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Новини
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Роботи на перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" - на завершальному етапі, - КМДА

метро Київ Дміївська

На перегоні між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" столичного метрополітену відновлювальні роботи на завершальному етапі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, уже збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м та посилили оправу з обох сторін довжиною понад 50 м. Також прокладено мережі сигналізації, електропостачання та зв'язку й підключено контактну рейку.

Завершено демонтаж розвантажувальних конструкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" запустили пробний поїзд, – Кличко

"У ніч проти 31 серпня запустили тестовий поїзд. Так фахівці перевірили колійне полотно. Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи. Наразі триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та благоустрій території", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Київ (19445) Метрополітен (1416) ремонт (2300)


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Коли перерізати "лєнточку" буде мер? Чи сам надпотужний верховний приїде?
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03.09.2024 16:29 Відповісти
Поставте зверху ларьок з пивом і грунт буде ущільнено за 1 день.
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03.09.2024 18:23 Відповісти
Роботи на перегоні між станціями метро
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03.09.2024 20:04 Відповісти
 
 