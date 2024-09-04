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Премьер Ирландии Харрис прибыл в Киев: Планирует встретиться с Зеленским. ВИДЕО

Премьер Ирландии Саймон Харрис прибыл с визитом в Киев, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет RTE, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский и Харрис обсудят войну РФ против Украины, поддержку Украины со стороны ЕС, а также заявку Киева на вступление в Евросоюз.

Также стороны подпишут меморандум о взаимопонимании относительно нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной.

Соглашение, которое вчера обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России, пишет издание.

Соглашение, которое впервые обсуждали правительства двух стран во время встречи Харриса и Зеленского в аэропорту Шеннон в июле, согласуется со статусом Ирландии как нейтральной страны и предусматривает, что любая будущая помощь, предоставленная Украине, будет оставаться нелетальной.

Также читайте: Украина и Ирландия в ближайшее время подпишут соглашение о безопасности, - ОП

Автор: 

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Трохи на Блінкена схожий.
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04.09.2024 11:53 Ответить
Планує зустрітись із Зеленським а зустрінеться з Єрмаком
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04.09.2024 11:53 Ответить
Не треба робити таке розумне обличчя.
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04.09.2024 12:48 Ответить
 
 