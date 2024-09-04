На Курщине Украина борется за козыри для переговоров с РФ, - министр обороны Эстонии Певкур

Операцией в Курской области Украина показала свою силу и то, что РФ не так могущественна, как многие считают.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью ЕП, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что на Курщине вы показали способность воевать. Украина доказала, что вы имеете живую силу и технику для того, чтобы при случае вернуть контроль на украинской земле, и не только. Вы также показали, что Россия совсем не такая могущественная, или как многие считают", - отметил он.

Певкур считает, что благодаря этой операции появилось много новых возможностей для украинской армии и правительства. Он также выразил уверенность, что однажды дойдет и до переговоров с Россией.

"Во время переговоров нужно иметь на руках хорошие карты. А чтобы иметь такие козыри, их надо завоевать. И это именно то, что делает Украина на Курщине. ... Это позволит как улучшить свои оборонительные позиции в Украине (ведь Россия должна перебросить силы на Курское направление), так и получить лучшие позиции для переговоров", - добавил министр.

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