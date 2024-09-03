Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 618 960 осіб (+1300 за добу), 8611 танків, 17 664 артсистеми, 16 821 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 618 960 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 618960 (+1360) осіб,

танків ‒ 8611 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,

артилерійських систем – 17664 (+18) од,

РСЗВ – 1177 (+0) од,

засоби ППО ‒ 940 (+0) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),

крилаті ракети ‒ 2578 (+21),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 3003 (+9)

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