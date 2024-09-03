Работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" – на завершающем этапе, - КГГА
На перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" столичного метрополитена восстановительные работы на завершающем этапе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Как отмечается, уже построили новый перегонный тоннель длиной 27 м и усилили оправу с обеих сторон длиной более 50 м. Также проложены сети сигнализации, электроснабжения и связи и подключен контактный рельс.
Завершен демонтаж разгрузочных конструкций.
"В ночь на 31 августа запустили тестовый поезд. Так специалисты проверили путевое полотно. Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы. Сейчас продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории", - говорится в сообщении.
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