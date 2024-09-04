Еще одну семью с тремя детьми удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию
С временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще одну украинскую семью с тремя детьми.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Семья воспитывает двух мальчиков и девочку, которым от 12 до 16 лет. Боясь, что детей заберут в интернат, родители были вынуждены отдать их в российскую школу. Там так называемые "учителя" промывали малышам мозги российской пропагандой. Поэтому родители приняли решение выехать на подконтрольную Украине территорию", - говорится в сообщении.
Как отмечается, сейчас дети и взрослые находятся в безопасности, где получают необходимую помощь от соответствующих служб.
Прокудин добавил, что семью удалось вернуть благодаря работе волонтеров "Save Ukraine".
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