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Россияне создали 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

На ТОТ Херсонщини створили зону відчуження вздовж Дніпра

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создали 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Зона начала действовать с 1 сентября.

С этого дня все кто будет находиться в зоне без пропуска будет арестован. С тех пор боевики росгвардии проводят рейды в поисках "нелегалов", а по факту местных жителей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на временно оккупированных территориях с января 2025 года россияне планируют усилить давление на граждан, которые не получили паспорт РФ.

Также читайте: Сутки на Херсонщине: оккупанты били по 13 населенным пунктам, 2 человека получили ранения

Автор: 

оккупация (10133) Центр национального сопротивления (563) Херсонская область (4745)


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