Політика США щодо ураження Україною цілей в Росії поки не змінилася, - речник Пентагону Райдер

Наразі США не змінили своєї політики щодо надання Україні можливостей, а також додаткового дозволу на застосування американської зброї по цілях вглиб РФ.

Про це сказав під час брифінгу у вівторок, 3 вересня, речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти запитали Райдера, чи не наблизив останній ракетний удар РФ по Полтаві американське керівництво до того, щоби забезпечити Україну можливостями для ураження цілей вглиб Росії.

"Щодо нашої політики стосовно ударів (по цілях в Росії, – ред.) на далекі відстані, я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці", - сказав представник оборонного відомства США.

Водночас, відповідаючи на вищезгадане запитання, Райдер запевнив, що США продовжать разом із міжнародними союзниками й партнерами забезпечувати Україну протиповітряними спроможностями.

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