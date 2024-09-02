Сьогодні розпочинає роботу в Україні новий посол Польщі Лукасевич

Сьогодні, 2 вересня 2024 року новий посол Польщі Пьотр Лукасевич приступає до роботи в Україні

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Посол Павел Лукасевич сьогодні розпочинає роботу в Україні", - зазначив Вронський.

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Що про нового посла відомо?

Новим послом в Україні є 52-річний польський військовий і дипломат Пьотр Лукасевич. Він має військову освіту й упродовж своєї кар’єри займався безпековими питаннями. Зокрема, в 2004–2005 роках він перебував у місії в Іраку, в 2006 році був заступником військового аташе у Пакистані, а з 2007 по 2010 рік був військовим аташе Польщі в Афганістані. Після звільнення з польської армії у званні полковника упродовж 2012-2014 років Лукасевич обіймав посаду посла Польщі в Афганістані. Після повернення до Польщі далі він займався науковою, публіцистичною й експертною діяльністю.

Донедавна послом Польщі в Україні був Ярослав Гузи, який приїхав до Києва у листопаді минулого року і в якого Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти 22 квітня цього року. На посаді посла Польщі в Україні Ярослав Гузи наприкінці минулого року замінив Бартоша Ціхоцького, який обіймав її з лютого 2019 року.