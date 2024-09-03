УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12397 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 707 21

Рада звернулась до G7 із проханням дозволити бити по військових об’єктах на території РФ західною зброєю

Рада закликала G7 дозволити бити західною зброєю по РФ

Верховна Рада України звернулася до країн G7 із проханням дозволити завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Текст звернення оприлюднено на сайті ВР.

"Зняти всі обмеження на використання Україною далекобійної зброї західного виробництва для ударів по всіх законних військових цілях на території російської федерації, з яких атакують українських військових, цивільне населення та критичну інфраструктуру", - йдеться у зверненні.

Також парламентарі закликали максимально прискорити процес надання Україні систем протиповітряної оборони з метою стримування російського терору, а також активізувати зусилля з надання Україні міжнародної військової допомоги, зокрема скоротити строки надходження її в Україну, з метою підвищення ефективності боротьби з державою-агресором.

Також читайте: Шмигаль: Україна розраховує отримати всі $300 мільярдів заморожених активів РФ

Автор: 

G-7 G7 (1033) ВР (14967)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Нынешний состав ВР в своём большинстве является соучастником преступлений Янелоха и его ху#ловской гоп-компании во главе с агентом Ху#ла Козырем по ракетному разоружению Украины и обмену его на асфальт. Поэтому вместо обращений им надо завещания писать.
показати весь коментар
03.09.2024 13:29
+5
По Оманському коридору і Кримському мосту на півдні України також союзники забороняють бити?
показати весь коментар
03.09.2024 13:36
+4
оперативно.
показати весь коментар
03.09.2024 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оперативно.
показати весь коментар
03.09.2024 13:27 Відповісти
Краще пізно, ніж ніколи…
показати весь коментар
03.09.2024 13:34 Відповісти
Ну, стефанчук це НЕЗЛАМНО відбатрачив….
показати весь коментар
03.09.2024 13:28 Відповісти
Нынешний состав ВР в своём большинстве является соучастником преступлений Янелоха и его ху#ловской гоп-компании во главе с агентом Ху#ла Козырем по ракетному разоружению Украины и обмену его на асфальт. Поэтому вместо обращений им надо завещания писать.
показати весь коментар
03.09.2024 13:29 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit



https://www.facebook.com/alexnoiyit Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid02PNwh2YCykrXDEtrTvgxssapS9GCVUR1k8FHm3dB15bJ9idGp6jwNZSm2ZCncaLQGl 1 д. ·

За все буде відповідь. Ворог її відчує - ОП.Зєбалі пздти...

В російських та північнокорейських ракетах використовуються під сотню американських мікросхем, без якіх вони не можуть літати. Назви американських виробників відомі роками. І що? І нічого. Бо потужний президент зі своїм потужним ОП за шість років не може спромогтися навіть союзника переконати щось з цим зробити. Бо напевно "дуже потужний"...

Зате ми не можемо крихітними кількостями АТАКАМсів вдарити хоча б по носіях ракет на аеродромах.
показати весь коментар
03.09.2024 13:30 Відповісти
По Оманському коридору і Кримському мосту на півдні України також союзники забороняють бити?
показати весь коментар
03.09.2024 13:36 Відповісти
Хто пояснить - про яку саме зброю весь останній час розмова? Я щось пропустив? Томагавки?
показати весь коментар
03.09.2024 13:38 Відповісти
Скоріше за все, дозвіл є, тому що коли був Залужний, то прилітало там.
Скоріше за все ,вони хочуть отримати публічну відповідь,яку їм звісно,ніхто не дасть. А тому і відмазка є .
Це свідома маніпуляція.
показати весь коментар
03.09.2024 16:14 Відповісти
Теперь ещё получить бы это оружие. Индейские топоры до 2000км летают
показати весь коментар
03.09.2024 13:46 Відповісти
Та не дозволять вони або якщо дозволять то будуть давати обмаль ракет,

тому що по перше там ще багато власності західних компаній яка може постраждати, по друге це може сповільнити екпорт ресурсів і підвищити інфляцію... перед виборами адміністрація хоче понизити ставку щоб показати покращення а ріст інфляції не дасть це зробити
показати весь коментар
03.09.2024 13:50 Відповісти
Ага, ще треба позвонити в ООН.
І в "Спортлото" та в рейку.
показати весь коментар
03.09.2024 14:15 Відповісти
як же не хочеться зеленим гнидам брати на себе відповідальність, вже заїбли всіх, щоб знайти відмазки своєї некомпетентності.
показати весь коментар
03.09.2024 14:36 Відповісти
G7 звернулось до Ради дотримуватись законів та корпоративного права.
показати весь коментар
03.09.2024 14:38 Відповісти
Якщо вони зволоікатимуть ще місяць, то 3-5 ударів по Києву і інших обласних центрах, то накриється все мідним тазиком, все і відразу. Русня концентрує війська на білоруському кордоні!
Якби туди вдарити HIMARS, не було б проблем!
показати весь коментар
03.09.2024 14:56 Відповісти
Це що нова методичка?
показати весь коментар
03.09.2024 15:55 Відповісти
Може спочатку "янетряпка" зніме свою заборону з виробництва вітчизняних ракет великої дальності, накладену їм в серпні 2019.
показати весь коментар
03.09.2024 15:08 Відповісти
Хто -ж вам дасть такий дозвіл? А чого не запитали дозволу перед тим як грабувати країну.
показати весь коментар
03.09.2024 15:39 Відповісти
Це не ВР - а якесь смердюче болото
показати весь коментар
03.09.2024 16:13 Відповісти
Світові лідери, які роблять не все можливе й неможливе задля перемоги України або перешкоджають перемозі є також злочинцями планетарного масштабу.
Замість десанту невідомих сірих чоловічків на ЗАЕС у березні 2022 - співчуття.
Замість далекобійних ракет літом 2022 - глибоке занепокоєння.
Замість повної економічної блокади парашної федерації - якісь мізерні та не ефективні санкції, які навіть торгаш з секондхенду здогадається як обійти.
Замість депортації всіх членів родин можновладців ерефії з заходу назад в рашку з конфіскацією маєтків, які по любому куплені на кремлівські крадені гроші - якісь неефективні тимчасові арешти майна.
Замість ударів по військових об'єктах парашії об'єднаними силами планетарної безпеки - почали потроху давати важку зброю.
Всі кроки заходу запізнюються на 2 роки, а це 2 роки війни!
Західні ліцеміри!
показати весь коментар
03.09.2024 17:58 Відповісти
Свою зброю мы робити не бажаємо! Росіяни комплектують західними чіпами свої ракеты,тому що це ім надо.А наши нікчеми мають можливість узловой збірки чого завгодно,але нероблять ничого
показати весь коментар
03.09.2024 18:13 Відповісти
 
 