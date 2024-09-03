РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10813 посетителей онлайн
Новости
1 221 3

Работы на перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" – на завершающем этапе, - КГГА

метро Київ Дміївська

На перегоне между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" столичного метрополитена восстановительные работы на завершающем этапе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, уже построили новый перегонный тоннель длиной 27 м и усилили оправу с обеих сторон длиной более 50 м. Также проложены сети сигнализации, электроснабжения и связи и подключен контактный рельс.

Завершен демонтаж разгрузочных конструкций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" запустили пробный поезд, - Кличко

"В ночь на 31 августа запустили тестовый поезд. Так специалисты проверили путевое полотно. Перед полноценным запуском перегона проверят безопасность и инженерные системы. Сейчас продолжается засыпка котлована, уплотнение грунта и благоустройство территории", - говорится в сообщении.

Автор: 

Киев (25502) Метрополитен (1014) ремонт (1180)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли перерізати "лєнточку" буде мер? Чи сам надпотужний верховний приїде?
показать весь комментарий
03.09.2024 16:29 Ответить
Поставте зверху ларьок з пивом і грунт буде ущільнено за 1 день.
показать весь комментарий
03.09.2024 18:23 Ответить
Роботи на перегоні між станціями метро
показать весь комментарий
03.09.2024 20:04 Ответить
 
 