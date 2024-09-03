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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 618 960 человек (+1300 за сутки), 8611 танков, 17 664 артсистемы, 16 821 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 618 960 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 618 960 (+1360) человек,
  • танков - 8611 (+10) единиц,
  • боевых бронированных машин - 16 821 (+35) единица,
  • артиллерийских систем - 17 664 (+18) единицы,
  • РСЗО - 1177 (+0) единиц,
  • средства ПВО - 940 (+0) единиц,
  • самолетов - 368 (+0) единиц,
  • вертолетов - 328 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 573 (+36) единицы,
  • крылатых ракет - 2578 (+21) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 972 (+47) единицы,
  • специальной техники - 3003 (+9) единицы.

Также смотрите: Десантники 79-й бригады ликвидировали штурмовую группу российских захватчиков. ВИДЕО

Інфографіка

Автор: 

армия РФ (19160) ликвидация (3526) уничтожение (6887)


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Топ комментарии
+23
"Солдат не жалеть! Бабы новых нарожают!
Лошадей жаль - взять негде......." (граф Потёмкин-Таврический)
Пройшло ТРИ століття!!! А Кацапія так і не змінилася!
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03.09.2024 07:26
+20
Минув 3849 день москальсько-української війни.
119! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Спецтехніка перевалила за 3000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 618 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
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03.09.2024 08:47
+18
Рашиському виродку гарматного мяса не жаль ,женуть на убій заради забаганок душевно хворого маняка . Слава ЗСУ !
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03.09.2024 07:34
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"Солдат не жалеть! Бабы новых нарожают!
Лошадей жаль - взять негде......." (граф Потёмкин-Таврический)
Пройшло ТРИ століття!!! А Кацапія так і не змінилася!
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03.09.2024 07:26 Ответить
ББМів трохи знайшли. Бабів треба нищіти))))) От де потвори арту ховають?....
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03.09.2024 10:33 Ответить
А в місті Миколаєві сама довга вулиця, по якій ходить трамвай і на якій недавно відреморнтували дорогу, має назву "Потьомкінська" і на одній із великих будівель борильєф цьому імперцю, який знищував Україну. Головою військово-цивільної адміністрації в Миколаївській області є Кім, кіношний герой 2022 року за слоган, який йому придумали з ОП "Доброго вечора, ми з Миколаєва". Ще в місті є музей флоту, тільки заспокойтеся, не нашого, а кацапського-імперського. По периметру паркану музею стоять пам'ятники всім адміраламм російської імперії і жодного нашим Гетьманам. Якщо спуститися на Набережну до річки Південний Буг, а точніше вже лиману, то там на всіх стінах кафе висять картинки історії Миколаєва, де також мова йде тільки про імперських окупантів і жодного українця, жодного козака, навіть немає згадки про князя Вітовта, який ще у 1399 році на місці ********* Корабельного району м. Миколаєва заклав митницю з укріпленням при переправі через Південний Буг. Декомунізація здається вже пройшла, а ми тут так і живемо брехнею про московію, яка ніби створила місто. А потім дивуються, звідки беруться коригувальники кацапських ракет.
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03.09.2024 10:50 Ответить
тому що патємкін штурмував Крим силами Українців - це був геноцид Українців Таврії - обози, солдати, кріпаки
нечисть-патємкінська 👿
Власне як і всі війни царизму велися на плечах України.
нема слів - одні емоції
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03.09.2024 13:39 Ответить
Рашиському виродку гарматного мяса не жаль ,женуть на убій заради забаганок душевно хворого маняка . Слава ЗСУ !
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03.09.2024 07:34 Ответить
Вони зараз самі біжать,за кілька тисяч доларів стартових.Чмобіків стараються не кидати на фарш,користі небагато.А цих,за гроші,гонять як собак,під страхом розстрілу.І дебіли йдуть,бо вже назад ходу немає
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03.09.2024 07:44 Ответить
Слышу голос из болота (ква, ква, нас и здесь не плохо кормлят) ...уят, ...уят.
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03.09.2024 07:41 Ответить
Артилерія або закінчується або виродки стали краще ховатись, можливий третій варіант: нічим мочити.
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03.09.2024 07:43 Ответить
А от броньована техніка пішла вгору 👏
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03.09.2024 07:45 Ответить
Ну, орків докуя. А так, тав всьо закінчується. Куйло в монголи.
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03.09.2024 07:48 Ответить
третій варіант наврядчи. Зараз на стволку ракети хаймарса не жаліють, про FPV dpfufks yt gbnfyyz
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03.09.2024 08:22 Ответить
За цими цифрами важкі будні війни. Україна тримається на ваших плечах,ЗСУ !
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03.09.2024 07:51 Ответить
Мені за 50. Військовий забрали в військоматі. Вже місяць чекаю на повістку. Зарази не приходять. По влк обмежено придатний. Напевне сам піду.
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03.09.2024 07:58 Ответить
Мій брат також частково обмежений,також за 50 і також сотні разів був у військкоматі добровільно. Його син говорить,що такий багаж не потрібно на передовій,а брат відповів,хоч БК підвозити. Жінку також записав, не беруть. Я думала приєднатися до бригади медиків зі Штутгарту, мені за 60. Бути в ЗСУ це честь і обов'язок кожного. Дякую за таку позицію, залишайтесь живими
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03.09.2024 08:04 Ответить
БК не зможу. Я, бувший штабіст. Офіцер запасу.
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03.09.2024 08:09 Ответить
62. Топограф. Логістику трохи знаю... Практичну... Ніхто не бере(((( БК до 30 кг тягти можу. Водій легковика. Але вирок - нє нада такой((((
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03.09.2024 10:40 Ответить
Знову про брата, будівництво, на колінах,артрози і операції. Запитала,а ти втечеш коли потрібно, чи хлопцям потрібно тебе витягувати. Брат реально здоровий на вигляд, але таки обуза. Ви можете і в тилу боронити Батьківщину. Дякую, що Ви є. Залишайтесь живими
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03.09.2024 12:21 Ответить
В моделі
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03.09.2024 08:15 Ответить
Повна брехня, кацапику.
Нова методічка кремля "до 50".
В Україні військовий квиток на руках є лише у демобілізованих.
Тому або хрестик зніми або труси одінь
тфу.
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03.09.2024 13:43 Ответить
Так....Ще немає данних від Тарнавського ?
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03.09.2024 08:20 Ответить
шось арта стала розчаровувати. а так добре підвозили останній час
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03.09.2024 08:32 Ответить
Минув 3849 день москальсько-української війни.
119! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Спецтехніка перевалила за 3000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 618 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
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03.09.2024 08:47 Ответить
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03.09.2024 08:50 Ответить
Коли буде як мацьке? Спрогнозуй. По чоловіках призовниках. Ти ж аналітик
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03.09.2024 08:56 Ответить
Що таке мацьке?
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03.09.2024 09:32 Ответить
Мацька вона же кацапня. Склоняти не вмієш?
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03.09.2024 11:20 Ответить
Тоді ваше питання звучить: Коли буде як кацапнє? Щось ми напевно на різних мовах розмовляємо, я вас не розумію.
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03.09.2024 11:42 Ответить
1360 москалів та то гоноровий полк . Слава ЗСУ.
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03.09.2024 09:31 Ответить
Остані чотири доби 1360 / 1350 / 1300 / 1360 - це взяти Покровськ до жовтня, ну, ну, чекаємо на новий місячний рекорд по м'ясу.

Спецтехніка ювілей, авто за крок до ювілею.
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03.09.2024 11:07 Ответить
 
 