутнього малюка". Я можу лише здогпдуватись, що тнфанішина має на увазі ревізію, чи дослідження українського законодавства на предмет сумісності з європейським. От чому українські чиновники навіть англійську щнають краще, ніж державну українську?
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02.09.2024 12:39
+5
Так ви ж щось там вже скрінили рік тому? Отак і в усьому. Напи₴дять з три короба, а через деякий час те ж саме по другому колу.
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02.09.2024 12:31
+4
я вибачаюсь але Імператор Кращебвтік Конституцією *ОПу витирає
Ви там не забудьте це заскрініть
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02.09.2024 12:35
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Так ви ж щось там вже скрінили рік тому? Отак і в усьому. Напи₴дять з три короба, а через деякий час те ж саме по другому колу.
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02.09.2024 12:31 Відповісти
я вибачаюсь але Імператор Кращебвтік Конституцією *ОПу витирає
Ви там не забудьте це заскрініть
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02.09.2024 12:35 Відповісти
36 груп перемовників налягли на пера і гроші
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02.09.2024 12:37 Відповісти
Високопосадовиця з обмеженим словниковим запасом, чи інтелектом? Що вона вкладаж у поняття "скринінг"? Скринінг (від англ. screening - «відбір, сортування») може означати навіть стратегію при вагітності. Наприклад "Скринінг під час вагітності виявляє можливість хромосомних аномалій або вроджених вад розвитку в майбутнього малюка". Я можу лише здогпдуватись, що тнфанішина має на увазі ревізію, чи дослідження українського законодавства на предмет сумісності з європейським. От чому українські чиновники навіть англійську щнають краще, ніж державну українську?
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02.09.2024 12:39 Відповісти
а навіщо жруна впихнув, одразу й так видно, що зебіл внюмецький із опою в дупі.
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02.09.2024 12:57 Відповісти
Вони жодної не знають, окрім кацапської.
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02.09.2024 15:29 Відповісти
Бл.дство ***********, як ви вже затрахали мозок своїми перлами про: проданих собак, бракованих дітей, анал-табу, корабельних піхв, а тут до патужних кейсів ще СКРИНІНГ законодавства.
Зебіло-курви, тлумачний словник вам у пательню макітри б запхати.
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02.09.2024 12:43 Відповісти
дуже цікаво, а що вона говорить відносно правової держави
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02.09.2024 12:44 Відповісти
Коли нема конкретної роботи, Зельоні напускають туману а з ним і вонючого газу.
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02.09.2024 13:00 Відповісти
Як казав метр Лесь Подервянскiй-"Скорость охуэвающа"
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02.09.2024 13:12 Відповісти
Бред сивой кобылы !
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02.09.2024 13:19 Відповісти
Я не розумію одного - навіщо ЦН репостить цей сраний білий шум.
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02.09.2024 13:39 Відповісти
знов несуть дичину в вуха куколдам..
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02.09.2024 13:41 Відповісти
Что эта тупая ze-********** ермаковская там (в кабмине) делает??? "Скринингом" они сейчас начнут заниматься, твари продажные
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02.09.2024 16:37 Відповісти
 
 