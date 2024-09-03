Росія зараз в найслабшому становищі, - президент Тайваню Цінде порадив Китаю забрати "історичні" землі у РФ

Якщо претензії КНР на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то Китай також повинен забрати у Росії землі, передані останньою китайською династією в ХІХ столітті.

Відповідну заяву в інтерв'ю тайванським ЗМІ зробив президент Тайваню Лай Цінде, пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалі зазначається, що Китай розглядає Тайвань як свою власну територію і ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб взяти острів під свій контроль. Натомість уряд Тайваню відкидає ці заяви, заявляючи, що лише жителі острова можуть вирішувати своє майбутнє.

Президент Тайваню Лай Цінде, якого Пекін називає "сепаратистом", в інтерв’ю місцевим ЗМІ згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай передав тодішній Російській імперії величезну ділянку землі на нинішньому Далекому Сході Росії, утворивши більшу частину сучасного кордону вздовж річки Амур.

"Якщо це заради територіальної цілісності, то чому б йому (Китаю, - ред.) не забрати назад окуповані Росією землі, підписані в Айгунському договорі? Росія зараз має найслабше становище, чи не так? Ви можете попросити Росію (повернути землі, – ред.), але ви цього не робите. Тож очевидно, що вони не хочуть вторгатися на Тайвань з територіальних причин ", - сказав Цінде.

Читайте також: Тайвань ніколи не погодиться на встановлення комуністичної влади Китаю, - президент Цінде

За його словами, насправді Китай хоче змінити міжнародний порядок та "досягти гегемонії в міжнародному просторі, в західній частині Тихого океану".

Reuters додає, що імперія Цінь передала Тайвань Японії в 1895 році, а в 1945 році, наприкінці Другої світової війни, він був переданий уряду Китайської Республіки, який через чотири роки втік на Тайвань після поразки у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна.

Зазначимо, що Китай вважає територію Тайваню своєю частиною, тому останніми роками посилив свій дипломатичний, військовий та економічний тиск на самоврядний острів.

Натомість уряд Тайваню неодноразово заявляв, що прагне продовжувати свій вільний та демократичний спосіб життя і ніколи не погодиться на встановлення на острові влади Комуністичної партії Китаю, а в разі нападу захищатиме себе.

Читайте також: РФ та Китай співпрацюють щодо питання можливого вторгнення на Тайвань, - розвідка США