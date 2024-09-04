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Рашисти обстріляли Широку Балку на Херсонщині: поранено чоловіка

Росіяни обстріляли Херсонщину

Російські війська атакували Широку Балку Станіславської громади на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, поблизу продуктового магазину під удар ворожого дрона потрапив 72-річний чоловік.

"Потерпілого доставили до лікарні, де у нього діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення черева", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: Внаслідок обстрілів РФ 3 особи загинули, 5 поранено

Автор: 

обстріл (28392) Херсонська область (5735)


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