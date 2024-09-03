Общие боевые потери РФ с начала войны - около 618 960 человек (+1300 за сутки), 8611 танков, 17 664 артсистемы, 16 821 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 618 960 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 618 960 (+1360) человек,
- танков - 8611 (+10) единиц,
- боевых бронированных машин - 16 821 (+35) единица,
- артиллерийских систем - 17 664 (+18) единицы,
- РСЗО - 1177 (+0) единиц,
- средства ПВО - 940 (+0) единиц,
- самолетов - 368 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 573 (+36) единицы,
- крылатых ракет - 2578 (+21) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 23 972 (+47) единицы,
- специальной техники - 3003 (+9) единицы.
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Лошадей жаль - взять негде......." (граф Потёмкин-Таврический)
Пройшло ТРИ століття!!! А Кацапія так і не змінилася!
нечисть-патємкінська 👿
Власне як і всі війни царизму велися на плечах України.
нема слів - одні емоції
Нова методічка кремля "до 50".
В Україні військовий квиток на руках є лише у демобілізованих.
Тому або хрестик зніми або труси одінь
тфу.
119! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Спецтехніка перевалила за 3000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 618 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
Спецтехніка ювілей, авто за крок до ювілею.