Росія зараз в найслабшому становищі, - президент Тайваню Цінде порадив Китаю забрати "історичні" землі у РФ
Якщо претензії КНР на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то Китай також повинен забрати у Росії землі, передані останньою китайською династією в ХІХ столітті.
Відповідну заяву в інтерв'ю тайванським ЗМІ зробив президент Тайваню Лай Цінде, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
У матеріалі зазначається, що Китай розглядає Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль. Натомість уряд Тайваню відкидає ці заяви, заявляючи, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.
Президент Тайваню Лай Цінде, якого Пекін називає "сепаратистом", в інтерв’ю місцевим ЗМІ згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав тодішній Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході Росії, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.
"Якщо це заради територіальної цілісності, то чому б йому (Китаю, - ред.) не забрати назад окуповані Росією землі, підписані в Айгунському договорі? Росія зараз має найслабше становище, чи не так? Ви можете попросити Росію (повернути землі, – ред.), але ви цього не робите. Тож очевидно, що вони не хочуть вторгатися на Тайвань з територіальних причин ", - сказав Цінде.
За його словами, насправді Китай хоче змінити міжнародний порядок та "досягти гегемонії в міжнародному просторі, в західній частині Тихого океану".
Reuters додає, що імперія Цінь передала Тайвань Японії в 1895 році, а в 1945 році, наприкінці Другої світової війни, він був переданий уряду Китайської Республіки, який через чотири роки втік на Тайвань після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна.
Зазначимо, що Китай вважає територію Тайваню своєю частиною, тому останніми роками посилив свій дипломатичний, військовий та економічний тиск на самоврядний острів.
Натомість уряд Тайваню неодноразово заявляв, що прагне продовжувати свій вільний та демократичний спосіб життя і ніколи не погодиться на встановлення на острові влади Комуністичної партії Китаю, а в разі нападу захищатиме себе.
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Мій малюночок від 12 квітня 2014.
делить Немытую будем по-честному.
Камчатка - США
Курилы - Японии
Сибирь Китаю и Монголам
Южное Зауралье - Венгрии (за тысячу лет не вписались в Европейские ценности, пора возвращаться к родным стойбищам).
Кавказ - Турции и Персам
Казань и Южное Подбрюшье России - Казахстану
Карелия - Финляндии
Калининград - Германии
Биробиджан- и мне интересно кому? Возможно это будет Китайское решение Палестино- Израильской проблемы.
Кубань, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов - ну, тут без вариантов.
- А Козлевичу? - спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.
- За что же Козлевичу? - завизжал Паниковский. - Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!
Чи як діло стосується параші, наче лайна в рота набрали?
Це не стосується примор'я, там Ви праві, їх відтяпали в Китая під фон опійних воєн.
- То ж давайте вип'ємо за мир та дружбу на україно-китайському кордоні!
вона - не для застосування, а для стримування, бо не у космосі живемо
<*********** в сраку летить бумеранг
Я особисто хочу щоб Україна-Русь , забрала своє історичне. Кримські татари безумовно мають право на автономію тому нехай на своєму референдумі вирішують в складі кого хочуть бути України Русі або Турціі, хотілося щоб були з нами все ж таки.🙏🏼🇺🇦
можливо якщо б знешкодили вилурків - пукін би втерся а не напав на Донбас
"оформив" він коли побачив що нема спротиву
а ситуація була доволі проста - усі обісрались у керівництві України
Чего один НИИ по Херсонесу стоит, где 200 историков изучали ( уже наверное 4 поколения там на пенсии вышли)5 ступенек и две колонны что осталось от Херсонеса. А ведь там ещё 100-150 чел обслуживающего персонала.
ну мождиво зливають інфу... не буду судити
з урахуванням появи сотень морських дронів то взагалі неможливо