Інспектори Служби освітньої безпеки працюватимуть цьогоріч в українських школах. ІНФОГРАФІКА
Цьогоріч в українських школах розпочнуть роботу інспектори Служби освітньої безпеки.
Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату Кабміну, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що це не охоронці, а фахівці, які є посередниками між школою, батьками, дітьми та вчителями.
Про обов'язки інспекторів дивіться в інфографіці.
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