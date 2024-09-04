Прем’єр Ірландії Гарріс прибув до Києва: Планує зустрітися із Зеленським. ВIДЕО

Прем'єр Ірландії Саймон Гарріс прибув із візитом до Києва, де планує зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.

Про це пише RTE, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський та Гарріс обговорять війну РФ проти України, підтримку України з боку ЄС, а також заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Також сторони підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії, пише видання.

Угоду, яку вперше обговорювали уряди двох країн під час зустрічі Гарріса та Зеленського в аеропорту Шеннон у липні, узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.

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