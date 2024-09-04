На Курщині Україна виборює козирі для переговорів з РФ, - міністр оборони Естонії Певкур

Операцією в Курській області Україна показала свою силу та те, що РФ не така могутня, як багато хто вважає.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю ЄП, передає Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що на Курщині ви показали здатність воювати. Україна довела, що ви маєте живу силу і техніку для того, щоби за нагоди повернути контроль на українській землі, і не тільки. Ви також показали, що Росії зовсім не така могутня, або як багато хто вважає", - зазначив він.

Певкур вважає, що завдяки цій операції з’явилося багато нових можливостей для української армії та уряду. Він також висловив впевненість, що одного дня дійде і до переговорів з Росією.

"Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині. ... Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні (адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок), так і отримати кращі позиції для переговорів", - додав міністр.

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