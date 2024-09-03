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Новини Війна
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Політика США щодо ураження Україною цілей в Росії поки не змінилася, - речник Пентагону Райдер

патрік,райдер

Наразі США не змінили своєї політики щодо надання Україні можливостей, а також додаткового дозволу на застосування американської зброї по цілях вглиб РФ. 

Про це сказав під час брифінгу у вівторок, 3 вересня, речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Райдера, чи не наблизив останній ракетний удар РФ по Полтаві американське керівництво до того, щоби забезпечити Україну можливостями для ураження цілей вглиб Росії.

"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, – ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.

Водночас, відповідаючи на вищезгадане запитання, Райдер запевнив, що США продовжать разом із міжнародними союзниками й партнерами забезпечувати Україну протиповітряними спроможностями.

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Автор: 

Пентагон (1419) росія (65073) США (22713)


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Топ коментарі
+16
***** знав, що так буде, тому й напав. Гра в одні ворота.
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03.09.2024 23:28
+13
Суки
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03.09.2024 23:27
+12
ці лицемірні заяви лицемірних лицемірів кожного разу викликають лише ще більше огидної огиди до них...
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03.09.2024 23:29
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Той обамівський памперс на дупі Байдена вже до шкіри приріс.
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03.09.2024 23:26 Відповісти
Дякуємо, що нагадали.
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03.09.2024 23:27 Відповісти
Суки
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03.09.2024 23:27 Відповісти
***** знав, що так буде, тому й напав. Гра в одні ворота.
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03.09.2024 23:28 Відповісти
Більш того -- він не лише знав, а домовився про це.
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03.09.2024 23:34 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/05/25/7457655/ Зеленський: Путін або неадекват, або мав домовленості щодо нападу на Україну
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03.09.2024 23:35 Відповісти
***** не то что знал что так будет, ***** постоянно убеждали что ни США ни НАТО не будет вмешиваться. Поетому ***** теперь и визжит как резаный что его надули. И кстати ***** в чем то прав что США и ЕС спровоцировали его напасть на Украину обещая ему что Украину сдадут за три дня и без последствий.
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03.09.2024 23:41 Відповісти
ці лицемірні заяви лицемірних лицемірів кожного разу викликають лише ще більше огидної огиди до них...
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03.09.2024 23:29 Відповісти
veri? veri Impotent !!! Thanks !

БТРи з США, які їхали в Україну рекордні 499 діб, засвітилися на озброєнні однієї з механізованих бригад. Їх НЕ виготовляли !!!!!!
Їх знімали з консервації та ремонтували !!!! (мангали поставили вже в Україні)

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03.09.2024 23:30 Відповісти
і не забудь, що американським платникам податків американський пентагон виставив рахунок за них, ЯК ЗА НОВИХ!!!!
і після цього вони Україну називають корумпованою!!!
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04.09.2024 00:34 Відповісти
Коли вбють останньно українця тоді політика зміниться.
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03.09.2024 23:30 Відповісти
Останній українець натисне кнопку і підірве всі АЕС в Україні , навіщо цей Світ якщо в ньому переможе зло ?
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03.09.2024 23:47 Відповісти
Треба почати дуже настійливо та зрозуміло пояснювати це світу.
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04.09.2024 00:01 Відповісти
Хмм... А може так i треба? Евакуювати всiх, а потiм вiд iменi ****** пiдiрвати запорiзську АЕС коли вiтер в рашку буде дути пару днiв. Просто як попередження. Нам же толку вiд неi судячи по всьому нiколи не буде. Або сказати, давайте ракети або будемо таким способом гiвно вiдганяти
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04.09.2024 00:34 Відповісти
Що ж, чітко видно байденівську позицію на даний момент (і протягом довгого часу):

-- Кацапи можуть робити будь-що в Україні (може, за винятком ядерних ударів чи прямих ударів по ЯЕС) і це не буде ескалацією
-- Будь-який удар американською ракетою по будь-якій військовій чи ВПК-цілі на параші становитиме ескалацію.
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03.09.2024 23:32 Відповісти
Чому ж тоді всі вболівають за Гарріс? "Главнає стабільнасць", як на болотах, чи в чому логіка?
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03.09.2024 23:42 Відповісти
Бо Трамп точно родом з епохи, коли були всілякі "розрядки", встановлення прямих телефонних ліній для "торгівлі" з кремлем тощо...
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04.09.2024 00:04 Відповісти
Це не дає відповідь на моє питання. Гарріс навряд чи дасть нам все, щоб закінчити війну. Скоріше сконцентружться на внутрішніц політиці і мігрантах, які її палко підтримують. Чи хтось хоче ще 4 роки вести "контрольований конфлікт"? Щоб що? Щоб далі знову агітувати за беззубих демократів-Кіссінджеристів?
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04.09.2024 00:15 Відповісти
З Вами можна було б погодитися, якщо б від республіканців був висунений хтось інший. Повторний програш Трампа означатиме його остаточну політичну смерть (можливо, з подальшим реальним тюремним терміном), а разом з цим, ймовірно, крах трампістської течії серед республіканців. Тож з'явиться надія, що республіканці знову стануть тими, ким були за часів Рейгана і Маккейна -- силою, яка прагне насамперед знищення московської радянсько-російської імперії.
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04.09.2024 16:41 Відповісти
"Знав би де впадеш - то підстелив би".

Не знаю як ви, але я хоча б за якісь зміни, або їх ймовірність, аніж за продовження стабільної підтримки "по крапельці". Попередні наші втрати обгрунтовували відсутністю підтримки США. В квітні "підтримка" була проголосована і мала б вже до вересня йти ешелонами, але ж ні. Вже 4 місяці, а каци як наступали, так і наступають. Збільшення поставок нема... Невже Гарріс прийде і передасть нам половину армії США? Ні.
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04.09.2024 16:50 Відповісти
Для початку буде достатньо передачі з півсотні "томагавків", здатних долітати до Москви, Пітера, Єкатеринбурга та Новосибірська з півтонною бч, щоб показати російським містам-мільйонникам як виглядає повітряний терор...
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04.09.2024 17:13 Відповісти
Наразі рашистські радники при "байді" не змінили своєї політики щодо надання Україні можливостей, а також додаткового дозволу на застосування американської зброї по цілях вглиб РФ.За американську незмінність політики" стосовно нанесення ударів Україною по території 3,14дерації(не виключено) куйло щедро платить американським політикам.відяких залежить надання дозволів наносити удари в глиб3,14дерації
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03.09.2024 23:33 Відповісти
Навіщо це кожного дня повторювати ? Готують до капітуляції переговорів чи нагадують , які " партнери " пи.....си ? Так таке не забувається .
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03.09.2024 23:34 Відповісти
Нагадують, що їм треба контрольований "конфлікт". А за "неконтрольованість", котру внесли ЗСУ операцією на Курщині доведеться поплатитись людьми. Такі от "любі партнери".
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03.09.2024 23:44 Відповісти
все разом

а ще пісяються від ядрьоної єлди буйла, тихо так пісяються...

.
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03.09.2024 23:46 Відповісти
Ой плять були б в зелі справді яйця а не по 17 гривень шильдік на ракету з тризубом прибили і гойда па мацкве якщо що то наша розробка з американських запчастин зветься *********
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03.09.2024 23:35 Відповісти
політика сша щодо війни расії - витирати дупу будапештським меморандумом
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03.09.2024 23:36 Відповісти
Кондомы. Они тупо не хотят победы Украины потому что получают бабло из рашки и верят что рашисты будут сдерживать китайцев. Реально же рашисты не то что не собираются воевать с Китаем а даже сами привели китайцев в Европу
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03.09.2024 23:36 Відповісти
цей старий Пц, який створив всьому цивілізованому світу "китайський синдром" помер, а діло його живе у саліванах - все ще надіються на рашку-демокрашку
да за всю історії рашки там і близько не було західної цивілізації - розмовляли французською і пороли кріпосних на конюшнях

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03.09.2024 23:50 Відповісти
А може досить вже чекати дозволу, а вдарити самостійно по тим цілям, де москалів буде набито максимально? І молити бога, щоб ботоксному діду вистачило дурості реалізувати хоча б частину своїх погроз. Тоді у США і Заходу просто не залишиться іншого виходу, як вдарити помосковії всім, що в них є (хоча б з міркувань самозбереження).
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03.09.2024 23:58 Відповісти
А якшо ***** не відреагує, а всцятий Пентагон відреагує, то далі воювати дручками і камінням?
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04.09.2024 00:15 Відповісти
Вибрав клоунів, а тепер "всцятий Пентагон"????
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04.09.2024 11:56 Відповісти
Нє, чувак. ти на мене це не повісиш . Я агітував за Пороха ще коли вся Україна була обвішана стікерами "зробимо їх разом". Я офіційний порохобот на Цензорі з фіг знає якого року .
І так, це звичайно правда, що украхнці все просрали своїми руками, але на третій рік війни Пентагон таки виглядає всцятим.
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04.09.2024 12:45 Відповісти
Навіть не знаю хто гірше трамп чи байден.
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04.09.2024 00:13 Відповісти
так а чого б це раптом політика бідена мала змінитись? пукін бідена не обстрілює!!!!
50 американських студентів-військових сьогодні не вмерло від москальської ракети....
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04.09.2024 00:29 Відповісти
Договорняк у ******
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04.09.2024 01:27 Відповісти
випускайте салівана - коричньова лінія повинна бути ще вищою, щоб вже ніхто не переліз. А навіть якщо і намагався би, то просто задихнувся у процесі.
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04.09.2024 01:34 Відповісти
амерєсрацы
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04.09.2024 02:06 Відповісти
Сцикуни партнери!
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04.09.2024 06:01 Відповісти
 
 