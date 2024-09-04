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Новини Війна
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На Курщині Україна виборює козирі для переговорів з РФ, - міністр оборони Естонії Певкур

Росіяни окуповують Донеччину, поки Україна має успіхи на Курщині

Операцією в Курській області Україна показала свою силу та те, що РФ не така могутня, як багато хто вважає.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що Росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає", - зазначив він.

Певкур вважає, що завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду. Він також висловив впевненість, що одного дня дійде і до переговорів з Росією.

"Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині. ... Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні (адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок), так і отримати кращі позиції для переговорів", - додав міністр.

Читайте: Зеленський: Україна утримуватиме захоплену територію Курської області, поки не змусить Путіна до переговорів

Автор: 

росія (65098) Естонія (1609) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+8
Не "козирі", а якісь "двійки безкозирні".
Курська АЕС - от це був би КОЗИР, а все інше туфта.
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04.09.2024 12:45
+3
Які можуть бути "переговори" з убивцями?
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04.09.2024 12:49
+3
Які козирі ?
Наш верховний в очко грає.
Та й взагалі,агент Козир аж ніяк не на Курщині.
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04.09.2024 12:52
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Не "козирі", а якісь "двійки безкозирні".
Курська АЕС - от це був би КОЗИР, а все інше туфта.
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04.09.2024 12:45 Відповісти
Які можуть бути "переговори" з убивцями?
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04.09.2024 12:49 Відповісти
ДУмаєте, ця війна може закінчитись якось по іншому? Питання лише в умовах для України (які погіршуються ледь не щодня)
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04.09.2024 13:18 Відповісти
Війна з кацапами не закінчиться ніколи. Тлітиме вічно. Холодна, гаряча, гібридна, диверсійна...
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04.09.2024 19:32 Відповісти
Які козирі ?
Наш верховний в очко грає.
Та й взагалі,агент Козир аж ніяк не на Курщині.
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04.09.2024 12:52 Відповісти
КОЗИРІ ВСЯКІ БУВАЮТЬ... ОСЬ В ОДЕССІ ТАК СМІЛИВО ВІДКРИТО ПЛЯЖНИЙ СЕЗОН...А ЩО Ж ТАК???? І КРИМСЬКИЙ МІСТ СПОКІЙНО ДИШЕ І УКРАПЛЮЄТЬСЯ
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04.09.2024 12:52 Відповісти
Козирів покищо не бачу. Є відкритий 3 фронт перед виборами в США, який просто приречений незалежно від результатів виборів. Вся справа в тому , що при такій динаміці просування там можна варитися вічність без яких небудь значущих результатів. Нагадує утримання Кринок в умовах снарядного голоду, сподіваюсь, я просто не в курсі всіх геніальних планів.
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04.09.2024 13:06 Відповісти
агент казырь- єрмак.
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04.09.2024 13:21 Відповісти
Усе робиться щоб заглянути в око Путлеру !
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04.09.2024 13:22 Відповісти
Тільки б не обісралися з розрахунками, бо тоді "козирі" для переговорів перетворяться на шістки.
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04.09.2024 13:31 Відповісти
Якісь козирі, а інформації про те що там немає вже дні, тільки чути вибухи на нашій стороні.
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04.09.2024 13:39 Відповісти
Переговори означають, що Путін залишається - тоді для чого вони - зло не покаране.
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04.09.2024 13:59 Відповісти
Так він ітак залишиться ,незалежно від наших "хотєлок".
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04.09.2024 14:13 Відповісти
 
 