Политика США по поражению Украиной целей в России пока не изменилась, - представитель Пентагона Райдер

Сейчас США не изменили своей политики по предоставлению Украине возможностей, а также дополнительного разрешения на применение американского оружия по целям вглубь РФ.

Об этом сказал во время брифинга во вторник, 3 сентября, спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили Райдера, не приблизил ли последний ракетный удар РФ по Полтаве американское руководство к тому, чтобы обеспечить Украину возможностями для поражения целей вглубь России.

"Что касается нашей политики в отношении ударов (по целям в России, - ред.) на дальние расстояния, я не имею пока никаких объявлений о каких-либо изменениях в нашей политике", - сказал представитель оборонного ведомства США.

В то же время, отвечая на вышеупомянутый вопрос, Райдер заверил, что США продолжат вместе с международными союзниками и партнерами обеспечивать Украину противовоздушными возможностями.

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