Окупанти вдарили по селу Макарове на Харківщині: Загинула жінка, поранено чоловіка

Росіяни обстріляли село Макарове Золочівської громади Харківщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка. Отримав легкі поранення цивільний 59-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Також було пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

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