Росіяни створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра на ТОТ Херсонщини, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни створили 15-кілометрову зону відчуження вздовж Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Центр національного спротиву.

Зона почала діяти з 1 вересня.

З цього дня всі хто перебуватиме в зоні без перепустки буде арештований. Відтоді бойовики росгвардії проводять рейди в пошуках "нелегалів", а по факту місцевих мешканців.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях з січня 2025 року росіяни планують посилити тиск на громадян, які не отримали паспорт РФ.

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