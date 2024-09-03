Россия сейчас - в самом слабом положении, - президент Тайваня Циндэ посоветовал Китаю забрать "исторические" земли у РФ

Если претензии КНР на Тайвань касаются территориальной целостности, то Китай также должен забрать у России земли, переданные последней китайской династией в ХІХ веке.

Соответствующее заявление в интервью тайваньским СМИ сделал президент Тайваня Лай Цинде, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В материале отмечается, что Китай рассматривает Тайвань как свою территорию и никогда не отказывался от применения силы, чтобы взять остров под свой контроль. Но правительство Тайваня отвергает эти заявления, заявляя, что только жители острова могут решать свое будущее.

Президент Тайваня Лай Цинде, которого Пекин называет "сепаратистом", в интервью местным СМИ вспомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай передал тогдашней Российской империи огромный участок земли на нынешнем Дальнем Востоке России, образовав большую часть современной границы вдоль реки Амур.

"Если это ради территориальной целостности, то почему бы ему (Китаю, - ред.) не забрать обратно оккупированные Россией земли, подписанные в Айгунском договоре? Россия сейчас имеет самое слабое положение, не так ли? Вы можете попросить Россию (вернуть земли, - ред.), но вы этого не делаете. Поэтому очевидно, что они не хотят вторгаться на Тайвань по территориальным причинам", - сказал Цинде.

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По его словам, на самом деле Китай хочет изменить международный порядок и "достичь гегемонии в международном пространстве, в западной части Тихого океана".

Reuters добавляет, что империя Цинь передала Тайвань Японии в 1895 году, а в 1945 году, в конце Второй мировой войны, он был передан правительству Китайской Республики, которое через четыре года бежало на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна.

Отметим, что Китай считает территорию Тайваня своей частью, поэтому в последние годы усилил свое дипломатическое, военное и экономическое давление на самоуправляемый остров.

Но правительство Тайваня неоднократно заявляло, что стремится продолжать свой свободный и демократический образ жизни и никогда не согласится на установление на острове власти Коммунистической партии Китая, а в случае нападения будет защищать себя.

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