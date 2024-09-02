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Инспекторы Службы образовательной безопасности будут работать в этом году в украинских школах. ИНФОГРАФИКА

У школах України працюватимуть інспектори Служби освітньої безпеки

В этом году в украинских школах начнут работу инспекторы Службы образовательной безопасности.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабмина, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что это не охранники, а специалисты, являющиеся посредниками между школой, родителями, детьми и учителями.

Об обязанностях инспекторов смотрите в инфографике.

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В українських школах почнуть працювати інспектори з безпеки
В українських школах почнуть працювати інспектори з безпеки
В українських школах почнуть працювати інспектори з безпеки
В українських школах почнуть працювати інспектори з безпеки
В українських школах почнуть працювати інспектори з безпеки
В українських школах почнуть працювати інспектори з безпеки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Там, где это возможно, дети должны пойти в школу офлайн, - Зеленский

Автор: 

Кабмин (14026) образование (2264) школа (3012)


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Топ комментарии
+5
В двох словах, що це за посада і для чого вона. Зі сторони Міносвіти та Мінвнутрішніх справ, інспектор з освітньої безпеки, посадова особа, яка має проводити як превентивну та і конкретну функцію прямого втручання у разі злочинності в колі малолітніх осіб в школі, за якою такий інспектор закріплений. За планом, кожна школа має мати такого інспектора. Що відбулось по факту. Перше, це поліцейська посада. Так, у школі буде по суті штатний поліцейський. Підпорядковуватись, увага, він буде районному відділу поліції. І це ще не кінець цього моменту. Зарабітна плата буде як у поліцейського (тобто у багатьох громадах більше ніж у голови цієї громади). І це не кінець геніальності "реформаторів". Як заявляють на нарадах, перший рік фінансування на утримання цієї посади буде здійснюватись з державного бюджету, ну а потім вауллля, з місцевого)))) Громади за власний кошт будуть утримувати силовий апарат в школах! Це п...здєц...
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02.09.2024 14:54
+4
Спеціаліст за набору 112.
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02.09.2024 13:39
+4
А бронь такому спеціалісту дають ? Цікаво ще , що він на зі що не відповідає а зарплатню буде отримувати
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02.09.2024 13:40
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Правила форума Совет форумчан
Ось мусора вже і до дітей добрались, мерзота.
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02.09.2024 13:36 Ответить
Спеціаліст за набору 112.
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02.09.2024 13:39 Ответить
А бронь такому спеціалісту дають ? Цікаво ще , що він на зі що не відповідає а зарплатню буде отримувати
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02.09.2024 13:40 Ответить
Я так розумію, що оці інспектори дубельтівки з сіллю не будуть мати. Ну ок. Але навіть без електрошокера? Ну хоча б батіг? Нє? Та його ******* малолітні "янголики" зацькують.
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02.09.2024 13:44 Ответить
З кожним роком все більше дармоїдів . Придумують під них назви , міністерства
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02.09.2024 13:56 Ответить
А в кожен клас інспектора? Це ж буде так ефективно, мразі.
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02.09.2024 13:58 Ответить
воруй и грабь освіту! учителям болт а не повышение зп! слава гнойнику зеленского!
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02.09.2024 14:02 Ответить
Гнидокацап
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02.09.2024 14:33 Ответить
Один на школу? А якщо заболіє?
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02.09.2024 14:13 Ответить
Служба подъездной безопасности тоже была бы актуальной.
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02.09.2024 14:35 Ответить
В двох словах, що це за посада і для чого вона. Зі сторони Міносвіти та Мінвнутрішніх справ, інспектор з освітньої безпеки, посадова особа, яка має проводити як превентивну та і конкретну функцію прямого втручання у разі злочинності в колі малолітніх осіб в школі, за якою такий інспектор закріплений. За планом, кожна школа має мати такого інспектора. Що відбулось по факту. Перше, це поліцейська посада. Так, у школі буде по суті штатний поліцейський. Підпорядковуватись, увага, він буде районному відділу поліції. І це ще не кінець цього моменту. Зарабітна плата буде як у поліцейського (тобто у багатьох громадах більше ніж у голови цієї громади). І це не кінець геніальності "реформаторів". Як заявляють на нарадах, перший рік фінансування на утримання цієї посади буде здійснюватись з державного бюджету, ну а потім вауллля, з місцевого)))) Громади за власний кошт будуть утримувати силовий апарат в школах! Це п...здєц...
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02.09.2024 14:54 Ответить
"Зміни Є!"
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02.09.2024 15:29 Ответить
Багато поліцаїв у поліцейській державі не буває, тому все ок... Ще буде воєнна поліція, ось тоді заживемо краще, ніж європейці
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02.09.2024 15:10 Ответить
на сайті Нацполу повний перелік вимог до кандидатів:обов"язково мент середнього рангу зі знанням держ.мови....повний соцпакет,якщо винаймає житло -100відс.компенсація. Всім відмазаним мусорам вакансій не хватило (((чекаємо ще нововведень..плять,яка ганьба.На забезпечення Арміі до кінця року не вистачає 500млрд!!!гр-Шмигаль тиждень тому
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02.09.2024 15:46 Ответить
Вчителям надбавки зняли, а цим дармоїдам будуть платити явно за 20 тис та й ще бронь від війни
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02.09.2024 16:48 Ответить
 
 