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Новости Война
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Рада обратилась к G7 с просьбой разрешить бить по военным объектам на территории РФ западным оружием

Рада закликала G7 дозволити бити західною зброєю по РФ

Верховная Рада Украины обратилась к странам G7 с просьбой разрешить наносить удары по военным объектам на территории России.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Текст обращения обнародован на сайте ВР.

"Снять все ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия западного производства для ударов по всем законным военным целям на территории российской федерации, из которых атакуют украинских военных, гражданское население и критическую инфраструктуру", - говорится в обращении.

Также парламентарии призвали максимально ускорить процесс предоставления Украине систем противовоздушной обороны с целью сдерживания российского террора, а также активизировать усилия по предоставлению Украине международной военной помощи, в частности сократить сроки поступления ее в Украину, с целью повышения эффективности борьбы с государством-агрессором.

Также читайте: Страны G7 согласуют условия кредита Украине на $50 млрд от замороженных активов РФ к октябрю, - глава Минфина США Еллен

Автор: 

G7 (834) ВР (29242)


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Топ комментарии
+8
Нынешний состав ВР в своём большинстве является соучастником преступлений Янелоха и его ху#ловской гоп-компании во главе с агентом Ху#ла Козырем по ракетному разоружению Украины и обмену его на асфальт. Поэтому вместо обращений им надо завещания писать.
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03.09.2024 13:29
+5
По Оманському коридору і Кримському мосту на півдні України також союзники забороняють бити?
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03.09.2024 13:36
+4
оперативно.
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03.09.2024 13:27
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оперативно.
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03.09.2024 13:27 Ответить
Краще пізно, ніж ніколи…
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03.09.2024 13:34 Ответить
Ну, стефанчук це НЕЗЛАМНО відбатрачив….
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03.09.2024 13:28 Ответить
Нынешний состав ВР в своём большинстве является соучастником преступлений Янелоха и его ху#ловской гоп-компании во главе с агентом Ху#ла Козырем по ракетному разоружению Украины и обмену его на асфальт. Поэтому вместо обращений им надо завещания писать.
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03.09.2024 13:29 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit



https://www.facebook.com/alexnoiyit Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid02PNwh2YCykrXDEtrTvgxssapS9GCVUR1k8FHm3dB15bJ9idGp6jwNZSm2ZCncaLQGl 1 д. ·

За все буде відповідь. Ворог її відчує - ОП.Зєбалі пздти...

В російських та північнокорейських ракетах використовуються під сотню американських мікросхем, без якіх вони не можуть літати. Назви американських виробників відомі роками. І що? І нічого. Бо потужний президент зі своїм потужним ОП за шість років не може спромогтися навіть союзника переконати щось з цим зробити. Бо напевно "дуже потужний"...

Зате ми не можемо крихітними кількостями АТАКАМсів вдарити хоча б по носіях ракет на аеродромах.
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03.09.2024 13:30 Ответить
По Оманському коридору і Кримському мосту на півдні України також союзники забороняють бити?
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03.09.2024 13:36 Ответить
Хто пояснить - про яку саме зброю весь останній час розмова? Я щось пропустив? Томагавки?
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03.09.2024 13:38 Ответить
Скоріше за все, дозвіл є, тому що коли був Залужний, то прилітало там.
Скоріше за все ,вони хочуть отримати публічну відповідь,яку їм звісно,ніхто не дасть. А тому і відмазка є .
Це свідома маніпуляція.
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03.09.2024 16:14 Ответить
Теперь ещё получить бы это оружие. Индейские топоры до 2000км летают
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03.09.2024 13:46 Ответить
Та не дозволять вони або якщо дозволять то будуть давати обмаль ракет,

тому що по перше там ще багато власності західних компаній яка може постраждати, по друге це може сповільнити екпорт ресурсів і підвищити інфляцію... перед виборами адміністрація хоче понизити ставку щоб показати покращення а ріст інфляції не дасть це зробити
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03.09.2024 13:50 Ответить
Ага, ще треба позвонити в ООН.
І в "Спортлото" та в рейку.
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03.09.2024 14:15 Ответить
як же не хочеться зеленим гнидам брати на себе відповідальність, вже заїбли всіх, щоб знайти відмазки своєї некомпетентності.
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03.09.2024 14:36 Ответить
G7 звернулось до Ради дотримуватись законів та корпоративного права.
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03.09.2024 14:38 Ответить
Якщо вони зволоікатимуть ще місяць, то 3-5 ударів по Києву і інших обласних центрах, то накриється все мідним тазиком, все і відразу. Русня концентрує війська на білоруському кордоні!
Якби туди вдарити HIMARS, не було б проблем!
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03.09.2024 14:56 Ответить
Це що нова методичка?
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03.09.2024 15:55 Ответить
Може спочатку "янетряпка" зніме свою заборону з виробництва вітчизняних ракет великої дальності, накладену їм в серпні 2019.
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03.09.2024 15:08 Ответить
Хто -ж вам дасть такий дозвіл? А чого не запитали дозволу перед тим як грабувати країну.
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03.09.2024 15:39 Ответить
Це не ВР - а якесь смердюче болото
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03.09.2024 16:13 Ответить
Світові лідери, які роблять не все можливе й неможливе задля перемоги України або перешкоджають перемозі є також злочинцями планетарного масштабу.
Замість десанту невідомих сірих чоловічків на ЗАЕС у березні 2022 - співчуття.
Замість далекобійних ракет літом 2022 - глибоке занепокоєння.
Замість повної економічної блокади парашної федерації - якісь мізерні та не ефективні санкції, які навіть торгаш з секондхенду здогадається як обійти.
Замість депортації всіх членів родин можновладців ерефії з заходу назад в рашку з конфіскацією маєтків, які по любому куплені на кремлівські крадені гроші - якісь неефективні тимчасові арешти майна.
Замість ударів по військових об'єктах парашії об'єднаними силами планетарної безпеки - почали потроху давати важку зброю.
Всі кроки заходу запізнюються на 2 роки, а це 2 роки війни!
Західні ліцеміри!
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03.09.2024 17:58 Ответить
Свою зброю мы робити не бажаємо! Росіяни комплектують західними чіпами свої ракеты,тому що це ім надо.А наши нікчеми мають можливість узловой збірки чого завгодно,але нероблять ничого
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03.09.2024 18:13 Ответить
 
 