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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 618 960 осіб (+1300 за добу), 8611 танків, 17 664 артсистеми, 16 821 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 618 960 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 618960 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 8611 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,
  • артилерійських систем – 17664 (+18) од,
  • РСЗВ – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2578 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3003 (+9)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Сході росіяни втратили понад 1000 окупантів та 25 бронемашин, - ОСУВ "Хортиця"

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17309) ліквідація (3908) знищення (7199)


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Топ коментарі
+23
"Солдат не жалеть! Бабы новых нарожают!
Лошадей жаль - взять негде......." (граф Потёмкин-Таврический)
Пройшло ТРИ століття!!! А Кацапія так і не змінилася!
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03.09.2024 07:26
+20
Минув 3849 день москальсько-української війни.
119! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Спецтехніка перевалила за 3000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 618 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
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03.09.2024 08:47
+18
Рашиському виродку гарматного мяса не жаль ,женуть на убій заради забаганок душевно хворого маняка . Слава ЗСУ !
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03.09.2024 07:34
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"Солдат не жалеть! Бабы новых нарожают!
Лошадей жаль - взять негде......." (граф Потёмкин-Таврический)
Пройшло ТРИ століття!!! А Кацапія так і не змінилася!
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03.09.2024 07:26 Відповісти
ББМів трохи знайшли. Бабів треба нищіти))))) От де потвори арту ховають?....
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03.09.2024 10:33 Відповісти
А в місті Миколаєві сама довга вулиця, по якій ходить трамвай і на якій недавно відреморнтували дорогу, має назву "Потьомкінська" і на одній із великих будівель борильєф цьому імперцю, який знищував Україну. Головою військово-цивільної адміністрації в Миколаївській області є Кім, кіношний герой 2022 року за слоган, який йому придумали з ОП "Доброго вечора, ми з Миколаєва". Ще в місті є музей флоту, тільки заспокойтеся, не нашого, а кацапського-імперського. По периметру паркану музею стоять пам'ятники всім адміраламм російської імперії і жодного нашим Гетьманам. Якщо спуститися на Набережну до річки Південний Буг, а точніше вже лиману, то там на всіх стінах кафе висять картинки історії Миколаєва, де також мова йде тільки про імперських окупантів і жодного українця, жодного козака, навіть немає згадки про князя Вітовта, який ще у 1399 році на місці ********* Корабельного району м. Миколаєва заклав митницю з укріпленням при переправі через Південний Буг. Декомунізація здається вже пройшла, а ми тут так і живемо брехнею про московію, яка ніби створила місто. А потім дивуються, звідки беруться коригувальники кацапських ракет.
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03.09.2024 10:50 Відповісти
тому що патємкін штурмував Крим силами Українців - це був геноцид Українців Таврії - обози, солдати, кріпаки
нечисть-патємкінська 👿
Власне як і всі війни царизму велися на плечах України.
нема слів - одні емоції
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03.09.2024 13:39 Відповісти
Рашиському виродку гарматного мяса не жаль ,женуть на убій заради забаганок душевно хворого маняка . Слава ЗСУ !
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03.09.2024 07:34 Відповісти
Вони зараз самі біжать,за кілька тисяч доларів стартових.Чмобіків стараються не кидати на фарш,користі небагато.А цих,за гроші,гонять як собак,під страхом розстрілу.І дебіли йдуть,бо вже назад ходу немає
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03.09.2024 07:44 Відповісти
Слышу голос из болота (ква, ква, нас и здесь не плохо кормлят) ...уят, ...уят.
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03.09.2024 07:41 Відповісти
Артилерія або закінчується або виродки стали краще ховатись, можливий третій варіант: нічим мочити.
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03.09.2024 07:43 Відповісти
А от броньована техніка пішла вгору 👏
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03.09.2024 07:45 Відповісти
Ну, орків докуя. А так, тав всьо закінчується. Куйло в монголи.
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03.09.2024 07:48 Відповісти
третій варіант наврядчи. Зараз на стволку ракети хаймарса не жаліють, про FPV dpfufks yt gbnfyyz
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03.09.2024 08:22 Відповісти
За цими цифрами важкі будні війни. Україна тримається на ваших плечах,ЗСУ !
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03.09.2024 07:51 Відповісти
Мені за 50. Військовий забрали в військоматі. Вже місяць чекаю на повістку. Зарази не приходять. По влк обмежено придатний. Напевне сам піду.
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03.09.2024 07:58 Відповісти
Мій брат також частково обмежений,також за 50 і також сотні разів був у військкоматі добровільно. Його син говорить,що такий багаж не потрібно на передовій,а брат відповів,хоч БК підвозити. Жінку також записав, не беруть. Я думала приєднатися до бригади медиків зі Штутгарту, мені за 60. Бути в ЗСУ це честь і обов'язок кожного. Дякую за таку позицію, залишайтесь живими
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03.09.2024 08:04 Відповісти
БК не зможу. Я, бувший штабіст. Офіцер запасу.
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03.09.2024 08:09 Відповісти
62. Топограф. Логістику трохи знаю... Практичну... Ніхто не бере(((( БК до 30 кг тягти можу. Водій легковика. Але вирок - нє нада такой((((
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03.09.2024 10:40 Відповісти
Знову про брата, будівництво, на колінах,артрози і операції. Запитала,а ти втечеш коли потрібно, чи хлопцям потрібно тебе витягувати. Брат реально здоровий на вигляд, але таки обуза. Ви можете і в тилу боронити Батьківщину. Дякую, що Ви є. Залишайтесь живими
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03.09.2024 12:21 Відповісти
В моделі
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03.09.2024 08:15 Відповісти
Повна брехня, кацапику.
Нова методічка кремля "до 50".
В Україні військовий квиток на руках є лише у демобілізованих.
Тому або хрестик зніми або труси одінь
тфу.
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03.09.2024 13:43 Відповісти
Так....Ще немає данних від Тарнавського ?
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03.09.2024 08:20 Відповісти
шось арта стала розчаровувати. а так добре підвозили останній час
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03.09.2024 08:32 Відповісти
Минув 3849 день москальсько-української війни.
119! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Спецтехніка перевалила за 3000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 618 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
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03.09.2024 08:47 Відповісти
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03.09.2024 08:50 Відповісти
Коли буде як мацьке? Спрогнозуй. По чоловіках призовниках. Ти ж аналітик
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03.09.2024 08:56 Відповісти
Що таке мацьке?
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03.09.2024 09:32 Відповісти
Мацька вона же кацапня. Склоняти не вмієш?
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03.09.2024 11:20 Відповісти
Тоді ваше питання звучить: Коли буде як кацапнє? Щось ми напевно на різних мовах розмовляємо, я вас не розумію.
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03.09.2024 11:42 Відповісти
1360 москалів та то гоноровий полк . Слава ЗСУ.
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03.09.2024 09:31 Відповісти
Остані чотири доби 1360 / 1350 / 1300 / 1360 - це взяти Покровськ до жовтня, ну, ну, чекаємо на новий місячний рекорд по м'ясу.

Спецтехніка ювілей, авто за крок до ювілею.
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03.09.2024 11:07 Відповісти
 
 