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Новини Війна
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Окупанти вдарили по селу Макарове на Харківщині: Загинула жінка, поранено чоловіка

Росіяни обстріляли Макарове на Харківщині

Росіяни обстріляли село Макарове Золочівської громади Харківщини. 

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок ворожого обстрілу загинула 38-річна жінка. Отримав легкі поранення цивільний 59-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Також було пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та енергомережі.

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Автор: 

обстріл (28378) Харківщина (6054)


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