Общие боевые потери РФ с начала войны - около 618 960 человек (+1300 за сутки), 8611 танков, 17 664 артсистемы, 16 821 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 618 960 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 618 960 (+1360) человек,

танков - 8611 (+10) единиц,

боевых бронированных машин - 16 821 (+35) единица,

артиллерийских систем - 17 664 (+18) единицы,

РСЗО - 1177 (+0) единиц,

средства ПВО - 940 (+0) единиц,

самолетов - 368 (+0) единиц,

вертолетов - 328 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 573 (+36) единицы,

крылатых ракет - 2578 (+21) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 23 972 (+47) единицы,

специальной техники - 3003 (+9) единицы.

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