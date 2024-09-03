Россияне создали 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне создали 15-километровую зону отчуждения вдоль Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Зона начала действовать с 1 сентября.

С этого дня все кто будет находиться в зоне без пропуска будет арестован. С тех пор боевики росгвардии проводят рейды в поисках "нелегалов", а по факту местных жителей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на временно оккупированных территориях с января 2025 года россияне планируют усилить давление на граждан, которые не получили паспорт РФ.

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