Політика США щодо ураження Україною цілей в Росії поки не змінилася, - речник Пентагону Райдер
Наразі США не змінили своєї політики щодо надання Україні можливостей, а також додаткового дозволу на застосування американської зброї по цілях вглиб РФ.
Про це сказав під час брифінгу у вівторок, 3 вересня, речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти запитали Райдера, чи не наблизив останній ракетний удар РФ по Полтаві американське керівництво до того, щоби забезпечити Україну можливостями для ураження цілей вглиб Росії.
"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, – ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.
Водночас, відповідаючи на вищезгадане запитання, Райдер запевнив, що США продовжать разом із міжнародними союзниками й партнерами забезпечувати Україну протиповітряними спроможностями.
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БТРи з США, які їхали в Україну рекордні 499 діб, засвітилися на озброєнні однієї з механізованих бригад. Їх НЕ виготовляли !!!!!!
Їх знімали з консервації та ремонтували !!!! (мангали поставили вже в Україні)
і після цього вони Україну називають корумпованою!!!
-- Кацапи можуть робити будь-що в Україні (може, за винятком ядерних ударів чи прямих ударів по ЯЕС) і це не буде ескалацією
-- Будь-який удар американською ракетою по будь-якій військовій чи ВПК-цілі на параші становитиме ескалацію.
Не знаю як ви, але я хоча б за якісь зміни, або їх ймовірність, аніж за продовження стабільної підтримки "по крапельці". Попередні наші втрати обгрунтовували відсутністю підтримки США. В квітні "підтримка" була проголосована і мала б вже до вересня йти ешелонами, але ж ні. Вже 4 місяці, а каци як наступали, так і наступають. Збільшення поставок нема... Невже Гарріс прийде і передасть нам половину армії США? Ні.
капітуляціїпереговорів чи нагадують , які " партнери " пи.....си ? Так таке не забувається .
а ще пісяються від ядрьоної єлди буйла, тихо так пісяються...
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да за всю історії рашки там і близько не було західної цивілізації - розмовляли французською і пороли кріпосних на конюшнях
І так, це звичайно правда, що украхнці все просрали своїми руками, але на третій рік війни Пентагон таки виглядає всцятим.
50 американських студентів-військових сьогодні не вмерло від москальської ракети....