Нелетальная военная поддержка, гуманитарная помощь, разминирование: Украина и Ирландия заключили двустороннее соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Харрис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с начала полномасштабного российского вторжения Ирландия предоставила гуманитарную, стабилизационную и нелетальную военную помощь Украине на сумму около 380 млн евро.

В этом году Ирландия обязалась выделить Украине еще 128 млн евро на нелетальную военную поддержку и не менее 40 млн евро на гуманитарную помощь.

Кроме того, Ирландия предоставит системы разминирования и оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и в дальнейшем будет участвовать в коалиции по разминированию. Также страна изучит другие потенциальные пути поддержки в рамках коалиций возможностей Контактной группы по вопросам обороны, таких как ИТ-коалиция.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Премьер Ирландии Харрис прибыл в Киев: Планирует встретиться с Зеленским. ВИДЕО

Ирландия обеспечит постоянную подготовку Вооруженных Сил Украины через Миссию ЕС по военной помощи (EUMAM) в Украине.

Как сообщается, отдельные блоки соглашения определяют гуманитарную помощь, а также поддержку по восстановлению и реализации реформ, в частности на пути Украины к членству в ЕС.

"Ирландия будет способствовать привлечению РФ к ответственности, возмещению убытков, причиненных агрессией, и дальнейшему усилению санкционного давления на Россию", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ирландия продолжит прилагать дипломатические усилия для имплементации Формулы мира и участвовать в деятельности ряда рабочих групп и в реализации конкретных элементов Формулы, в частности в работе Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Также читайте: Украина и Ирландия в ближайшее время подпишут соглашение по безопасности, - ОП

Сообщается, что в целом Украина заключила уже 26 двусторонних соглашений на выполнение Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля 2023 года.