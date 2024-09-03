Рада звернулась до G7 із проханням дозволити бити по військових об’єктах на території РФ західною зброєю
Верховна Рада України звернулася до країн G7 із проханням дозволити завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Текст звернення оприлюднено на сайті ВР.
"Зняти всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї західного виробництва для ударів по всіх законних військових цілях на території російської федерації, з яких атакують українських військових, цивільне населення та критичну інфраструктуру", - йдеться у зверненні.
Також парламентарі закликали максимально прискорити процес надання Україні систем протиповітряної оборони з метою стримування російського терору, а також активізувати зусилля з надання Україні міжнародної військової допомоги, зокрема скоротити строки надходження її в Україну, з метою підвищення ефективності боротьби з державою-агресором.
Будь ласка, зачекайте...
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За все буде відповідь. Ворог її відчує - ОП.Зєбалі пздти...
В російських та північнокорейських ракетах використовуються під сотню американських мікросхем, без якіх вони не можуть літати. Назви американських виробників відомі роками. І що? І нічого. Бо потужний президент зі своїм потужним ОП за шість років не може спромогтися навіть союзника переконати щось з цим зробити. Бо напевно "дуже потужний"...
Зате ми не можемо крихітними кількостями АТАКАМсів вдарити хоча б по носіях ракет на аеродромах.
Скоріше за все ,вони хочуть отримати публічну відповідь,яку їм звісно,ніхто не дасть. А тому і відмазка є .
Це свідома маніпуляція.
тому що по перше там ще багато власності західних компаній яка може постраждати, по друге це може сповільнити екпорт ресурсів і підвищити інфляцію... перед виборами адміністрація хоче понизити ставку щоб показати покращення а ріст інфляції не дасть це зробити
І в "Спортлото" та в рейку.
Якби туди вдарити HIMARS, не було б проблем!
Замість десанту невідомих сірих чоловічків на ЗАЕС у березні 2022 - співчуття.
Замість далекобійних ракет літом 2022 - глибоке занепокоєння.
Замість повної економічної блокади парашної федерації - якісь мізерні та не ефективні санкції, які навіть торгаш з секондхенду здогадається як обійти.
Замість депортації всіх членів родин можновладців ерефії з заходу назад в рашку з конфіскацією маєтків, які по любому куплені на кремлівські крадені гроші - якісь неефективні тимчасові арешти майна.
Замість ударів по військових об'єктах парашії об'єднаними силами планетарної безпеки - почали потроху давати важку зброю.
Всі кроки заходу запізнюються на 2 роки, а це 2 роки війни!
Західні ліцеміри!