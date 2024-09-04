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Рашисты обстреляли Широкую Балку на Херсонщине: ранен мужчина

Росіяни обстріляли Херсонщину

Российские войска атаковали Широкую Балку Станиславской громады на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, вблизи продуктового магазина под удар вражеского дрона попал 72-летний мужчина.

"Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали взрывную травму, контузию и осколочное ранение живота", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27071) Херсонская область (4749)


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