Рада обратилась к G7 с просьбой разрешить бить по военным объектам на территории РФ западным оружием

Верховная Рада Украины обратилась к странам G7 с просьбой разрешить наносить удары по военным объектам на территории России.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Текст обращения обнародован на сайте ВР.

"Снять все ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия западного производства для ударов по всем законным военным целям на территории российской федерации, из которых атакуют украинских военных, гражданское население и критическую инфраструктуру", - говорится в обращении.

Также парламентарии призвали максимально ускорить процесс предоставления Украине систем противовоздушной обороны с целью сдерживания российского террора, а также активизировать усилия по предоставлению Украине международной военной помощи, в частности сократить сроки поступления ее в Украину, с целью повышения эффективности борьбы с государством-агрессором.

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