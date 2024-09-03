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Новини
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Росія зараз в найслабшому становищі, - президент Тайваню Цінде порадив Китаю забрати "історичні" землі у РФ

Лай Цінде, президент Тайваню

Якщо претензії КНР на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то Китай також повинен забрати у Росії землі, передані останньою китайською династією в ХІХ столітті.

Відповідну заяву в інтерв'ю тайванським ЗМІ зробив президент Тайваню Лай Цінде, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі зазначається, що Китай розглядає Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль. Натомість уряд Тайваню відкидає ці заяви, заявляючи, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Президент Тайваню Лай Цінде, якого Пекін називає "сепаратистом", в інтерв’ю місцевим ЗМІ згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав тодішній Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході Росії, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.

"Якщо це заради територіальної цілісності, то чому б йому (Китаю, - ред.) не забрати назад окуповані Росією землі, підписані в Айгунському договорі? Росія зараз має найслабше становище, чи не так? Ви можете попросити Росію (повернути землі, – ред.), але ви цього не робите. Тож очевидно, що вони не хочуть вторгатися на Тайвань з територіальних причин ", - сказав Цінде.

Читайте також: Тайвань ніколи не погодиться на встановлення комуністичної влади Китаю, - президент Цінде

За його словами, насправді Китай хоче змінити міжнародний порядок та "досягти гегемонії в міжнародному просторі, в західній частині Тихого океану".

Reuters додає, що імперія Цінь передала Тайвань Японії в 1895 році, а в 1945 році, наприкінці Другої світової війни, він був переданий уряду Китайської Республіки, який через чотири роки втік на Тайвань після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна.

Зазначимо, що Китай вважає територію Тайваню своєю частиною, тому останніми роками посилив свій дипломатичний, військовий та економічний тиск на самоврядний острів. 

Натомість уряд Тайваню неодноразово заявляв, що прагне продовжувати свій вільний та демократичний спосіб життя і ніколи не погодиться на встановлення на острові влади Комуністичної партії Китаю, а в разі нападу захищатиме себе.

Читайте також: РФ та Китай співпрацюють щодо питання можливого вторгнення на Тайвань, - розвідка США

Автор: 

Китай (4573) росія (65073) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+33
Страна рабов, страна господ

делить Немытую будем по-честному.

Камчатка - США

Курилы - Японии

Сибирь Китаю и Монголам

Южное Зауралье - Венгрии (за тысячу лет не вписались в Европейские ценности, пора возвращаться к родным стойбищам).

Кавказ - Турции и Персам

Казань и Южное Подбрюшье России - Казахстану

Карелия - Финляндии

Калининград - Германии

Биробиджан- и мне интересно кому? Возможно это будет Китайское решение Палестино- Израильской проблемы.

Кубань, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов - ну, тут без вариантов.

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03.09.2024 00:23
+11
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03.09.2024 00:21
+11
Що, комуняки, будете щось бекати щодо "всі сторони мають сісти за стіл переговорів для вирішення Амурської кризи"?

Чи як діло стосується параші, наче лайна в рота набрали?
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03.09.2024 00:25
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03.09.2024 00:21 Відповісти


Мій малюночок від 12 квітня 2014.
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03.09.2024 04:04 Відповісти
70% росії - це ВІЧНА МЕРЗЛОТА - нам вона не потрібна - віддамо пінгвінам
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03.09.2024 13:26 Відповісти
Страна рабов, страна господ

делить Немытую будем по-честному.

Камчатка - США

Курилы - Японии

Сибирь Китаю и Монголам

Южное Зауралье - Венгрии (за тысячу лет не вписались в Европейские ценности, пора возвращаться к родным стойбищам).

Кавказ - Турции и Персам

Казань и Южное Подбрюшье России - Казахстану

Карелия - Финляндии

Калининград - Германии

Биробиджан- и мне интересно кому? Возможно это будет Китайское решение Палестино- Израильской проблемы.

Кубань, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов - ну, тут без вариантов.

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03.09.2024 00:23 Відповісти
На рідну мову пробило?
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03.09.2024 00:27 Відповісти
Que voulez-vous dire ?
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03.09.2024 00:31 Відповісти
Запізно вже труси шукати. ))
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03.09.2024 00:38 Відповісти
Нам с вами по четыре тысячи, - сказал он Бендеру, - а Балаганову две. Он и на две не наработал.

- А Козлевичу? - спросил Балаганов, в гневе закрывая глаза.

- За что же Козлевичу? - завизжал Паниковский. - Это грабеж! Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!
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03.09.2024 00:56 Відповісти
Що, комуняки, будете щось бекати щодо "всі сторони мають сісти за стіл переговорів для вирішення Амурської кризи"?

Чи як діло стосується параші, наче лайна в рота набрали?
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03.09.2024 00:25 Відповісти
Вузькодупий комуніст чи вузькодупий демократ думають однаково)
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03.09.2024 09:49 Відповісти
саме смішніше, що кацапи навіть не завойовували ті далекосхідні землі - китайці програвали в опіумних війнах проти Франції та Англії і щоразу при підписанні капітуляції кацапи падали на хвіст і випрошували і собі трохи китайських територій
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03.09.2024 00:33 Відповісти
Не зовсім так. За Нерчинським договором ті землі були або спірні, або в сумісному керуванні, тобто не зовсім китайськими. До того ж із самим Китаєм не все так просто. При підписанні Нерчинського договору Китай і Маньчжурія були різними державами, а влада в Китаї була захоплена маньчжурами.
Це не стосується примор'я, там Ви праві, їх відтяпали в Китая під фон опійних воєн.
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03.09.2024 01:22 Відповісти
Правильно каже.
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03.09.2024 00:53 Відповісти
Маньчжури - Джу́ра, цю́ра або чу́ра - так називали в Україні в 16-18 століттях зброєносця, учня у козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. І це - Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні)...
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03.09.2024 08:36 Відповісти
Згадався старий тост:
- То ж давайте вип'ємо за мир та дружбу на україно-китайському кордоні!
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03.09.2024 01:02 Відповісти
Ядерні держави можуть трусить ядерною ялдою тільки на тих, в кого її нема. І пред'являти якісь там притензії та вести окупацію. Між собою вони можуть тільки стурбованість виражати або по комуняцьки в дьосна лупитись. Більше нічого.
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03.09.2024 01:39 Відповісти
у тому й сенс ядерної зброї
вона - не для застосування, а для стримування, бо не у космосі живемо
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03.09.2024 06:33 Відповісти
Почалось....
<*********** в сраку летить бумеранг
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03.09.2024 02:10 Відповісти
Пропонує Кетаю взяти дикі племена бурятів і т.д. кетайці їх задарма не візьмуть. З уйгурами он скільки вовтузяться ?
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03.09.2024 02:20 Відповісти
А що, ідея не погана. А то мусоляться з тим Тайванем, тут он до самого Уралу місця завались. Хоча вони і так вже там... Ще б виділили мадярам кусок - "ісконно мадярским територіям" і все буде в ажурі. Європа в же задовбалась з тими переселеньцями...
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03.09.2024 04:32 Відповісти
Скоро рвати ведмедя почнуть на шматки.
Я особисто хочу щоб Україна-Русь , забрала своє історичне. Кримські татари безумовно мають право на автономію тому нехай на своєму референдумі вирішують в складі кого хочуть бути України Русі або Турціі, хотілося щоб були з нами все ж таки.🙏🏼🇺🇦
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03.09.2024 06:19 Відповісти
А референдум щодо Криму повинен бути всеукраїнським згідно закону. Ніхто там віддасть Крим татарам.
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03.09.2024 06:36 Відповісти
Давайте не будемо кацапами історично південний крим це дім кримських татар ми повинні це поважати і визнавати і тоді вони завзжди будуть з нами бо ми світська держава а не лайно болотяне
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03.09.2024 07:05 Відповісти
шо? а хто не поважає татар? але навіщо віддавати Крим? він наш згідно міжнародних законів
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03.09.2024 07:12 Відповісти
Чекайте , він наш юридично де факто московія його загарбала і ми не маєм зараз жодного впливу в Криму , а от коли буде відновлення України Русі , постане питання кримських татар і я впевнений що вони в більшості захочуть бути в складі Київської Русі а їх представники в парламенті в Києві двох парламентів не буде.
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03.09.2024 07:34 Відповісти
ми не кацапи щоб відтворювати історичні сутності, є закон та признані кордони
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03.09.2024 07:43 Відповісти
Кацапи не відтворюють історичні сутності. Вони відтворюють псевдоісторичні сутності.
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03.09.2024 08:39 Відповісти
срср був доволі реальним
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03.09.2024 09:06 Відповісти
Кацап детектед.
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03.09.2024 08:40 Відповісти
По Криму ніколи не буде ніяких референдумів та ніяких автономій. Хто зара захищає своіми життями Крим? Відповідь одна: ЗСУ
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03.09.2024 08:03 Відповісти
автономія не страшна, але Крим дотаційний на 90% тож ака ще автономія?
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03.09.2024 08:19 Відповісти
Вважаю, економічний чинник тут абсолютно не суттєвий. Я дуже поважаю народ киримли та їхнє право на свою рідну землю, але... Головне тут те, як повели себе киримли опісля 26 (28 ?) лютого 14-го року. Вони просто "склали лапки"... То про яку тут, взагалі, автономію йде мова?
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03.09.2024 09:24 Відповісти
звісно це головне, але ж тоді й Україна просто спостерігала а не збивала гвинтокрили та не вбивала "невідомих вояк у зеленому"

можливо якщо б знешкодили вилурків - пукін би втерся а не напав на Донбас
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03.09.2024 09:30 Відповісти
Вибачте, ви погано пам*ятаєте військово-політичну ситуацію
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03.09.2024 09:37 Відповісти
на момент. пуйло не випадково "оформив" Крим саме тоді.
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03.09.2024 09:39 Відповісти
то просвітить мене
"оформив" він коли побачив що нема спротиву
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03.09.2024 09:46 Відповісти
Соромлюся спитати, чи вас забанили у ґуґлі, бо розповісти навіть стисло займе багато часу. Додам, свідомі українці добре пам*ятають ту ситуацію, коли предмет обожнювання вані суліми/всєволода марчело при дуууже високій посаді сказала, що "жоден танк нє павінен виєхать із бокса, чтоб нє справацировать". Ну й далі "не провокували", а тихенько вийшли (хто за Україну був) з півострова майже без жодного пострілу. Єдине питання: а нахєра мені така армія, котру ми тримаємо, котра нас мусить захистити, але котра не стріляє? Або нахєра мені такі керманичі, котрі відверто зливають Державу окупантові попри те, що більшість громадян виступають проти цього?
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04.09.2024 15:36 Відповісти
я нічого не пойняв, пишіть простіше, без виєбонів
а ситуація була доволі проста - усі обісрались у керівництві України
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04.09.2024 16:29 Відповісти
Он дотационный ( и был им 100 лет) только потому что климат хороший и многие хотят там жить, и в итоге государство лезет и пытается всех трудоустроить придумывая черте какие ведомства , всем вытереть задницы и тд.
Чего один НИИ по Херсонесу стоит, где 200 историков изучали ( уже наверное 4 поколения там на пенсии вышли)5 ступенек и две колонны что осталось от Херсонеса. А ведь там ещё 100-150 чел обслуживающего персонала.
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03.09.2024 09:57 Відповісти
ні, він дотаційний бо усі "сдають хати" учорну не сплачуючі податки
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03.09.2024 10:31 Відповісти
Киримли просрали свою автономію у складі Украіни ше у 14-му. ОДНОЗНАЧНО!!! А смердіти турками в украінському Криму не буде ніколи, бо вони мало чим відрізняються від кацапні.
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03.09.2024 07:58 Відповісти
згоден, не видно було щоб киримли шось у Криму робили навіть зараз
ну мождиво зливають інфу... не буду судити
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03.09.2024 09:07 Відповісти
Пусть они для начала его отвоюют у ерефии сами по себе, как чеченцы в 90х, тогда можно и референдум. А так хрена с два.
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03.09.2024 09:49 Відповісти
само х..ло сказало: "границ у росии нет", цікава пропозиція для країн навколо оркостану
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03.09.2024 06:22 Відповісти
адвокатів х..ла ще на цензорі не вистачало
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03.09.2024 08:14 Відповісти
Нащо їх забирати,вони і так давно китайські.
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03.09.2024 06:28 Відповісти
Головне--оформити офіційно та бажано на міжнародному рівні. З нинішніми ООНами це не складно, на жаль.
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03.09.2024 09:27 Відповісти
з 2010 року Китай будує виключно рокадні дороги в напрямку до кордонів з росією і вздовж кордонів.
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03.09.2024 06:34 Відповісти
Гарно пан Цінде комуняк підколов 👏
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03.09.2024 08:05 Відповісти
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03.09.2024 08:16 Відповісти
Просто китай ще не визначився скільки буде забирати. Тільки до Уралу чи всю росію
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03.09.2024 08:27 Відповісти
У Сі вистачило нахабства зробити партійний переворот. Але особливого опору це не викликало. Він майже вирішив Тайвань, але туди припхалась залізна бабця Ненсі. Озвучене меню може викликати в Сі непереСІчне слюновиділення. Смачного!
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03.09.2024 09:27 Відповісти
острів захопити то надскладна задача
з урахуванням появи сотень морських дронів то взагалі неможливо
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03.09.2024 09:47 Відповісти
Треба, щоб так діяли всі сусіди кацапів і народи федерації: якщо не забирати своє, то принаймні голосно про це говорити. Вялічіє стане коричневим і рідким.
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03.09.2024 09:51 Відповісти
 
 