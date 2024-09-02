Инспекторы Службы образовательной безопасности будут работать в этом году в украинских школах. ИНФОГРАФИКА
В этом году в украинских школах начнут работу инспекторы Службы образовательной безопасности.
Об этом сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабмина, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что это не охранники, а специалисты, являющиеся посредниками между школой, родителями, детьми и учителями.
Об обязанностях инспекторов смотрите в инфографике.
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