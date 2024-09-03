Рада звернулась до G7 із проханням дозволити бити по військових об’єктах на території РФ західною зброєю

Верховна Рада України звернулася до країн G7 із проханням дозволити завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Текст звернення оприлюднено на сайті ВР.

"Зняти всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї західного виробництва для ударів по всіх законних військових цілях на території російської федерації, з яких атакують українських військових, цивільне населення та критичну інфраструктуру", - йдеться у зверненні.

Також парламентарі закликали максимально прискорити процес надання Україні систем протиповітряної оборони з метою стримування російського терору, а також активізувати зусилля з надання Україні міжнародної військової допомоги, зокрема скоротити строки надходження її в Україну, з метою підвищення ефективності боротьби з державою-агресором.

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