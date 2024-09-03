Роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - на завершальному етапі, - КМДА

На перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" столичного метрополітену відновлювальні роботи на завершальному етапі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, уже збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м та посилили оправу з обох сторін довжиною понад 50 м. Також прокладено мережі сигналізації, електропостачання та зв'язку й підключено контактну рейку.

Завершено демонтаж розвантажувальних конструкцій.

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"У ніч проти 31 серпня запустили тестовий поїзд. Так фахівці перевірили колійне полотно. Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи. Наразі триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та благоустрій території", - йдеться у повідомленні.