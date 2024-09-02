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Сегодня начинает работу в Украине новый посол Польши Лукасевич

Україна на Польща

Сегодня, 2 сентября 2024 года новый посол Польши Петр Лукасевич приступает к работе в Украине

Об этом сообщил спикер МИД Польши Павел Вронский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Посол Павел Лукасевич сегодня начинает работу в Украине", - отметил Вронский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября в Украине будет работать новый посол Польши. Им стал Петр Лукасевич

Что о новом после известно?

Новым послом в Украине является 52-летний польский военный и дипломат Петр Лукасевич. Он имеет военное образование и на протяжении своей карьеры занимался вопросами безопасности. В частности, в 2004-2005 годах он находился в миссии в Ираке, в 2006 году был заместителем военного атташе в Пакистане, а с 2007 по 2010 год был военным атташе Польши в Афганистане. После увольнения из польской армии в звании полковника в течение 2012-2014 годов Лукасевич занимал должность посла Польши в Афганистане. После возвращения в Польшу далее он занимался научной, публицистической и экспертной деятельностью.

До недавнего времени послом Польши в Украине был Ярослав Гузы, который приехал в Киев в ноябре прошлого года и у которого Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты 22 апреля этого года. На посту посла Польши в Украине Ярослав Гузы в конце прошлого года заменил Бартоша Цихоцкого, который занимал его с февраля 2019 года.

Автор: 

Польша (8407) посол (1799) Лукасевич Петр (6)


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