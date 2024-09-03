Рада обратилась к G7 с просьбой разрешить бить по военным объектам на территории РФ западным оружием
Верховная Рада Украины обратилась к странам G7 с просьбой разрешить наносить удары по военным объектам на территории России.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Текст обращения обнародован на сайте ВР.
"Снять все ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия западного производства для ударов по всем законным военным целям на территории российской федерации, из которых атакуют украинских военных, гражданское население и критическую инфраструктуру", - говорится в обращении.
Также парламентарии призвали максимально ускорить процесс предоставления Украине систем противовоздушной обороны с целью сдерживания российского террора, а также активизировать усилия по предоставлению Украине международной военной помощи, в частности сократить сроки поступления ее в Украину, с целью повышения эффективности борьбы с государством-агрессором.
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https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid02PNwh2YCykrXDEtrTvgxssapS9GCVUR1k8FHm3dB15bJ9idGp6jwNZSm2ZCncaLQGl 1 д. ·
За все буде відповідь. Ворог її відчує - ОП.Зєбалі пздти...
В російських та північнокорейських ракетах використовуються під сотню американських мікросхем, без якіх вони не можуть літати. Назви американських виробників відомі роками. І що? І нічого. Бо потужний президент зі своїм потужним ОП за шість років не може спромогтися навіть союзника переконати щось з цим зробити. Бо напевно "дуже потужний"...
Зате ми не можемо крихітними кількостями АТАКАМсів вдарити хоча б по носіях ракет на аеродромах.
Скоріше за все ,вони хочуть отримати публічну відповідь,яку їм звісно,ніхто не дасть. А тому і відмазка є .
Це свідома маніпуляція.
тому що по перше там ще багато власності західних компаній яка може постраждати, по друге це може сповільнити екпорт ресурсів і підвищити інфляцію... перед виборами адміністрація хоче понизити ставку щоб показати покращення а ріст інфляції не дасть це зробити
І в "Спортлото" та в рейку.
Якби туди вдарити HIMARS, не було б проблем!
Замість десанту невідомих сірих чоловічків на ЗАЕС у березні 2022 - співчуття.
Замість далекобійних ракет літом 2022 - глибоке занепокоєння.
Замість повної економічної блокади парашної федерації - якісь мізерні та не ефективні санкції, які навіть торгаш з секондхенду здогадається як обійти.
Замість депортації всіх членів родин можновладців ерефії з заходу назад в рашку з конфіскацією маєтків, які по любому куплені на кремлівські крадені гроші - якісь неефективні тимчасові арешти майна.
Замість ударів по військових об'єктах парашії об'єднаними силами планетарної безпеки - почали потроху давати важку зброю.
Всі кроки заходу запізнюються на 2 роки, а це 2 роки війни!
Західні ліцеміри!