Политика США по поражению Украиной целей в России пока не изменилась, - представитель Пентагона Райдер
Сейчас США не изменили своей политики по предоставлению Украине возможностей, а также дополнительного разрешения на применение американского оружия по целям вглубь РФ.
Об этом сказал во время брифинга во вторник, 3 сентября, спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили Райдера, не приблизил ли последний ракетный удар РФ по Полтаве американское руководство к тому, чтобы обеспечить Украину возможностями для поражения целей вглубь России.
"Что касается нашей политики в отношении ударов (по целям в России, - ред.) на дальние расстояния, я не имею пока никаких объявлений о каких-либо изменениях в нашей политике", - сказал представитель оборонного ведомства США.
В то же время, отвечая на вышеупомянутый вопрос, Райдер заверил, что США продолжат вместе с международными союзниками и партнерами обеспечивать Украину противовоздушными возможностями.
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БТРи з США, які їхали в Україну рекордні 499 діб, засвітилися на озброєнні однієї з механізованих бригад. Їх НЕ виготовляли !!!!!!
Їх знімали з консервації та ремонтували !!!! (мангали поставили вже в Україні)
і після цього вони Україну називають корумпованою!!!
-- Кацапи можуть робити будь-що в Україні (може, за винятком ядерних ударів чи прямих ударів по ЯЕС) і це не буде ескалацією
-- Будь-який удар американською ракетою по будь-якій військовій чи ВПК-цілі на параші становитиме ескалацію.
Не знаю як ви, але я хоча б за якісь зміни, або їх ймовірність, аніж за продовження стабільної підтримки "по крапельці". Попередні наші втрати обгрунтовували відсутністю підтримки США. В квітні "підтримка" була проголосована і мала б вже до вересня йти ешелонами, але ж ні. Вже 4 місяці, а каци як наступали, так і наступають. Збільшення поставок нема... Невже Гарріс прийде і передасть нам половину армії США? Ні.
капітуляціїпереговорів чи нагадують , які " партнери " пи.....си ? Так таке не забувається .
а ще пісяються від ядрьоної єлди буйла, тихо так пісяються...
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да за всю історії рашки там і близько не було західної цивілізації - розмовляли французською і пороли кріпосних на конюшнях
І так, це звичайно правда, що украхнці все просрали своїми руками, але на третій рік війни Пентагон таки виглядає всцятим.
50 американських студентів-військових сьогодні не вмерло від москальської ракети....