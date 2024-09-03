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Россия сейчас - в самом слабом положении, - президент Тайваня Циндэ посоветовал Китаю забрать "исторические" земли у РФ

Лай Цінде, президент Тайваню

Если претензии КНР на Тайвань касаются территориальной целостности, то Китай также должен забрать у России земли, переданные последней китайской династией в ХІХ веке.

Соответствующее заявление в интервью тайваньским СМИ сделал президент Тайваня Лай Цинде, пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

В материале отмечается, что Китай рассматривает Тайвань как свою территорию и никогда не отказывался от применения силы, чтобы взять остров под свой контроль. Но правительство Тайваня отвергает эти заявления, заявляя, что только жители острова могут решать свое будущее.

Президент Тайваня Лай Цинде, которого Пекин называет "сепаратистом", в интервью местным СМИ вспомнил об Айгунском договоре 1858 года, по которому Китай передал тогдашней Российской империи огромный участок земли на нынешнем Дальнем Востоке России, образовав большую часть современной границы вдоль реки Амур.

"Если это ради территориальной целостности, то почему бы ему (Китаю, - ред.) не забрать обратно оккупированные Россией земли, подписанные в Айгунском договоре? Россия сейчас имеет самое слабое положение, не так ли? Вы можете попросить Россию (вернуть земли, - ред.), но вы этого не делаете. Поэтому очевидно, что они не хотят вторгаться на Тайвань по территориальным причинам", - сказал Цинде.

Также читайте: Тайвань никогда не согласится на установление коммунистической власти Китая, - президент Циндэ

По его словам, на самом деле Китай хочет изменить международный порядок и "достичь гегемонии в международном пространстве, в западной части Тихого океана".

Reuters добавляет, что империя Цинь передала Тайвань Японии в 1895 году, а в 1945 году, в конце Второй мировой войны, он был передан правительству Китайской Республики, которое через четыре года бежало на Тайвань после поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна.

Отметим, что Китай считает территорию Тайваня своей частью, поэтому в последние годы усилил свое дипломатическое, военное и экономическое давление на самоуправляемый остров.

Но правительство Тайваня неоднократно заявляло, что стремится продолжать свой свободный и демократический образ жизни и никогда не согласится на установление на острове власти Коммунистической партии Китая, а в случае нападения будет защищать себя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные страны должны помогать Украине ради безопасности Европы и Азии, чтобы противостоять коалиции авторитарных режимов России и Китая, - глава МИД Тайваня Ву

Автор: 

Китай (2958) россия (95467) Тайвань (113)


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Топ комментарии
+33
Страна рабов, страна господ

делить Немытую будем по-честному.

Камчатка - США

Курилы - Японии

Сибирь Китаю и Монголам

Южное Зауралье - Венгрии (за тысячу лет не вписались в Европейские ценности, пора возвращаться к родным стойбищам).

Кавказ - Турции и Персам

Казань и Южное Подбрюшье России - Казахстану

Карелия - Финляндии

Калининград - Германии

Биробиджан- и мне интересно кому? Возможно это будет Китайское решение Палестино- Израильской проблемы.

Кубань, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов - ну, тут без вариантов.

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03.09.2024 00:23
+11
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03.09.2024 00:21
+11
Що, комуняки, будете щось бекати щодо "всі сторони мають сісти за стіл переговорів для вирішення Амурської кризи"?

Чи як діло стосується параші, наче лайна в рота набрали?
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03.09.2024 00:25
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03.09.2024 00:21 Ответить


Мій малюночок від 12 квітня 2014.
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03.09.2024 04:04 Ответить
70% росії - це ВІЧНА МЕРЗЛОТА - нам вона не потрібна - віддамо пінгвінам
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03.09.2024 13:26 Ответить
Страна рабов, страна господ

делить Немытую будем по-честному.

Камчатка - США

Курилы - Японии

Сибирь Китаю и Монголам

Южное Зауралье - Венгрии (за тысячу лет не вписались в Европейские ценности, пора возвращаться к родным стойбищам).

Кавказ - Турции и Персам

Казань и Южное Подбрюшье России - Казахстану

Карелия - Финляндии

Калининград - Германии

Биробиджан- и мне интересно кому? Возможно это будет Китайское решение Палестино- Израильской проблемы.

Кубань, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов - ну, тут без вариантов.

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03.09.2024 00:23 Ответить
На рідну мову пробило?
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03.09.2024 00:27 Ответить
Que voulez-vous dire ?
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03.09.2024 00:31 Ответить
Запізно вже труси шукати. ))
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03.09.2024 00:38 Ответить
Нам с вами по четыре тысячи, - сказал он Бендеру, - а Балаганову две. Он и на две не наработал.

- А Козлевичу? - спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.

- За что же Козлевичу? - завизжал Паниковский. - Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!
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03.09.2024 00:56 Ответить
Що, комуняки, будете щось бекати щодо "всі сторони мають сісти за стіл переговорів для вирішення Амурської кризи"?

Чи як діло стосується параші, наче лайна в рота набрали?
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03.09.2024 00:25 Ответить
Вузькодупий комуніст чи вузькодупий демократ думають однаково)
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03.09.2024 09:49 Ответить
саме смішніше, що кацапи навіть не завойовували ті далекосхідні землі - китайці програвали в опіумних війнах проти Франції та Англії і щоразу при підписанні капітуляції кацапи падали на хвіст і випрошували і собі трохи китайських територій
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03.09.2024 00:33 Ответить
Не зовсім так. За Нерчинським договором ті землі були або спірні, або в сумісному керуванні, тобто не зовсім китайськими. До того ж із самим Китаєм не все так просто. При підписанні Нерчинського договору Китай і Маньчжурія були різними державами, а влада в Китаї була захоплена маньчжурами.
Це не стосується примор'я, там Ви праві, їх відтяпали в Китая під фон опійних воєн.
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03.09.2024 01:22 Ответить
Правильно каже.
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03.09.2024 00:53 Ответить
Маньчжури - Джу́ра, цю́ра або чу́ра - так називали в Україні в 16-18 століттях зброєносця, учня у козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. І це - Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні)...
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03.09.2024 08:36 Ответить
Згадався старий тост:
- То ж давайте вип'ємо за мир та дружбу на україно-китайському кордоні!
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03.09.2024 01:02 Ответить
Ядерні держави можуть трусить ядерною ялдою тільки на тих, в кого її нема. І пред'являти якісь там притензії та вести окупацію. Між собою вони можуть тільки стурбованість виражати або по комуняцьки в дьосна лупитись. Більше нічого.
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03.09.2024 01:39 Ответить
у тому й сенс ядерної зброї
вона - не для застосування, а для стримування, бо не у космосі живемо
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03.09.2024 06:33 Ответить
Почалось....
<*********** в сраку летить бумеранг
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03.09.2024 02:10 Ответить
Пропонує Кетаю взяти дикі племена бурятів і т.д. кетайці їх задарма не візьмуть. З уйгурами он скільки вовтузяться ?
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03.09.2024 02:20 Ответить
А що, ідея не погана. А то мусоляться з тим Тайванем, тут он до самого Уралу місця завались. Хоча вони і так вже там... Ще б виділили мадярам кусок - "ісконно мадярским територіям" і все буде в ажурі. Європа в же задовбалась з тими переселеньцями...
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03.09.2024 04:32 Ответить
Скоро рвати ведмедя почнуть на шматки.
Я особисто хочу щоб Україна-Русь , забрала своє історичне. Кримські татари безумовно мають право на автономію тому нехай на своєму референдумі вирішують в складі кого хочуть бути України Русі або Турціі, хотілося щоб були з нами все ж таки.🙏🏼🇺🇦
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03.09.2024 06:19 Ответить
А референдум щодо Криму повинен бути всеукраїнським згідно закону. Ніхто там віддасть Крим татарам.
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03.09.2024 06:36 Ответить
Давайте не будемо кацапами історично південний крим це дім кримських татар ми повинні це поважати і визнавати і тоді вони завзжди будуть з нами бо ми світська держава а не лайно болотяне
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03.09.2024 07:05 Ответить
шо? а хто не поважає татар? але навіщо віддавати Крим? він наш згідно міжнародних законів
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03.09.2024 07:12 Ответить
Чекайте , він наш юридично де факто московія його загарбала і ми не маєм зараз жодного впливу в Криму , а от коли буде відновлення України Русі , постане питання кримських татар і я впевнений що вони в більшості захочуть бути в складі Київської Русі а їх представники в парламенті в Києві двох парламентів не буде.
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03.09.2024 07:34 Ответить
ми не кацапи щоб відтворювати історичні сутності, є закон та признані кордони
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03.09.2024 07:43 Ответить
Кацапи не відтворюють історичні сутності. Вони відтворюють псевдоісторичні сутності.
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03.09.2024 08:39 Ответить
срср був доволі реальним
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03.09.2024 09:06 Ответить
Кацап детектед.
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03.09.2024 08:40 Ответить
По Криму ніколи не буде ніяких референдумів та ніяких автономій. Хто зара захищає своіми життями Крим? Відповідь одна: ЗСУ
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03.09.2024 08:03 Ответить
автономія не страшна, але Крим дотаційний на 90% тож ака ще автономія?
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03.09.2024 08:19 Ответить
Вважаю, економічний чинник тут абсолютно не суттєвий. Я дуже поважаю народ киримли та їхнє право на свою рідну землю, але... Головне тут те, як повели себе киримли опісля 26 (28 ?) лютого 14-го року. Вони просто "склали лапки"... То про яку тут, взагалі, автономію йде мова?
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03.09.2024 09:24 Ответить
звісно це головне, але ж тоді й Україна просто спостерігала а не збивала гвинтокрили та не вбивала "невідомих вояк у зеленому"

можливо якщо б знешкодили вилурків - пукін би втерся а не напав на Донбас
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03.09.2024 09:30 Ответить
Вибачте, ви погано пам*ятаєте військово-політичну ситуацію
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03.09.2024 09:37 Ответить
на момент. пуйло не випадково "оформив" Крим саме тоді.
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03.09.2024 09:39 Ответить
то просвітить мене
"оформив" він коли побачив що нема спротиву
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03.09.2024 09:46 Ответить
Соромлюся спитати, чи вас забанили у ґуґлі, бо розповісти навіть стисло займе багато часу. Додам, свідомі українці добре пам*ятають ту ситуацію, коли предмет обожнювання вані суліми/всєволода марчело при дуууже високій посаді сказала, що "жоден танк нє павінен виєхать із бокса, чтоб нє справацировать". Ну й далі "не провокували", а тихенько вийшли (хто за Україну був) з півострова майже без жодного пострілу. Єдине питання: а нахєра мені така армія, котру ми тримаємо, котра нас мусить захистити, але котра не стріляє? Або нахєра мені такі керманичі, котрі відверто зливають Державу окупантові попри те, що більшість громадян виступають проти цього?
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04.09.2024 15:36 Ответить
я нічого не пойняв, пишіть простіше, без виєбонів
а ситуація була доволі проста - усі обісрались у керівництві України
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04.09.2024 16:29 Ответить
Он дотационный ( и был им 100 лет) только потому что климат хороший и многие хотят там жить, и в итоге государство лезет и пытается всех трудоустроить придумывая черте какие ведомства , всем вытереть задницы и тд.
Чего один НИИ по Херсонесу стоит, где 200 историков изучали ( уже наверное 4 поколения там на пенсии вышли)5 ступенек и две колонны что осталось от Херсонеса. А ведь там ещё 100-150 чел обслуживающего персонала.
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03.09.2024 09:57 Ответить
ні, він дотаційний бо усі "сдають хати" учорну не сплачуючі податки
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03.09.2024 10:31 Ответить
Киримли просрали свою автономію у складі Украіни ше у 14-му. ОДНОЗНАЧНО!!! А смердіти турками в украінському Криму не буде ніколи, бо вони мало чим відрізняються від кацапні.
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03.09.2024 07:58 Ответить
згоден, не видно було щоб киримли шось у Криму робили навіть зараз
ну мождиво зливають інфу... не буду судити
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03.09.2024 09:07 Ответить
Пусть они для начала его отвоюют у ерефии сами по себе, как чеченцы в 90х, тогда можно и референдум. А так хрена с два.
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03.09.2024 09:49 Ответить
само х..ло сказало: "границ у росии нет", цікава пропозиція для країн навколо оркостану
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03.09.2024 06:22 Ответить
адвокатів х..ла ще на цензорі не вистачало
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03.09.2024 08:14 Ответить
Нащо їх забирати,вони і так давно китайські.
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03.09.2024 06:28 Ответить
Головне--оформити офіційно та бажано на міжнародному рівні. З нинішніми ООНами це не складно, на жаль.
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03.09.2024 09:27 Ответить
з 2010 року Китай будує виключно рокадні дороги в напрямку до кордонів з росією і вздовж кордонів.
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03.09.2024 06:34 Ответить
Гарно пан Цінде комуняк підколов 👏
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03.09.2024 08:05 Ответить
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03.09.2024 08:16 Ответить
Просто китай ще не визначився скільки буде забирати. Тільки до Уралу чи всю росію
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03.09.2024 08:27 Ответить
У Сі вистачило нахабства зробити партійний переворот. Але особливого опору це не викликало. Він майже вирішив Тайвань, але туди припхалась залізна бабця Ненсі. Озвучене меню може викликати в Сі непереСІчне слюновиділення. Смачного!
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03.09.2024 09:27 Ответить
острів захопити то надскладна задача
з урахуванням появи сотень морських дронів то взагалі неможливо
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03.09.2024 09:47 Ответить
Треба, щоб так діяли всі сусіди кацапів і народи федерації: якщо не забирати своє, то принаймні голосно про це говорити. Вялічіє стане коричневим і рідким.
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03.09.2024 09:51 Ответить
 
 