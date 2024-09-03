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Новости Война
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Оккупанты ударили по селу Макарово на Харьковщине: Погибла женщина, ранен мужчина

Росіяни обстріляли Макарове на Харківщині

Россияне обстреляли село Макарово Золочевской громады Харьковской области.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате вражеского обстрела погибла 38-летняя женщина. Получил легкие ранения гражданский 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Также были повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и энергосети.

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Автор: 

обстрел (27057) Харьковщина (5577)


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