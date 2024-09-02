Інспектори Служби освітньої безпеки працюватимуть цьогоріч в українських школах. ІНФОГРАФІКА

Цьогоріч в українських школах розпочнуть роботу інспектори Служби освітньої безпеки.

Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що це не охоронці, а фахівці, які є посередниками між школою, батьками, дітьми та вчителями.

Про обов'язки інспекторів дивіться в інфографіці.

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