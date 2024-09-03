Росіяни створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра на ТОТ Херсонщини, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.
Зона почала діяти з 1 вересня.
З цього дня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. Відтоді бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках "нелегалів", а по факту місцевих мешканців.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях з січня 2025 року росіяни планують посилити тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ.
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