Окупанти вдарили по селу Макарове на Харківщині: Загинула жінка, поранено чоловіка
Росіяни обстріляли село Макарове Золочівської громади Харківщини.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка. Отримав легкі поранення цивільний 59-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Також було пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.
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