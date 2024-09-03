Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 618 960 осіб (+1300 за добу), 8611 танків, 17 664 артсистеми, 16 821 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 618 960 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 618960 (+1360) осіб,
- танків ‒ 8611 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,
- артилерійських систем – 17664 (+18) од,
- РСЗВ – 1177 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2578 (+21),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3003 (+9)
Топ коментарі
+23 Яр Холодний
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+20 Qq Qqq #455433
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+18 володимир омельянов
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Лошадей жаль - взять негде......." (граф Потёмкин-Таврический)
Пройшло ТРИ століття!!! А Кацапія так і не змінилася!
нечисть-патємкінська 👿
Власне як і всі війни царизму велися на плечах України.
нема слів - одні емоції
Нова методічка кремля "до 50".
В Україні військовий квиток на руках є лише у демобілізованих.
Тому або хрестик зніми або труси одінь
тфу.
119! одиниць техніки та 1360! чумардосів за день.
Спецтехніка перевалила за 3000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 618 000!!! це більше, ніж таке місто, як Хабаровськ, кількість населення якого за рік зменшилась на 1 000 рил.
Спецтехніка ювілей, авто за крок до ювілею.