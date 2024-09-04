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Новости Война
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На Курщине Украина борется за козыри для переговоров с РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

Росіяни окуповують Донеччину, поки Україна має успіхи на Курщині

Операцией в Курской области Украина показала свою силу и то, что РФ не так могущественна, как многие считают.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что на Курщине вы показали способность воевать. Украина доказала, что вы имеете живую силу и технику для того, чтобы при случае вернуть контроль на украинской земле, и не только. Вы также показали, что Россия совсем не такая могущественная, или как многие считают", - отметил он.

Певкур считает, что благодаря этой операции появилось много новых возможностей для украинской армии и правительства. Он также выразил уверенность, что однажды дойдет и до переговоров с Россией.

"Во время переговоров нужно иметь на руках хорошие карты. А чтобы иметь такие козыри, их надо завоевать. И это именно то, что делает Украина на Курщине. ... Это позволит как улучшить свои оборонительные позиции в Украине (ведь Россия должна перебросить силы на Курское направление), так и получить лучшие позиции для переговоров", - добавил министр.

Читайте: Зеленский: Украина будет удерживать захваченную территорию Курской области, пока не вынудит Путина к переговорам

Автор: 

россия (95481) Эстония (1420) Курск (1092)


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Топ комментарии
+8
Не "козирі", а якісь "двійки безкозирні".
Курська АЕС - от це був би КОЗИР, а все інше туфта.
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04.09.2024 12:45
+3
Які можуть бути "переговори" з убивцями?
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04.09.2024 12:49
+3
Які козирі ?
Наш верховний в очко грає.
Та й взагалі,агент Козир аж ніяк не на Курщині.
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04.09.2024 12:52
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Не "козирі", а якісь "двійки безкозирні".
Курська АЕС - от це був би КОЗИР, а все інше туфта.
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04.09.2024 12:45 Ответить
Які можуть бути "переговори" з убивцями?
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04.09.2024 12:49 Ответить
ДУмаєте, ця війна може закінчитись якось по іншому? Питання лише в умовах для України (які погіршуються ледь не щодня)
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04.09.2024 13:18 Ответить
Війна з кацапами не закінчиться ніколи. Тлітиме вічно. Холодна, гаряча, гібридна, диверсійна...
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04.09.2024 19:32 Ответить
Які козирі ?
Наш верховний в очко грає.
Та й взагалі,агент Козир аж ніяк не на Курщині.
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04.09.2024 12:52 Ответить
КОЗИРІ ВСЯКІ БУВАЮТЬ... ОСЬ В ОДЕССІ ТАК СМІЛИВО ВІДКРИТО ПЛЯЖНИЙ СЕЗОН...А ЩО Ж ТАК???? І КРИМСЬКИЙ МІСТ СПОКІЙНО ДИШЕ І УКРАПЛЮЄТЬСЯ
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04.09.2024 12:52 Ответить
Козирів покищо не бачу. Є відкритий 3 фронт перед виборами в США, який просто приречений незалежно від результатів виборів. Вся справа в тому , що при такій динаміці просування там можна варитися вічність без яких небудь значущих результатів. Нагадує утримання Кринок в умовах снарядного голоду, сподіваюсь, я просто не в курсі всіх геніальних планів.
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04.09.2024 13:06 Ответить
агент казырь- єрмак.
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04.09.2024 13:21 Ответить
Усе робиться щоб заглянути в око Путлеру !
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04.09.2024 13:22 Ответить
Тільки б не обісралися з розрахунками, бо тоді "козирі" для переговорів перетворяться на шістки.
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04.09.2024 13:31 Ответить
Якісь козирі, а інформації про те що там немає вже дні, тільки чути вибухи на нашій стороні.
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04.09.2024 13:39 Ответить
Переговори означають, що Путін залишається - тоді для чого вони - зло не покаране.
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04.09.2024 13:59 Ответить
Так він ітак залишиться ,незалежно від наших "хотєлок".
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04.09.2024 14:13 Ответить
 
 